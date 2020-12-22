Haber
Rusya “Hollywood” ile uzay yarışında!
Uzay yarışı yeniden başlıyor! Bu yılın başlarında Tom Cruise‘un Space X ve NASA ile Doug Liman‘ın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’nda uzayda bir film çekmek için ortak olacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Rusya, Ekim 2021’de uzayda çekilecek bir uzun metrajlı filmde başrol oynayacak bir oyuncu aradığını duyurdu.
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Rusya Tom Cruise’u yenmeyi hedefliyor.
Görünüşe göre Rusya, Hollywood yıldızı Tom Cruise‘un bu yılın başlarında Doug Liman‘ın 200 milyon dolarlık devasa bütçeye sahip uzay filmi için çekim yapacağını duyurmasının ardından, uzaya aktör gönderen ilk ülke olmaya hevesli görünüyor.
Sky News‘e göre, Rusya ulusal kanalı Channel One‘ın Ekim 2021‘de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir çekim için uzaya bir aktris göndermeyi amaçlayan “Challenge” filmi için Rus uzay ajansı Roscosmos ile birlikte çalıştığı bildirildi. Filmin oyuncu seçmelerini uzay ajansı yapıyor. Başvuru sahiplerinin profesyonel oyuncu olma şartı aranmıyor, ancak oyuncuların 25 ile 40 yaşları arasında ve fiziksel olarak formda olmaları gerekiyor. İlginç bir şekilde, rol için sadece Rus vatandaşları düşünülüyor.
Tom Cruise’un uzay filmine gelecek olursak, kesin olmayan lansman tarihi Ekim 2022’yi gösteriyor. Bu da Rusya yapımı “Challange”ın lansman tarihinden tam bir yıl sonra. Filmin senaryosunun hala yazım aşamasında olduğu biliniyor. Cruise uzaya gitmeden önce, sonraki iki ‘Mission: Impossible’ filminin prodüksiyonunu bitirecek. Oyuncu şu anda 19 Kasım 2021‘de gösterime girmesi planlanan Mission: Impossible 7‘yi çekiyor, Mission: Impossible 8‘in ise 4 Kasım 2022‘de gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20, ekran altı kamerasıyla sınıfta kaldı!
Önümüzdeki yılın yeni akıllı telefon trendinin ekran altı kamera çözümleri olması bekleniyor. Bazı markalar bir süredir bunun denemesini yaparken, ZTE Axon 20 modeli ekran altı kameraya sahip ilk telefon olarak öne çıkmıştı. Avrupa pazarında satışa sunulan telefonun ilk test sonuçları ise bekleneni veremedi!
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ZTE Axon 20, ekran altı ön kamera performansı ile şaşırttı!
The Verge tarafından yapılan kamera testleri, telefonun merak edilen ön kamera performansını ortaya koyuyor. Selfie kıyaslamasında Google Pixel 5 ortalama üstü bir netlikte görüntü verirken, ZTE Axon 20’nin örneği ise oldukça puslu görünüyor. Gece çekimleri tarafında da düşük detay seviyesinin yanı sıra soluk renk gamı fazlasıyla göze batıyor.
Fotoğraf deneyimi konusunda tam anlamıyla çuvallayan ekran altı kamera teknolojisinin tek sorunu bu değil. The Verge editörleri, ZTE Axon 20 üzerinde gerçekleştirdikleri test esnasında ekranın şeffaf bölümünde yer yer bozulma görüldüğünü raporluyor. Özellikle beyaz arka planda renk bozulmaları çok fazla görülürken, günlük kullanımda ise bu alan fazla dikkat çekmiyor.
Axon 20; ekranın şeffaf kısmının hemen altında kamera sensörü, ortam ışığı sensörü ve gömülü ahizeden oluşan bir paket barındırıyor. Cihazın bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon modeli olduğu düşünülürse ortaya çıkan sonuç normal karşılanıyor. Yaşanan sorunun çözümü noktasında görüntü kalitesini iyileştirmeye yönelik herhangi bir güncellemenin gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Genel
Steam “Kış İndirimi” başladı
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük “Kış İndirimleri” kampanyasını başlattı. Kampanya iki hafta boyunca devam edecek.
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Valve’nin, oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Kış İndirimleri’i bugün itibarı ile başladı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri, 22 Aralık itibariyle TSİ 21.00’da başlayıp, 5 Ocak 2020 akşamı sona erecek.
Kış indirimlerinin başlamasıyla birlikte kaliteli oyunlar uygun fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Steam, sahip olduğu dolgun oyun kütüphanesiyle her oyuncu için bir içerik barındırıyor. Söz konusu kampanyadaki oyunların tamamını görmek için Steam’in resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Steam “Kış İndirimi”ndeki başlıca oyunlar
- Resident Evil 3 — 85,47 TL
- Resident Evil 2 — 71,60 TL
- FIFA 21 — 207,19 TL
- PES 2021 Season Update – 32,50 TL
- NBA 2K21 – 203,50 TL
- Red Dead Redemption 2 — 200,33 TL
- BattleField V – 167,99 TL
- Fall Guys Ultimate Knockout — 30,40 TL
- Dark Souls III Deluxe Edition — 54,50 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice — 187,35 TL
- Death Stranding — 199,50 TL
- Left 4 Dead 2 — 3,70 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition — 22,49 TL
- Euro Truck Simulator 2 — 9,75 TL
- Mortal Kombat 11 — 24,60 TL
- Devil May Cry 5 — 91,20 TL
- Metro Exodus — 99,60 TL
- Assassin’s Creed Odyssey — 80,70 TL
- Jurassic World Evolution — 17,10 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord — 119,99 TL
- Rise of the Tomb Raider — 17,80 TL
- Farming Simulator 19 — 70,00 TL
Genel
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler fidye yazılımlarına karşı beraber savaşacak!
Microsoft ve McAfee gibi büyük isimlerin başını çektiği 19 güvenlik şirketi, teknoloji şirketi ve kar amacı gütmeyen bir grup güvenlik anlamında yeni bir adım attılar. Artan fidye yazılımları tehditleriyle başa çıkabilmek için yeni bir koalisyon kurmayı planladıklarını duyurdular.
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Öncelikle fidye yazılımından bahsetmek gerekirse bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para çekmek için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlara fidye yazılımı denir.
Özellikle elektronik ödeme sistemlerinin ve internet üzerinden alışveriş işlemlerinin yaygınlaşmasıyla fidye yazılımı saldırıları giderek artıyor. Kullanıcılar bu konuyu kendi başlarına çözemiyorlar. Elbette böyle durumlarda güvenlik uzmanlarına başvuruyorlar. Ancak bağımsız şirketler bu konunun çözümüyle ilgili sonuçtan uzak farklı tavsiye ve çözümler sunabiliyorlar. Bu nedenle büyük şirketler endüstri fikir birliğine dayalı bir standart çerçeve sunmayı hedefliyorlar.
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler ortak çalışacak!
Microsoft ve McAfee şirketlerinin başta yer aldığı 19 şirket Ransomware Task Force (RTF) yani “Fidye Yazılımlarıyla Savaşma Kuvvetleri” olarak adlandırılan grup bir fidye yazılı sırasında koruma sağlayan çözümleri değerlendirmeye odaklanacaklar.
RTF, konuyla ilgili uzman kaynaklarını değerlendirmeye alarak ve sektördeki paydaşları dahil ederek çözüme ortak etmeye çalışacaklar. Mevcut çözümlerde boşluklar varsa onlar belirlenecek ve nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili rapor hazırlanacak. Tüm sorunların üyeler arasında ele alınması için ortak bir yol haritası üzerinde çalışma yapılacak. Şirketin kuruluş amacı ve hedefleri bu şekilde sıralanıyor. Basit olarak anlatmak gerekirse kullanıcıların sorun yaşamaması için çalışma sağlayacak ekip olası sorunların neyden kaynaklandığını saptayacaklar ve bu boşlukları doldurmaya çalışacaklar.
RTF grubunda bulunacak şirketlerin tam listesi şu şekilde:
- Aspen Digital (politika belirleyici grup)
- Citrix (ağ ekipmanı satıcısı)
- The Cyber Threat Alliance (siber güvenlik sektörü paylaşım grubu)
- Cybereason (güvenlik firması)
- The CyberPeace Institute (siber saldırı mağdurlarına yardım eden kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Cybersecurity Coalition (politika belirleyici grup)
- The Global Cyber Alliance (siber riski azaltmaya adanmış kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Institute for Security and Technology (politika belirleyici grup)
- McAfee (güvenlik firması)
- Microsoft (güvenlik firması)
- Rapid7 (güvenlik firması)
- Resilience (siber sigorta sağlayıcısı)
- SecurityScorecard (uyumluluk ve risk yönetimi)
- Shadowserver Foundation (kar amacı gütmeyen güvenlik kuruluşu)
- Stratigos Security (siber güvenlik danışmanlığı)
- Team Cymru (tehdit istihbaratı)
- Third Way (düşünce kuruluşu)
- UT Austin Stauss Center (araştırma grubu)
- Venable LLP (hukuk firması)
Siber güvenlik en az ülke güvenliği kadar önemli bir konu haline geliyor. Daha önce Türkiye tarafından da 50 milyondan fazla kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını görmüştük. Çok yakında ülkemizdeki teknoloji ve güvenlik şirketlerinin de benzer bir çalışma yapmasını umut ediyoruz.
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