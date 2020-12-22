Rusya “Hollywood” ile uzay yarışında!

Uzay yarışı yeniden başlıyor! Bu yılın başlarında Tom Cruise‘un Space X ve NASA ile Doug Liman‘ın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’nda uzayda bir film çekmek için ortak olacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Rusya, Ekim 2021’de uzayda çekilecek bir uzun metrajlı filmde başrol oynayacak bir oyuncu aradığını duyurdu.

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Rusya Tom Cruise’u yenmeyi hedefliyor.

Görünüşe göre Rusya, Hollywood yıldızı Tom Cruise‘un bu yılın başlarında Doug Liman‘ın 200 milyon dolarlık devasa bütçeye sahip uzay filmi için çekim yapacağını duyurmasının ardından, uzaya aktör gönderen ilk ülke olmaya hevesli görünüyor.

Sky News‘e göre, Rusya ulusal kanalı Channel One‘ın Ekim 2021‘de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir çekim için uzaya bir aktris göndermeyi amaçlayan “Challenge” filmi için Rus uzay ajansı Roscosmos ile birlikte çalıştığı bildirildi. Filmin oyuncu seçmelerini uzay ajansı yapıyor. Başvuru sahiplerinin profesyonel oyuncu olma şartı aranmıyor, ancak oyuncuların 25 ile 40 yaşları arasında ve fiziksel olarak formda olmaları gerekiyor. İlginç bir şekilde, rol için sadece Rus vatandaşları düşünülüyor.

Tom Cruise’un uzay filmine gelecek olursak, kesin olmayan lansman tarihi Ekim 2022’yi gösteriyor. Bu da Rusya yapımı “Challange”ın lansman tarihinden tam bir yıl sonra. Filmin senaryosunun hala yazım aşamasında olduğu biliniyor. Cruise uzaya gitmeden önce, sonraki iki ‘Mission: Impossible’ filminin prodüksiyonunu bitirecek. Oyuncu şu anda 19 Kasım 2021‘de gösterime girmesi planlanan Mission: Impossible 7‘yi çekiyor, Mission: Impossible 8‘in ise 4 Kasım 2022‘de gelmesi bekleniyor.