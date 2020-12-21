Oyun
Alien: Isolation, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store tarafından yıl sonu indirimi kapsamında, 59 TL değerindeki başarılı korku oyunu Alien: Isolation ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 22 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Beşinci günün ücretsiz oyunu, başarılı korku oyunu Alien: Isolation oldu. Oyunu, 22 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Şimdiye kadar Cities: Skylines, Oddworld: New n Tasty, The Long Dark ve Defense Grid 1 ücretsiz olarak verildi.
Alien: Isolation hakkında
Nasıl hayatta kalacaksın?
Oyun
Kerbal Space Program, çeşitli yapılar inşa etme özelliğine kavuşuyor
Kerbal Space Program bilenlerin keyifle oynadıkları, kendi uzay aracınızı ve roketinizi tasarlayarak uzayın derinliklerine yolculuklar yapabileceğiniz bir uzay simülasyonu. Üç farklı moda sahip oyunda Kerbal ismindeki uzaylı ırkı için bir uzay programı yönetiyorsunuz. Bilim modunda yeni teknolojilerin kilidini açmak ve bilginizi geliştirmek için çeşitli uzay deneyleri yapabiliyorsunuz. Kariyer modunda inşa, strateji, finansman gibi alanlara ağırlık verebiliyorsunuz. Sandbox modunda ise oyundaki tüm parçalar ve teknoloji ile aklınıza gelebilecek herhangi bir uzay aracını inşa edebilirsiniz.
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1.11 güncellemesi neler getiriyor
Oyun Nisan 2015’de piyasaya çıktı. 2020’de çıkacağı duyurulan oyunun ikinci versiyonu 2022 yılına ertelenmiş durumda. En son duyurulan yeni güncelleme ile küçük yeşil adamlar, uzayda çeşitli yapılar inşa edebilecekler.
1.11 güncellemesi, oyunculara çeşitli esneklikler sağlayacak ve oynanışı değiştirecek önemli unsurlarla geliyor. Oyundaki mevcut envanter sistemi, bu güncellemeyle daha fazla işlevsellik kazandırılarak yenilendi. Kerbanaut’lar ise görevleri için uygun parçaları seçerek kendi envanterlerini oluşturabilecekler. Göreve giderken gerekli parçaları envantere eklemek hayati önem taşıyacak. Mühendisler, araçlarını modifiye edebilecek hatta yeni bir aracın montajını yapabilecekler. Böylelikle ana üsse bağlı kalmayacaklar.
1.11 güncellemesi ayrıca oyundaki ışıklandırmayı da yeniliyor. Bu sayede oyun görsel açıdan çok daha cazip hale geliyor. Tüm bunlara ek olarak sondaları, droneları ve küçük uzay araçlarını daha çevik ve çok yönlü hale getirmeye yardımcı olacak olan daha küçük boyutlardaki iki adet reaksiyon kontrol sistemi de oyuna eklenecek.
Bu kapsamlı güncelleme, oyunun hayranları tarafından merakla beklenen Kerbal Space Program 2’nin çıkışının iki yıl sonraya ertelenmesiyle oluşan tepkileri biraz azaltabilecek gibi duruyor.
Haber
Call of Duty Mobile “Kış Savaşı” güncellemesi alıyor
Call of Duty Mobile, 13. sezonu olan ‘’Kış Savaşı’’ birçok kış temalı içerik ve güncellemeyi de beraberinde getiriyor. Mobil oyun, yeni sezonda karla kaplanıyor.
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Activision’ın geçtiğimiz yıl mobil platformlara getirdiği Call of Duty efsanesi kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Call of Duty Mobile, yeni sezonu için aldığı güncellemeler ile giderek daha fazla oyuncuya ulaşıyor.
21 Aralık’tan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan ‘’Kış Savaşı’’ sezonuyla oyuna karla kaplı yeni haritalar, yeni Mitik Silah, dopdolu savaş bileti, iki yeni sezonluk etkinlik, Battle Royale modunda kar kayağı gibi yeni içerikler ekleniyor.
Call of Duty Mobile oyununun 13. Sezonu ‘’Kış Savaşı’’ ile oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;
- Karla Kaplı Çok Oyunculu Haritalar – Russian Nuketown ve Raid Holiday
- Yeni Mitik Silah – Meteorit İşlemeli Barış Koruyucusu MK2
- Yeni Karakterler – Black Ops Cold War ve Kış Savaşı temalı yeni karakterler
- Yeni Battle Royale Aracı – Kar Kayağı
- Yeni Özellik – Restock
- 2 adet Yeni Fonksiyonlu Silah – PeaceKeeper MK2 ve QXR
- Yeni Oyun Modu – Grind
- Yeni Skor Serisi – EMP Sistemleri
- Sezon Kış Savaşı Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası.
- Yeni Geniş Çaplı Etkinlikler – Holiday Bonanza ve On the Brink
- Yeni Seviye Atlama Serileri – Reznov ve Winterwood Kamuflaj serileri
- Yeni Sezonluk Meydan Okumalar – Yenilenmiş SMG ve QXR silahları
- Yeni oyun içi dükkân içerikleri ve lisanslı ürünler
- Çeşitli arayüz geliştirmeleri, silah dengelemeleri ve diğer güncellemeler
Genel
Fall Guys, ünlü yayıncı Ninja için tasarlanan bir kostüm yayınladı!
Fall Guys, ünlü Fortnite yayıncısı Ninja için bir kostüm tasarladı ve yayınladı. Bu kostümle koştururken kendinizi profesyonel bir yayıncı olarak hayal edebilirsiniz. Oyun bu hamlesiyle birlikte hem yayıncının fanatiklerini hem de daha önce oyuna uzak olan oyuncuları tarafına çekmeyi planlıyor.
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Ünlü bir yayıncı olmanız Fall Guys oyununda size özel bir kostüm kazandırabiliyor
Fall Guys, Devolver Digital Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu bir video oyunu olarak karşımıza çıktı. Çevrimiçi olarak oynanan ve 31 Temmuz 2020’de piyasaya sürülen oyun geniş kitlelere hitap etmeyi başardı.
Öte yandan, Ninja 24.2 milyon abonesiyle ünlü bir Fortniye oyun yayıncısı. Bu şöhreti ona Fortnite dışında da avantajlar kazandırmakta. Bu özel kıyafet Ninja’nın oyun sahnesindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu bizlere gösteriyor.
Fall Guys’ın ait olduğu Mediatonic şirketi oyunla ilgili başka açıklamalarda da bulundu. Şirket, yalnızca sezonluk güncellemelere güvenmek yerine oyundan kopmamanızı sağlamak için özel kıyafetler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sezon ortasında harita değişiklikleri gibi farklı özellikler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Oyuncu dünyası içerisinde oldukça sevilen yayıncıya yapılan bu yatırımla birlikte Fall Guys’ın popülerliğini bir süre daha koruması bekleniyor.
Ninja için atılan bu adımın yakın zamanda diğer yayıncılar için de atılacağı düşünülüyor. Başka oyun geliştiricilerde de görebileceğimiz ünlü bir yayıncıyı yansıtan özel bir kostüm tasarlaması oyun severlerin hoşuna gidebilir. Böylece oyun dünyasında adından çokça söz ettirebilir ve yeni oyuncular kazanabilir.
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