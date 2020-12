Alien: Isolation, Epic Games Store’da ücretsiz

Epic Games Store tarafından yıl sonu indirimi kapsamında, 59 TL değerindeki başarılı korku oyunu Alien: Isolation ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 22 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Beşinci günün ücretsiz oyunu, başarılı korku oyunu Alien: Isolation oldu. Oyunu, 22 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Şimdiye kadar Cities: Skylines, Oddworld: New n Tasty, The Long Dark ve Defense Grid 1 ücretsiz olarak verildi.

Alien: Isolation hakkında

Nasıl hayatta kalacaksın?

Ellen Ripley Dünya’dan ayrılırken kızına 11. yaş gününü kutlamak üzere geri döneceğinin sözünü verdi. Başaramadı.

Bundan tam on beş yıl sonra, Amanda Ripley annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrenir. Amanda, annesinin kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek için Sevastopol uzay istasyonuna girer ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşılaşır.

Labirente benzeyen Sevastopol istasyonunda ilerlerken korkunç bir hayatta kalma mücadelesine katıl. Buradan sağ çıkmak için hazırlıksız ve neredeyse ekipmansız bir şekilde aklını ve cesaretini kullanman gerekecek.