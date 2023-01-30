Asya’nın önemli güçlerinden Rusya’nın uzun bir süredir Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri oldukça çalkantılı. Devlet, geçtiğimiz yılın Şubat ayında on binlerce kuvvetini Ukrayna’ya gönderdiğinden bu yana çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya. Bu dönemde vatandaşlarının internet kullanımını oldukça kısıtlı hale getiren Rusya hükümeti, şimdi de CIA ve FBI’ın internet sitelerine ‘yalan haber’ yaydıkları gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Rusya CIA ve FBI Web Sitelerini Neden Engelledi?

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) dün, çeşitli ABD merkezli kamu ve istihbarat sitelerine erişim engeli getirdiğini resmi olarak açıkladı. Söz konusu devlet kurumu bahsettiğimiz CIA ve FBI’nın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet Ödülleri Programı’nın da web sitesini yalan haber yaptığı gerekçesiyle ülke genelinde kapattı.

Rusya’nın çıkarlarına dokunan içerikler yaydıkları ortaya çıktı. Yani bu siyasi bir karar. Yani Rusya ve Putin bu sitelerin yayınladıklarını beğenmiyor. Bu yüzden üzerinde “askeri sansür” yazan bir kağıtla paketlediler. Sadece bir şeyi hatırlatmak istiyoruz – dünyanın geri kalanı buna “savaş” derken, Rusya Ukrayna’daki durumu “özel bir askeri operasyon” olarak adlandırıyor. Bu, ülkedeki her şeyi engellemek için “yeterli”.

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Olayın hemen ardından çeşitli Rus haber ajansaları, Roskomnadzor’un Rusya’daki sosyal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan içerikler oluşturan ‘düşman’ ülkelere ait bir dizi kaynağa erişimi kısıtladığını aktardı. Bu ajanslardan TASS isimli haber kaynağı, CIA ve FBI’a ait internet sitelerini Rus silahlı kuvvetlerinin güvenirliğini zedeleyen yanlış bilgiler yaydığını bildirdi.

Güncel hükümet ise yaptığı açıklama da engellenen paylaşımlarda aşırılık yanlısı materyaller olduğu iddiasıyla söz konusu internet sitelerini ülke genelinde kapattıklarını duyurdu. FBI ve CIA tarafından gelen resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.