Türkiye’de oyun fiyatları dolar ve euro karşısında hala bir güncelleme almadı. Yayıncılar özellikle Steam’de son dönemde zam yapsa da bu zamlar aslında gerçeği yansıtmıyor. Yeni çıkan bir oyunun minimumda 1.500 TL olması gerekiyor. Ancak fiyatlar 999 TL bandında seyrediyor. Bunu bilen Ruslar bu sefer PSN sistemini hedef aldı. VGTimes’a göre Rus oyuncular tematik forumlarda Türk PSN hesaplarının bloke edilmesinden şikayet etmeye başladı.

Sadece Türkiye hesapları açıp bu hesaplar üzerinden PS Plus aboneliği satın alan oyuncuların değil, aracıların hizmetlerinden yararlananların da hesapları yasaklanacak gibi görünüyor. Aynı zamanda banlanan kullanıcılar farklı ödeme yöntemleri kullandılar ve hem Türk hem de Rus hesapları altında oynadılar.

Engelleme mesajı, hizmet şartlarının ve lisans sözleşmesinin ihlaline işaret ediyor. Ancak ayrıntılar açıklanmadı. Yapılan açıklamada; “Rus kullanıcıların PS Store’daki Türk hesapları sebepsiz yere banlandı. PlayStation satın alınan, kullanıcılar tarafından oluşturulan teknik destek yanıt vermiyor ve engellemenin nedenini açıklamıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Sony’nin bu tip olaylarda direkt ban attığına daha önce de şahitlik etmiştik. Bu yüzden Rusların VPN kullanmaktan başka bir çözümü yok. Ancak PlayStation cephesi bunun da önüne geçecek gibi görünüyor. Bölge kilidi olmadan oyun satmak ve kullanıcıların istedikleri bölgeden hesap oluşturmasını sağlamak bu tip olaylara yol açabiliyor.

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Şu an Amerikalı bir kullanıcı Türkiye hesabı üzerinden oyunları 50 dolara satın alabiliyor. Aradaki 20 dolar farkın maalesef ki kısa sürede ülkemize yansıtılması bekleniyor. Oyun deyip geçtiğimiz şey çok yakında 1.500 TL’den başlayacak gibi görünüyor.