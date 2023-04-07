Sony, dokunmatik yüzeylerden uyarlanabilir tetikleyicilere kadar, PlayStation kontrol cihazları söz konusu olduğunda yeni fikirler denemekten korkmadığını gösterdi. Görünüşe göre şirket henüz denemelerini bitirmemiş ki yeni bir patent ortaya çıktı. Sony, kullanıcıya ısı değişimlerini hissettirecek yeni bir kontrolcü üzerinde çalışıyor!

Yeni Kontrolcü İle Oyun Deneyimi Bir Üst Seviyeye Taşınıyor!

Sony, kontrolcü tasarımını baştan yazan ve oyuncuların kontrolcü ile etkileşimini bambaşka bir seviyeye taşıyan bir patent başvurusunda bulundu. Bu yeni patent, elastik ve yumuşak bir malzemeden yapılmış bir kontrol cihazının geleceğine işaret ediyor.

Patent dosyasına göre, bu malzeme “silikon bazlı makromoleküler jel” olarak adlandırılıyor. Bu materyal, diğer elastik madde türleri gibi bükülebiliyor ve deforme olabiliyor. Ayrıca bu malzeme, kendine bağlı ayrı bir devre aracılığıyla elektrik sinyallerini de alabiliyor. Sony, bu malzemenin kullanılmasının “dokunsal deneyimleri zenginleştirebilen bir kontrolcü” üretimini mümkün kılacağını belirtiyor.

Ayrıca bu materyalin elastik olması sayesinde şekil değiştirebilmesi de bekleniyor. Ancak patent başvurusunda bu konuda çok bir bilgi yer almıyor. Yine de kullanılan elastik materyal sayesinde artık oyunlarda sinirlendiğinizde kontrolcüyü bir kenara fırlatabileceksiniz ve kontrolcü zarar görmeyecek (bunu denemenizi tavsiye etmiyoruz).

Patent başvurusundaki en şaşırtıcı açıklama, bu elastik jelin bir oyundaki sıcaklık değişimlerini aktarmak için kullanılabilme özelliği olmuş. Örneğin, farklı iklimlerin yer aldığı bir oyun oynadığınızı varsayalım. Bu oyunda kış mevsiminden yaz mevsimine geçtiğinizde elleriniz ısınabilecek. Bununla beraber, yeni işlenmiş bir demir gibi sıcak olması gereken oyun nesneleriyle etkileşime geçtiğinizde de bu kontrolcü ellerinizi ısıtabilecek.

Ancak umutlarınızı yükseltmeden önce bunun yalnızca bir patent başvurusu olduğunu hatırlatalım. Zira Sony’nin hayata geçmemiş birçok farklı patent başvurusu bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, Sony 2020 yılında oyuncunun oyun deneyimini iyileştirmek için ter ve kalp atış hızı gibi biyolojik geri bildirim toplayabilen bir kontrol cihazı için bir patent başvurusuda bulundu. Fakat bu ürün asla var olmadı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony’nin yeni kontrolcüsü gerçek olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!