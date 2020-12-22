Rus turboprop yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rusya, sivil havacılık alanındaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Rusya’da geliştirilmekte olan yeni bölgesel turboprop motorlu yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, iki pilot ev bir test mühendisi ile ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Uçak bu test için ICAO CAT II standartlarına uygun hava koşullarında iniş kalkış gerçekleştirebilecek navigasyon sistemleriyle donatılmıştı. 16 Aralık 2020 tarihinde Zhukovsky Hava Alanı’ndan yapılan bu uçuş esnasında motorun çeşitli operasyonel modları, uçağın stabilitesi ve sistemlerinin işleyişi test edildi.

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Rus imalatı Klimov TV-117ST-01 turboprop motorlarına sahip uçağı, devlete ait Rostec şirketi geliştiriyor. Şirketin CEO’su Sergei Chemezov’a göre yeni uçak 2022’ye kadar sertifikalandırılacak ve 2023’de seri üretime girecek.

İlyushin İl-114-300, toprak pistlere inebilmesi özelliğinden dolayı Rusya’nın ulaşılması zor kuzey bölgeleri için ideal olacak. Rusya’da bir dizi bölgesel taşıyıcının ilgilendiği uçağın lansman müşterisi, Yakutistan’dan Polar Airlines olacak. Ayrıca devriye, tıbbi ve araştırma amaçlı kullanılacak özel versiyonları da üretilecek. İlyushin İl-114-300’in, Rusya’da yerel taşımacılıkta kullanılan ATR-42, ATR-72, Q400 ithal uçaklarının ve yerli eski An-24 ve An-26 modellerinin yerlerini alması hedefleniyor. Üretici firma UAC (United Aircraft Corporation), Moskova-Lukhovitsy’deki RAC MİG fabrikasını uçağın son montajının yapılacağı yer olarak belirledi. Ulyanovsk’taki Sokol, Aviastar ve Voronezh’deki Vaso tesislerinde ise uçağın alt montajları yapılacak.

İlyushin İl-114-300, 1980’lerde üretimi başlayan İl-114 temel alınarak geliştiriliyor. İl-114’ün üretimi 2012 yılında durdurulmuştu. Üreticiye göre İl-114-300, 500 km/h seyir hızına, 5000 km menzile ve 7600 mt maksimum uçuş yüksekliğine sahip olacak ve 68’e kadar yolcu taşıyabilecek.