Rus yapımı yolcu uçağı Irkut MC-21, PD-14 motorlarıyla ilk uçuşunu yaptı

Rus yapımı orta menzilli yolcu uçağı Irkut MC-21, yine Rus yapımı olan PD-14 motorlarıyla 15 Aralık 2020 tarihinde bir test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş, 1 saat 25 dakika sürdü.

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Irkut MC-21 uçağının ve PD-14 motorunun özelliklerine yakından bakalım

Irkut MC-21, 160-211 arası yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca uçağın azami kalkış ağırlığı 79.250 kg ve azami iniş ağırlığı 69.100 kg olacak. Bunlara ek olarak uçak, 20.400 kg yakıt kapasitesine ve 6000 km menzile sahip olacak.

Aviadvigatel PD-14 motoru, 2012’den beri Rus devletine ait bir şirket olan Rostec tarafından geliştirildi. Bu motor, Tu-204 ve Il-96 gibi Sovyetler Birliği ve Rusya’da kullanılan yolcu uçaklarına güç veren PS-90 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak üretildi. PD-14, PS-90’a göre 14.000 kgf daha fazla itme gücüne ve %15 daha fazla yakıt verimliliği ile gelecek.

Rostek şirketinin CEO’su Sergey Chemezov şu açıklamalarda bulundu: “Bu uçuş en önemli Rus sivil havacılık programlarından ikisinin ürünüdür (MC-21 uçağı ve PD-14 motoru). Bilim insanlarının, üreticilerin, mühendislerin ve işçilerin çabaları sayesinde yeni nesil bir uçak üretiliyor. Bu, ülkemizi havacılık dünyasının en üst ligine geri döndürecek.”

MC-21 modeli uçak, Pratt & Whitney üretimi PW1000G motorlarıyla ilk uçuşun Mayıs 2017’de gerçekleştirmişti ve bu test uçuşu yapılana kadar PW1000G motorlarıyla bir dizi deneme uçuşu yapılmıştı.

Irkut MC-21, Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dar gövde yolcu uçaklarıyla rekabet edebilmek için United Aircraft Corporation (UAC) tarafından geliştiriliyor. Uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Rusya, 1990’lardan bu yana motoru ve kendisi yerli olan bir uçak üretememişti. Rusya’dan gelen bu MC-21 hamlesi, bakalım yolcu uçağı üretimi arenasındaki Airbus-Boeing hegemonyasını ne derecede etkileyebilecek.