Havacılık
Rus yapımı yolcu uçağı Irkut MC-21, PD-14 motorlarıyla ilk uçuşunu yaptı
Rus yapımı orta menzilli yolcu uçağı Irkut MC-21, yine Rus yapımı olan PD-14 motorlarıyla 15 Aralık 2020 tarihinde bir test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş, 1 saat 25 dakika sürdü.
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Irkut MC-21 uçağının ve PD-14 motorunun özelliklerine yakından bakalım
Irkut MC-21, 160-211 arası yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca uçağın azami kalkış ağırlığı 79.250 kg ve azami iniş ağırlığı 69.100 kg olacak. Bunlara ek olarak uçak, 20.400 kg yakıt kapasitesine ve 6000 km menzile sahip olacak.
Aviadvigatel PD-14 motoru, 2012’den beri Rus devletine ait bir şirket olan Rostec tarafından geliştirildi. Bu motor, Tu-204 ve Il-96 gibi Sovyetler Birliği ve Rusya’da kullanılan yolcu uçaklarına güç veren PS-90 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak üretildi. PD-14, PS-90’a göre 14.000 kgf daha fazla itme gücüne ve %15 daha fazla yakıt verimliliği ile gelecek.
Rostek şirketinin CEO’su Sergey Chemezov şu açıklamalarda bulundu: “Bu uçuş en önemli Rus sivil havacılık programlarından ikisinin ürünüdür (MC-21 uçağı ve PD-14 motoru). Bilim insanlarının, üreticilerin, mühendislerin ve işçilerin çabaları sayesinde yeni nesil bir uçak üretiliyor. Bu, ülkemizi havacılık dünyasının en üst ligine geri döndürecek.”
MC-21 modeli uçak, Pratt & Whitney üretimi PW1000G motorlarıyla ilk uçuşun Mayıs 2017’de gerçekleştirmişti ve bu test uçuşu yapılana kadar PW1000G motorlarıyla bir dizi deneme uçuşu yapılmıştı.
Irkut MC-21, Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dar gövde yolcu uçaklarıyla rekabet edebilmek için United Aircraft Corporation (UAC) tarafından geliştiriliyor. Uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Rusya, 1990’lardan bu yana motoru ve kendisi yerli olan bir uçak üretememişti. Rusya’dan gelen bu MC-21 hamlesi, bakalım yolcu uçağı üretimi arenasındaki Airbus-Boeing hegemonyasını ne derecede etkileyebilecek.
Havacılık
Boeing 737 Max kazalar sonrası ilk uçuşunu gerçekleştirdi
737 Max serisi uçaklar, art arda karıştığı ve 346 insanın ölümüne sebep olan iki kazadan sonra Mart 2019’da yere indirilmişti. Brezilyalı Gol Airlines, Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA’in kasım ayında uçakların uçuşa dönüşünü onaylamasının ardından yolculu ilk uçuşu gerçekleştiren şirket oldu.
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Boeing 737 Max, Brezilya’da Sao Paulo’dan Porto Alegre’ye uçtu
Boeing 737 Max 8 tipi uçak yolcularını Sao Paulo’dan Porto Alegre’ye taşıdı. Gol Airlines, 737 Max’leri bu ayın sonundan itibaren düzenli olarak hizmete almayı planladığını belirtti. Ayrıca bu uçaklarla uçmak istemeyen yolcuların biletlerini değiştirebileceğini de ekledi.
Diğer hava yolu şirketleri de uçakları tekrar filolarında hizmete almak için planlamalara başladılar. American Airlines, ilk olarak yolcusuz deneme uçuşları yapacağını belirtti.
Hava yolu şirketlerinin, 737 Max’lerini tekrar hizmete almak için filolarındaki tüm pilotlarını simülatör eğitiminden geçirmeleri gerekiyor. Uçaklar dünya genelinde yere indirilmeden önceki dönemde böyle bir zorunluluk yoktu. 737’lerin bir önceki nesli olan NG serisinin simülatörlerinde eğitim almaları yeterliydi. Bu nedenle çoğu şirkette onaylı 737 Max simülatörleri bulunmuyor.
Uzun süredir yerde bulunan uçakların tekrar uçabilmeleri için kapsamlı bakıma alınmaları da gerekli. 29 Ekim 2018-Lion Air ve 10 Mart 2019-Etiyopya Hava Yolları kazalarına sebep olan MCAS (maneuvering characteristic augmentation system) isimli manevra karakteristiği arttırma sistemi nin kapsamlı bir yazılım güncellemesiyle daha ideal çalışır hale getirilmesi gerekiyor.
737 Max’lerin Avrupa hava sahasını kullanabilmeleri için tüm bu gelişmelerin yanında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, EASA’nın tutumu belirleyici olacak.
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