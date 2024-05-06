Apple, LGBTQ+ topluluklarının eşitliğini desteklemek ve geliştirmek için küresel hareketleri destekleyen yeni ürünler ve bir yazılım güncellemesi duyurdu. 22 Mayıs’tan itibaren sipariş edilebilecek olan yeni Apple Watch Pride Edition Örgülü Solo Loop, uyumlu bir saat kadranı ve yakında yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile sunulan dinamik iOS ve iPadOS duvar kağıtlarını içeriyor. İşte yeni Apple ürünleri.

Apple, LGBTQ+ Topluluklarına Destek İçin Yeni Pride Collection Ürünlerini Tanıttı

Apple, Pride Koleksiyonu aracılığıyla dünya çapında LGBTQ+ bireylerin haklarını geliştirmeye adanmış kuruluşlara destek vermeye devam ediyor. ILGA World ve Human Rights Campaign gibi küresel savunuculuk gruplarına verilen desteğin yanı sıra Encircle, Equality North Carolina, GLSEN, PFLAG ve The Trevor Project gibi organizasyonlar da destekleniyor.

Yeni Pride Edition Örgülü Solo Loop, canlı, floresan tasarımıyla LGBTQ+ topluluklarının gücünü ve güzelliğini yansıtıyor. Siyah ve kahverengi renkler, farklı toplulukları temsil ederken, pembe, açık mavi ve beyaz tonlar transseksüel ve nonbinary bireyleri simgeliyor.

Pride Edition Braided Solo Loop ise birden fazla onur bayrağından esinlenen canlı bir tasarıma sahip. Pride Radiance saat kadranı ise renk yelpazesiyle kişiselleştirilebiliyor. Apple’ın iOS ve iPadOS duvar kağıtları, LGBTQ+ topluluklarına umut, güç ve dayanışma mesajı ile tasarlandı. Işık huzmeleri, eşitlik ve aktivizmin simgesi olarak görülüyor ve kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyor.

Yeni ürünlerin fiyatları ve kullanılabilirlikleri de duyuruldu. Pride Edition Örgülü Solo Loop, 22 Mayıs’tan itibaren ABD ve Kanada’da 99 dolar karşılığında satışa sunulacak. Ürün, 41 mm ve 45 mm boyutlarında ve Apple Watch SE ile Apple Watch Series 4 veya sonraki modellerle uyumlu olacak.

Yeni Pride Radiance saat kadranı ve iOS ve iPadOS duvar kağıtları, yakında watchOS 10.5, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 ile birlikte kullanıma sunulacak. Müşteriler, uygun saat kadranını Apple Watch uygulaması üzerinden veya Apple Store uygulamasından indirebilecekler. Apple’ın LGBTQ+ topluluklarına desteği, teknoloji ve toplum arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyor.

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