Donanım
Ryzen 9 5900X, selefinden %25 daha güçlü
AMD’nin merakla beklenen yeni 5000 serisi işlemcileri yakında resmi olarak duyurulacak. Yeni serinin üyesi Ryzen 9 5900X benchmark testinde görüntülendi. Ortaya çıkan sonuçlara göre AMD’nin Zen 3 mimarisiyle geliştirilen işlemci, ciddi oranda geliştirmeleri beraberine getirecek.
İlginizi çekebilir: Ryzen 5800X ve 5900X, 20 Ekim’de satışta olabilir!
Ryzen 9 5900X, 3900X’ten tek çekirdekte %25 daha güçlü
Ortaya çıkan son sızıntılara göre AMD’nin yakında çıkacak yeni 5000 serisi işlemcilerinin üyesi Ryzen 9 5900X, CPU-Z benchmark testinde tek çekirdekte 652.8 puan almayı başardı. Aynı testin çok çekirdek kısmında ise 9481.8 puan almayı başardı. Bu puanlara göre 5900X, selefi olan 3900X’in aynı testteki skorlarına göre tek çekirdekte %24.9 daha yüksek performans sergiliyor. Çoklu çekirdekte ise selefine göre %15.8 oranında bir gelişim söz konusu.
Ryen 9 5900X’in 12 çekirdekli olacağı tahmin ediliyor. AMD’nin yeni Zen 3 mimarisiyle geliştirilen işlemci 5 nm üretim sürecinden geçerek üretilecek. İşlemcinin saat hızları konusunda ise belirsizlik söz konusu. Yeni 5000 serisi işlemcilerle birlikte AMD, rakibi Intel’e göre tek zayıf noktası olan tek çekirdek performansı konusunda da öne geçecek gibi duruyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre yeni Ryzen 5000 serisi işlemciler 8 Ekim’de resmi olarak duyurulacak. Yeni işlemcilerin satışa çıkacağı tarih ise 20 Ekim olarak bekleniyor.
Donanım
Gigabyte, yeni oyuncu monitörü serisini duyurdu!
Gigabyte, oyun odaklı ürettiği yeni monitör serisinin tanıtımını Taipei’de gerçekleştirdi. Gigabyte’ın duyurduğu yeni oyuncu monitörlerinde, KVM ünitesi yerleşik halde ve kullanıma hazır bir şekilde sunulacak.
İlginizi çekebilir: Gigabyte, ilk SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı: AORUS FI25F
Gigabyte tarafından yeni monitörlerinde sunulan KVM teknolojisi kullanıcılara neler vadediyor
KVM’nin açılımı, klavye, video ve fare (keyboard, video, mouse) şeklinde. Bu teknoloji, bütün cihazlarınızı tek bir monitöre bağlayabileceğiniz bir HUB olarak düşünülebilir. Önceleri test ve multi-medya yayınları için kullanılan KVM teknolojisi, Gigabyte tarafından farklı bir bakış açısıyla harmanlanarak; firmanın yeni monitörlerinde kullanıma sunulmuş durumda.
Günümüzde, mobil cihazlarımızla çok fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle kimi kullanıcılar mobil cihazlarında daha büyük ekran deneyimi yaşayabilmek istiyor. Gigabyte’ın yeni monitörlerinde kullanıma sunduğu Built-in KVM teknolojisi sayesinde, cep telefonunuzu USB Type-C bağlantısıyla, KVM üzerinden monitörünüze bağlayarak kullanabilmeniz mümkün. Bu teknolojiyle, alışkın olduğumuz screen-mirroring teknolojisinden farklı olarak; cihazınızı monitörünüz üzerinden fare ve klavye ile kontrol edebilmeniz de mümkün. Bu sayede Gigabyte, kullanıcılara daha kreatif davranabilecekleri bir çalışma ve oyun deneyimi sunmayı amaçlamış.
Yeni Gigabyte monitörler o kadar düşük gecikme sürelerine sahip ki; KVM üzerinden monitörünüze bağlanarak mobil oyunlarınızı oynayabilmeniz bile mümkün. Bu sayede cep telefonunuzu bir oyun kolu gibi kullanarak; oyun deneyiminizi Gigabyte’ın monitörlerleriyle yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca KVM üzerinden, bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu, klavyenizi, farenizi ve daha birçok cihazınızı tek bir monitöre bağlayarak; KVM tuşu ile cihazlarınız arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede sürekli olarak kablolarla uğraşmanıza gerek kalmadan; cihazlarınızı monitörünüzle kullanmaya devam edebilmeniz mümkün.
M27F ve M27Q, oyuncular tarafından talep gören birçok özelliği bünyesinde barındırıyor
Yeni Gigabyte monitörlerin tek avantajı, KVM teknolojisiyle sınırlı değil. Geniş renk gamutu, yüksek ekran tazeleme hızı ve düşük gecikme sürelerine sahip olacak olan Gigabyte M27F ve M27Q modelleri, oyuncuların yeni gözdesi olmaya aday konumda. Gigabyte’ın yeni monitörlerinde, AMD FreeSync teknolojisi de sunulacak. Bu sayede daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamanız da mümkün.
Gigabyte M27F
M27F modeli, 27 inç boyuta sahip ve Full HD çözünürlüğü destekleyebiliyor. M27F için ekran tazeleme hızıysa, 144 Hz; gecikme süresi ise 1 milisaniye (ms). KVM teknolojisi de dahil olunca M27F, günümüz standartlarında birçok oyuncu için ideal bir monitör konumunda bulunuyor.
Gigabyte M27Q
M27Q modeli, yine 27 inç boyuta sahip ve Gigabyte’ın SuperSpeed IPS teknolojisini kullanıyor. 170 Hz tazeleme hızına sahip olan bu monitör, 0.5 milisaniye (ms) gecikme süresine sahip. M27Q, sahip olduğu geniş renk gamutu ve renk doğruluğundaki başarının yanı sıra; VESA tarafından sağlanan Display HDR 400 sertifikasına da sahip. Bu sayede hem oyunculuk amaçlı hem profesyonel amaçlı kullanımlara uygun olan M27Q, kullanıcılara premium bir monitör deneyimi sunabiliyor. Ayrıca bu modelde KVM teknolojisinin standart olarak bulunacağını da yeniden hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
İlginizi çekebilir: PLAYSTATION 5 mi? XBOX SERIES X / S mi? | Özellikleri, oyunları, fiyatları ile kıyaslama!
İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.
Donanım
Microsoft ARM tabanlı Windows PC’lere x64 desteği getiriyor
Microsoft, ARM platformu üzerine kurulu Windows işletim sistemleri için x64 uygulama öykünme desteği üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Günümüzde çoğu Windows 10 uygulamasının artık 32 bit x86 desteğini kestiğini düşünürsek, şüphesiz Microsoft’un bu adımı ARM PC’leri büyük bir dertten kurtaracak.
İlginizi çekebilir: Microsoft, oyun konsolu üretimini sonlandırmayı düşünmüyor!
ARM platformuna sahip Windows 10 bilgisayarlar için günümüzde baş göstermekte olan büyük bir sorun var: x64 uygulama öykünme desteğinin olmaması. Şu anda Microsoft Surface Pro X gibi ARM tabanlı cihazlardaki Windows, yerel 32 bit ve 64 bit ARM uygulamalarını yalnızca ‘x86-32 bit’ olarak çalıştırabiliyor.
ARM’lı Windows’ların böyle bir sınırlamaya tabi olması elzem bir dezavantaj. Çünkü günümüzde Adobe başta olmak üzere çoğu geliştirici, uygulamalarını 64 bit x86′ya taşıdı ve 32 bit varyantlarını desteklemeyi bıraktı.
Microsoft, ARM cihazlar için müjdeyi verdi!
İşte bu sorunu kökten çözmek için Microsoft, ARM tabanlı Windows PC’ler için x64 uygulama öykünme desteği ekleyeceğini açıkladı. Böylelikle bütün Windows uygulamaları kusursuz bir biçimde ARM platformuna sahip Windows bilgisayarlarda da çalışabilecek. Bu noktada Microsoft, x64 desteğinin tüm ARM cihazlarına, hatta Qualcomm Snapdragon 835′e kadar eski cihazlara bile sunulacağını söyledi.
Ek olarak yazılım devi, ARM cihazlar için performans ve pil tüketimi odaklı bir Microsoft Edge tarayıcısı geliştireceğinin de müjdesini verdi. ARM tabanlı Windows’lar için bir de yerel Teams istemcisinin ufukta olduğu, Microsoft’un verdiği bilgiler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Microsoft, ARM’lı Windows PC’ler için Xbox Oyun Akışı deneyimini sunmak adına yoğun çalışmalar yapmıştı. Şirket ayrıca, ARM PC’lerde Windows 10 için uygulama uyumluluğunu iyileştirmek ve Uygulama Güvencesi programını ARM64 PC’lerde Windows 10′u kapsayacak şekilde genişletmek için Qualcomm ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.
Yeni duyurulan x64 öykünme desteği ise, kasım ayında Windows Insider test kullanıcılarına sunulmaya başlanacak ve önümüzdeki yıl daha geniş bir işletim sistemi güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşacak.