Ryzen 9 5900X, selefinden %25 daha güçlü

Gigabyte, oyun odaklı ürettiği yeni monitör serisinin tanıtımını Taipei’de gerçekleştirdi. Gigabyte’ın duyurduğu yeni oyuncu monitörlerinde, KVM ünitesi yerleşik halde ve kullanıma hazır bir şekilde sunulacak.

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Gigabyte tarafından yeni monitörlerinde sunulan KVM teknolojisi kullanıcılara neler vadediyor

KVM’nin açılımı, klavye, video ve fare (keyboard, video, mouse) şeklinde. Bu teknoloji, bütün cihazlarınızı tek bir monitöre bağlayabileceğiniz bir HUB olarak düşünülebilir. Önceleri test ve multi-medya yayınları için kullanılan KVM teknolojisi, Gigabyte tarafından farklı bir bakış açısıyla harmanlanarak; firmanın yeni monitörlerinde kullanıma sunulmuş durumda.

Günümüzde, mobil cihazlarımızla çok fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle kimi kullanıcılar mobil cihazlarında daha büyük ekran deneyimi yaşayabilmek istiyor. Gigabyte’ın yeni monitörlerinde kullanıma sunduğu Built-in KVM teknolojisi sayesinde, cep telefonunuzu USB Type-C bağlantısıyla, KVM üzerinden monitörünüze bağlayarak kullanabilmeniz mümkün. Bu teknolojiyle, alışkın olduğumuz screen-mirroring teknolojisinden farklı olarak; cihazınızı monitörünüz üzerinden fare ve klavye ile kontrol edebilmeniz de mümkün. Bu sayede Gigabyte, kullanıcılara daha kreatif davranabilecekleri bir çalışma ve oyun deneyimi sunmayı amaçlamış.

Yeni Gigabyte monitörler o kadar düşük gecikme sürelerine sahip ki; KVM üzerinden monitörünüze bağlanarak mobil oyunlarınızı oynayabilmeniz bile mümkün. Bu sayede cep telefonunuzu bir oyun kolu gibi kullanarak; oyun deneyiminizi Gigabyte’ın monitörlerleriyle yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca KVM üzerinden, bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu, klavyenizi, farenizi ve daha birçok cihazınızı tek bir monitöre bağlayarak; KVM tuşu ile cihazlarınız arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede sürekli olarak kablolarla uğraşmanıza gerek kalmadan; cihazlarınızı monitörünüzle kullanmaya devam edebilmeniz mümkün.

M27F ve M27Q, oyuncular tarafından talep gören birçok özelliği bünyesinde barındırıyor

Yeni Gigabyte monitörlerin tek avantajı, KVM teknolojisiyle sınırlı değil. Geniş renk gamutu, yüksek ekran tazeleme hızı ve düşük gecikme sürelerine sahip olacak olan Gigabyte M27F ve M27Q modelleri, oyuncuların yeni gözdesi olmaya aday konumda. Gigabyte’ın yeni monitörlerinde, AMD FreeSync teknolojisi de sunulacak. Bu sayede daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamanız da mümkün.

Gigabyte M27F

M27F modeli, 27 inç boyuta sahip ve Full HD çözünürlüğü destekleyebiliyor. M27F için ekran tazeleme hızıysa, 144 Hz; gecikme süresi ise 1 milisaniye (ms). KVM teknolojisi de dahil olunca M27F, günümüz standartlarında birçok oyuncu için ideal bir monitör konumunda bulunuyor.

Gigabyte M27Q

M27Q modeli, yine 27 inç boyuta sahip ve Gigabyte’ın SuperSpeed IPS teknolojisini kullanıyor. 170 Hz tazeleme hızına sahip olan bu monitör, 0.5 milisaniye (ms) gecikme süresine sahip. M27Q, sahip olduğu geniş renk gamutu ve renk doğruluğundaki başarının yanı sıra; VESA tarafından sağlanan Display HDR 400 sertifikasına da sahip. Bu sayede hem oyunculuk amaçlı hem profesyonel amaçlı kullanımlara uygun olan M27Q, kullanıcılara premium bir monitör deneyimi sunabiliyor. Ayrıca bu modelde KVM teknolojisinin standart olarak bulunacağını da yeniden hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!