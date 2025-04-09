İnternetten yayın yapmak, dijital medya dünyasında hızla yaygınlaşan bir trend haline geliyor. Ancak Türkiye’deki yayıncılar için önemli bir yenilik, dijital platformlarda yayın yaparken uyulması gereken kuralları daha da sıkılaştırıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın yapan platformların lisans almasını zorunlu hale getiren yeni düzenlemeler getirdi. Özellikle RTÜK yayın lisansı konusu, flutv, YouTube gibi büyük dijital platformlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, bu yeni düzenlemelerin içeriği ne?

RTÜK, İnternet ortamında Yayın yapmayı daha da zorlaştırdı!

RTÜK’ün yeni düzenlemesine göre, flutv gibi dijital yayıncılık yapan platformlar, RTÜK yayın lisansı almak zorunda. İnternet üzerinden yayın yapan tüm platformlar, RTÜK‘e başvurarak lisans almak için gerekli adımları atması gerekiyor.

RTÜK tarafından belirlenen kurallara uymayan platformların, faaliyetlerine devam edebilmesi için 3 ay süreyle yayın lisansı almak ve ilgili ücretleri peşin ödemek gerekiyor. Bu sürenin sonunda lisans alınmazsa, yayın faaliyetleri durdurulacak ve yasal işlemler başlatılacak.

RTÜK yayın lisansı, sadece dijital yayın yapan platformlar için değil, aynı zamanda YouTube gibi sosyal medya mecraları için de geçerli. Bu platformlar, kullanıcıların içeriklerini yayınlamalarına izin verse de, RTÜK tarafından belirlenen yayıncılık kurallarına uymak zorunda olacaklar. Özellikle, yayıncıların içeriklerine dair sorumlulukları artacak ve bu durum, platformların yayıncılarının daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

Bu düzenlemeyle birlikte, YouTube gibi dev platformların Türkiye’deki içeriklerini düzenleyen RTÜK, internet üzerinden içerik üreten ve yayınlayan kişiler için de önemli bir denetim aracı haline gelmiş olacak. Platformlar, başvurularını ve lisans ücretlerini peşin olarak ödedikleri takdirde, 3 ay süreyle yayın yapma haklarını sürdürebilecekler. Eğer başvuruda gecikme yaşanır veya gerekli adımlar atılmazsa, platformun faaliyetlerine son verilecek.

RTÜK, internet ortamından yapılan yayınların düzenlenmesinin yanı sıra, dijital platformların sorumluluklarını da üstleniyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, platformların ve yayıncıların, yasal sorumlulukları daha net bir şekilde belirlenmiş oldu.

RTÜK yayın lisansı almak isteyen her yayıncı, başvuru belgelerini tamamlayarak taahhütname sunmalı ve yayın lisans ücretini peşin ödemeli. Aksi takdirde, söz konusu yayıncıların içerikleri erişime kapatılabilir veya yasal işlem başlatılabilir.

Flutv ve YouTube gibi dijital medya devleri, Türkiye’deki içerik üreticilerinin faaliyet gösterdiği platformlar olarak dikkat çekiyor. Ancak bu platformlar için artık sadece içerik üretmek yeterli olmayacak; yasal yükümlülüklere de riayet etmek gerekecek. Bu bağlamda, dijital yayıncılıkla ilgilenenlerin RTÜK yayın lisansı başvurularını ve süreçlerini ciddiyetle takip etmeleri oldukça önemli.

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RTÜK’ün denetimleri altında gerçekleşecek olan bu süreç, dijital yayıncılığın Türkiye’deki geleceğini şekillendirecek. Yayıncılar için daha şeffaf bir ortam yaratmayı amaçlayan bu düzenleme, dijital medya alanında daha sorumlu bir yayıncılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacak.

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