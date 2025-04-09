Türkiye’nin önde gelen mobil operatörü TURKCELL, bugün akşam saatlerinde yaşanan büyük teknik arıza ile milyonları etkileyen bir krizle gündeme geldi. Kullanıcılar, arama yapamama, mesaj gönderememe ve mobil uygulamalara erişememe gibi ciddi sorunlar yaşadı. Sosyal medya platformlarında “TURKCELL çöktü mü?” sorusu Türkiye gündemine otururken, şirketten beklenen resmi açıklama nihayet geldi.

TURKCELL kullanıcılarına 500 Dakika, 2 GB İnternet ve 500 SMS Tanımlanıyor!

TURKCELL, teknik altyapısında yaşanan geçici bir arızadan dolayı bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinin kesintiye uğradığını doğruladı. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, sorun tamamen çözüldü ve servisler normale döndü. Yaşanan kesinti nedeniyle kullanıcıların yaşadığı mağduriyetin farkında olan TURKCELL, tüm abonelerine jest niteliğinde bir hediye paketi tanımlayacağını duyurdu.

Hat kesintisi hakkında Turkcell tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir.

Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Açıklamaya göre, tüm şebeke kullanıcılarına 500 dakika, 2 GB internet ve 500 SMS içeren ücretsiz bir paket otomatik olarak tanımlanacak. Bu gelişme, kullanıcılar arasında memnuniyet yaratırken, sosyal medya tepkileri de olumlu yönde değişmeye başladı.

Günün erken saatlerinden itibaren “Arama yapılamıyor” şeklindeki şikayetler hızla artmış, bazı kullanıcılar arama başlatmak istediklerinde ekranın aniden kapanması ya da “Paketiniz Tükendi” uyarısıyla karşılaşmıştı. Bunun yanı sıra TV+ ve fizy gibi popüler dijital platformlara da erişim sağlanamamıştı. Sorunun kısa sürede çözülmesi, teknik ekibin etkin müdahalesi sayesinde gerçekleşti.

Bu süreçte geçici çözüm olarak kullanıcıların uçak modunu açıp kapatarak yeniden baz istasyonuna bağlanmaları önerilmişti. Ancak şimdi, tüm servislerin tamamen normale döndüğü ve herhangi bir ek işlem yapmaya gerek kalmadan hizmetlerin yeniden kullanılabilir olduğu duyuruldu.

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TURKCELL, yaptığı açıklamada tüm müşterilerinden özür dileyerek, gösterilen anlayış için teşekkürlerini iletti. Hediye paketlerin kullanıcı hatlarına otomatik olarak tanımlanacağı belirtildi.

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