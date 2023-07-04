Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yaptığı bir açıklamayla vatandaşlardan internet tabanlı dizi ve film platformları hakkında şikayetler olduğunu belirtti. Kurul, yayıncıları uyarırken, uyarılar dikkate alınmazsa ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı. RTÜK cephesi, isim belirtmeden Disney+ ve Netflix gibi platformlara ağır ayar verdi!

RTÜK En Üst Perdeden Ses Yükseltti!

RTÜK, internet tabanlı platformlarla ilgili olarak son dönemde birçok şikayet aldığını ifade etti. Kurul, yayıncılık ilkelerini ihlal eden internet yayıncılarına yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamasında “sınırlarını” paylaşan RTÜK, aile kurumunu inciten, manevi ve kültürel değerlere saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden, dini değerlere hakaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin kurucusu Atatürk aleyhinde yayın yapanları kabul etmeyeceğini belirtti.

RTÜK tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verilmiş:

“Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.”

RTÜK, elindeki yaptırım gücünü son çare olarak kullanmayı seçse de, uyarıların dikkate alınmaması durumunda en ağır yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama ile RTÜK, internet tabanlı platformların yayıncılık ilkelerine uymalarını ve toplum değerlerine saygı göstermelerini sağlamak için adımlar attığını gösterdi.

RTÜK’ün internet tabanlı platformları uyarması, yayınlar üzerinde denetim sağlama ve yayıncılık ilkelerine uyma konusunda bir farkındalık yaratma amacını taşıyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte online platformlar, geniş bir kitleye ulaşma potansiyeline sahip olduğundan, yayınların toplumsal değerlere uygun olması önemli.

Ancak denetim sürecinin hassas bir denge gerektirdiği de unutulmamalı. İnternet tabanlı platformların özgürlüğü ve çeşitliliği korunmalı, aynı zamanda toplum değerlerine saygı çerçevesinde hareket etmeleri teşvik edilmeli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce RTÜK cephesi üst perdeden ses yükselterek doğru mu yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!