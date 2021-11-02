Royole FlexPai 3, Pop-up Kamerayla Ortaya Çıktı!

Katlanabilir akıllı telefon konseptinin ilk temsilcisi olan Royole, bir sonraki cihaz için çalışmalarını sürdürüyor. Tasarımı sızdırılan Royole FlexPai 3, katlanabilen yapısının haricinde pop-up formundaki ön kamerasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Lite vs 11 Lite 5G NE | Hangisinin Kamerası Daha İyi?

Royole FlexPai 3 Ortaya Çıktı: Pop-up Kameralı İlk Katlanan Telefon!

Samsung ve Huawei gibi dev markalardan erken davranan Royole FlexPai, 2019 yılında sınıfının ilk akıllı telefonu olmayı başarmıştı. Lakin Çinli marka, bu cihazı ve selefi olan FlexPai 2’yi anavatanı dışında satışa sunmadı. Royole FlexPai 3 hakkında ilk bilgiler ise Şubat ayındaki bir TENAA kaydıyla ortaya çıkmıştı. Teknoloji dünyasının güvenilir isimlerinden Evan Blass’ın yeni paylaşımı, gizemli telefonun tasarımıyla ilgili detaylı bilgi veriyor.

Önceki modellere benzer tasarım felsefesi izleyen Royole FlexPai 3, dışa doğru katlanan menteşe yapısına sahip. Bundan ötürü telefonda herhangi bir ikinci ekrana ihtiyaç duyulmamış. Royole FlexPai 3’ü rakiplerinden ayıran en önemli farkı ise pop-up kamera olmuş. Delikli ekran konseptiyle beraber artık pek rastlamadığımız bu teknoloji, ekranın tam formatta olmasını sağlıyor. Ayrıca telefonun arkasında ise kamera alanının düz şekilde kapanmasını sağlayan oyuk yüzey dikkat çekiyor.

Evan Blass, Royole FlexPai 3’ün teknik detayları hakkında herhangi bir bilgiye yer vermemiş. Lakin aylar önce ortaya çıkan TENAA raporundaki bilgiler, telefonun pek çok özelliğine ışık tutuyor. Katlanmamış haliyle 7.2 inç ekran boyutuna sahip olduğu belirtilen FlexPai 3, üreticisi henüz bilinmeyen 5G destekli bir işlemciyle gelecek. Markanın önceki modellerinde Qualcomm Snapdragon 800 serisi işlemciler kullandığını belirtelim.

Çift arka kamera paketinin olduğu görülen Royole FlexPai 3, 3.360 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacak. Güç butonuna gömülü parmak izi okuyucu ve Android işletim sistemi ise telefonun bilinen özelliklerini tamamlıyor. Royole FlexPai 3’ün tanıtım tarihi belli değil, ancak telefonun 2.000 dolar bandında bir fiyat etiketiyle duyurulacağı tahmin ediliyor.