Geçtiğimiz gün EURO 2024’te Ronaldo’nun penaltı kaçırması üzerine çıkan Ronaldo ağladı haberinin ardından, İngiliz devlet medyası BBC cephesinden inanılmaz bir hareket geldi. Ülkede “rezalet” olarak adlandırılan haberlere göre, BBC Cristiano Ronaldo penaltısının görüntülerini küçük düşürücü bir başlıkla verdi. Penaldo başlığıyla Ronaldo penaltısı ile dalga geçtiler!

İngiliz Medyası BBC Çizgiyi Aştı: Misstiano Penaldo Başlığı Olay Oldu!

Euro 2024’ü arenasında, Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Slovenya ile penaltılara giden gergin karşılaşmasında, zaferin ve tartışmaların odak noktası haline geldi. Ronaldo penaltısı kısa sürede haber oldu. Herkes Ronaldo ağladı haberini acıklı bir şekilde verirken, BBC dalga geçti.

Sadece Portekiz’in galibiyeti ile sonuçlanan maçın sonucu değil, maç sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar ile de geniş yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo’nun Slovenya karşısında yaşadığı bu anlar, futbol dünyasında büyük bir etki yarattı. Cristiano Ronaldo ağladı haberi kısa sürede gündem oldu.

Kritik anlarda sahneye çıkma becerisiyle tanınan Ronaldo, Slovenya karşısında penaltı kazandığında, Portekiz’in zaferini garantilemek için büyük bir fırsat elde etti. Ancak Ronaldo’nun bu vuruşu, Sloven kaleci Jan Oblak tarafından ustalıkla engellendi ve Ronaldo sahada gözle görülür bir şekilde perişan oldu. Bu an, Portekiz kaptanının duygusal tepkisiyle birleştiğinde, dünya çapındaki taraftarların kalbini fethetti. Takım arkadaşları, destek göstermek için Ronaldo’nun etrafında toplandı.

Ancak bu duygusal anın ortasında, İngiliz devlet televizyonu BBC’nin attığı başlık olayları daha da alevlendirdi. BBC, Ronaldo penaltısını ‘Misstiano Penaldo’ olarak adlandırarak izleyiciler arasında büyük bir öfke yarattı.

Anlamayanlarınız için, miss ingilizcede kaçırmak anlamına gelen bir kelime. Penaldo da anlayabileceğiniz üzere penaltı vuruşuyla ilgili. 39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için daha önce de sosyal medyada penaltı kaçırdığı için Penaldo gibi sözler söylenmişti, ancak bir devlet televizyonunda bunun yaşanması şok oldu.

Bu başlık, İngiliz Chelsea takımının eski kaptanı John Terry de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Terry, BBC’nin bu hamlesini ‘rezalet’ olarak nitelendirerek tepkisini dile getirdi.

Tepkiler hızla sosyal medya platformlarına yayıldı. Taraftarlar ve analistler, BBC’nin bu başlığını, Ronaldo’nun savunmasız anını yayınlarken duyarsız ve profesyonel olmayan bir davranış olarak nitelendirdi. Bu durum, BBC’nin hareketinin geniş çapta kınanmasına yol açtı ve ‘Ronaldo penaltı’ tartışması, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak bir konu haline geldi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce BBC’nin bu davranışı saygısızca mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilrsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!