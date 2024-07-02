EURO 2024 şampiyonasında gözler Türkiye – Avusturya maçına çevrilmişken, F grubunda bizi yenen tek takım olan ve son 16 maçına çıkmaya hak kazanan Portekiz’in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ağladı. Peki Ronaldo neden ağladı? EURO 2024 maçı ne oldu? EURO 2024 Ronaldo ağlıyor haberiyle sarsıldı!

Ronaldo Ağladı, Portekiz Taraftarı Ağladı! Ronaldo Neden Ağladı?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Slovenya’yı seri penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Portekiz’de, Cristiano Ronaldo penaltı kaçırarak duygusal anlar yaşadı. Bu olay, futbolseverler için unutulmaz anlar arasında yerini aldı. Portekiz’in kazanmasından çok Ronaldo ağladı haberi konuşuluyor.

Portekiz, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Slovenya ile karşı karşıya gelirken, Ronaldo’nun kaptanlığında sahaya çıktı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Ronaldo, sık sık Atletico Madrid’in başarılı kalecisi Jan Oblak’la karşı karşıya geldi.

Kariyerinde ilk defa Avrupa Şampiyonası grup maçlarını golsüz geçen Ronaldo, Slovenya karşısında oldukça hırslı görünse de, bir türlü Oblak’ı geçmeyi başaramadı. Maç boyunca gol atmak için her şeyini ortaya koyan 39 yaşındaki yıldız, Oblak’ın panter gibi reflekslerini aşamadı.

Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota’nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanırken, topun başına geçen Ronaldo penaltı vuruşunu Jan Oblak kurtardı. Bu kaçan penaltı, Ronaldo’nun duygusal anlar yaşamasına sebep oldu ve Ronaldo ağladı. Hüngür hüngür ağlayan kaptan, Portekiz taraftarını da üzdü.

Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo’nun gözyaşları 😢 pic.twitter.com/30ZZLjFYoo — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024

Ronaldo ağladı, taraftar ağladı. Penaltı vuruşunu kaçırarak Portekiz’i öne geçirme fırsatını kaçıran Ronaldo, ilk uzatma devresinin sona ermesiyle gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları onu teselli etmeye çalışsa da, Ronaldo’nun hüngür hüngür ağlaması herkesin dikkatini çekti. Kısa sürede Ronaldo ağlıyor haberi de EURO 2024’ün en çok konuşulanları arasına girdi.

Seri penaltılara giden mücadelede, ilk penaltıyı kullanan Ronaldo, bu kez Oblak’ı geçmeyi başardı ve golünü attı. Tribünlere dönerek özür dilercesine bir hareket yapan Ronaldo, şanssızlığını kırmış oldu.

Portekiz’in galibiyetinde büyük pay sahibi olan kaleci Diogo Costa, uzatma dakikalarında Sesko’nun şutunu kurtararak maçı penaltılara taşıdı. Penaltı atışlarında ise Slovenya’nın üç penaltısını kurtararak takımına büyük katkı sağladı.

EURO 2024’te yaşanan bu dramatik anlar, Ronaldo’nun kariyerindeki unutulmaz anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Ronaldo ağlıyor görüntüleri, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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