Dizüstü Bilgisayar
240 Hz ekran, RTX 2070 ekran kartı! | ROG Zephyrus S GX502
ROG Zephyrus S GX502 incelemesi ile karşınızdayız. 240 Hz ekranı ile, daha ince, daha hafif ve daha güçlü gelen GX502 detaylarına göz atıyoruz.
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Asus’un en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından olan Zephyrus S GX502, kendi sloganı olan “Daha küçük, daha ince, daha güçlü!” mottosuna uyan bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Klasik 15 inç dizüstü bilgisayarlarına göre %42 daha hafif ve %25 ince olmasına rağmen Intel Core i7 9750H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartını barındıran cihaz tam bir canavar konumda.
15.6 inç boyutunda 240 Hz yenileme imkanı sunan Full HD LED panel barındıran GX502, 3 ms tepkime süresi ve %72 NTSC desteği sağlıyor. Ayrıca %100 sRGB ve %81 Pantone destekleri de mevcut.
Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB DDR4 2666MHz bellek, 1TB PCIe Gen3 x4 SSD gibi detaylarıyla gelen Asus ROG Zephyrus S GX502, donanımsal olarak gerçek manada üst seviye olduğunu vurguluyor.
Bu sistemi soğutmak için Aktif Aerodinamik Sistemi (AAS) adlı özel bir sistem kuran Asus mühendisleri, hava akışını % 22 artırmak için ilave hava kanalları açarken, kendi kendini temizleyen termal modül eklemeyi başarmış.
Cihazın diğer tüm detayları ve özelliklerini videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
800 TL İNDİRİMDE! Ryzen 7’li laptop Lenovo S145-15API inceleme
Lenovo S145-15API inceleme videomuzda, Cuma indirimleriyle fiyatı 3899 TL‘den 2999 TL‘ye düşen modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
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Lenovo S145-15API inceleme
Modelin tasarımına baktığımızda Gümüş, fırçalanmış alüminyum görünümünde ancak plastik kasa ile karşılaşıyoruz. Sağ tarafta SD kart okuyucu ve kulaklık sol tarafta ise HDMI, 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.1 yuvaları sıralanmış durumda. Tam teşeküllü oldukça rahat bir klavyeye sahip modelde, NumPad bölümü de yer alıyor. Tasarım tarafında ayrıca ürünün 2 kg’ın altında olması önemli detay.
15.6 inç boyutlu ekranda TN panel kullanan cihazda 1920 x 1080 Full HD çözünürlük sunuluyor. Gücünü AMD Ryzen 7 3700U işlemcisinden alan modelde dahili GPU olarak RX Vega 10 GPU yer alıyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor. SSD’nin NVMe olması sayesinde, 1000 MB/s okuma yazma hızlarına ulaşılabiliyor. Depolama kısmında cihazda ayrıca bir Sata SSD yuvası var. Bu sayede isteyen kullanıcılar 2.5 inç bir SSD satın alarak sistemlerini yükseltebiliyorlar.
Dizüstü Bilgisayar
Ryzen işlemcili katlanan laptop: HP Envy x360
Gücünü Ryzen işlemciden alan HP Envy x360 – 13-ar0001nt model kodlu versiyonu ile beraberiz. Bu videomuzda katlanabilir yapıda farklı amaçlar için kullanılabilen Envy x360’a yakından bakıyoruz.
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HP Envy x360 özellikleri
1,47 cm inceliğinde ve 1,3 kg ağırlığında olan HP Envy x360, 13,3″ FHD 1920 x 1080 IPS BrightView mikro kenarlı WLED ekran ile geliyor. Dokunmatik bir panel olan ekranında aynı zamanda Corning Gorilla Glass NBT koruma desteği de sağlanmış. Bu sayede tablet modunda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Radeon Vega 5 grafik birimi barındıran AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden gücünü alan Envy x360 modelinde ayrıca AMD Radeon Vega 8 ekran kartı ile beraber 8 GB DDR4 bellek ve 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD depolama alanı bulunuyor.
Dilerseniz ayrıca satın alabileceğiniz kalemi ile çok daha efektif kullanım yapabileceğiniz Envy x360 modeli Bang & Olufsen destekli hoparlörleri ile izlediğiniz ve dinlediğiniz içeriklerde oldukça iyi ses sunmayı başarıyor.
Windows Hello destekli kamerasıyla görüntülü görüşmelerde kolaylık sağlayan cihazda gizliliğe önem verenler için kamerayı komple devre dışı bırakan bir tuş da mevcut.
Tam şarjda 11 saati aşan kullanım ömrü sunan cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
Çift 4K ekranlı laptop! | Asus ZenBook Pro Duo incelemesi
Asus ZenBook Pro Duo gelecekten gelen tasarımı ve biri OLED diğeri LCD olan iki ayrı 4K çözünürlüğünde ekranı ile geliyor. Bu videomuzda konuğumuz olan ZenBook Pro Duo detayları videomuzda!
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Asus markasının şu anda piyasadaki en iyi ve en özel bilgisayarı olarak kabul edebileceğimiz ZenBook Pro Duo modeli, ilk aşamada dokunmatik yüzeyi (trackpad) aynı zamanda numerik klavye olarak kullanması ile başladı. Aradan geçen zaman ile ScreenPad adında bir teknolojiyi geliştiren Asus muhendisleri bu bölgeyi ikinci bir ekran olarak kullandı.
Şimdi ise Apple’ın TouchBar teknolojisini doruk noktasına getiren Asus, ScreenPad+ adını verdiği ekranı ile tam manasıyla dizüstü bilgisayarlara ikinci bir ekran deneyimi ekliyor.
Bu ikinci ekranı ile aynı zamanda ScreenPad özellikleri ile efektif bir kullanım sunan ZenBook Pro Duo, bizdeki modelinde Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile güçlendirmiş.
Photoshop, Premiere Pro, AutoCAD gibi birçok uygulamada çift ekran kullanımının kolaylıklarını alabileceğiniz cihazın ofiste çok farklı senaryo kullanımları da oldu. Bu videomuzda ise ürünün detaylarını görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Asus ZenBook Pro Duo özellikleri;
- Intel Core i7-9750H işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı
- 15.6” OLED 4K 3840 x 2160 16:9 ana ekran
- 14″ LCD 3840X1100 32:9 ScreenPad+ ekranı
- 32 GB DDR4 2666MHz RAM
- 512 GB PCIe Gen3 x2 SSD
- WiFi 6 (802.11ax) desteği
- Harman Kardon ses sistemi