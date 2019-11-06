Efsane bilgisayar ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı!

Asus’un Republic of Gamers dünyasına eklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayar hibriti ROG Mothership GZ700 Türkiye pazarına giriş yaptı.

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ROG Mothership adı ve GZ700 model adına sahip olan Asus’un yeni gözde cihazı, standart masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının şeklini değiştirerek “taşınabilir masaüstü” bilgisayarına benzer bir tarz katmayı başarıyor. Klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryoları sunan dizüstü oyun bilgisayarı, laptop formunda kullanılırken de yüzeye çapraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma sağlıyor hem de çok daha zengin bir ses deneyimi yaşatıyor.

17,3 inç boyutunda Full HD 144 Hz bir ekrana sahip olan ROG Mothership, 3 ms tepkime süresi sunarken Nvidia G-Sync desteği de sağlıyor. Gücünü Intel 9. nesil Core i9 9980HK işlemcisinden alan cihaz, Nvidia GeForce RTX 2080 ile birlikte geliyor. Bu özellikleriyle bile piyasanın en güçlü cihazları arasına giren GZ700’de 512 GB SSD, 64 GB’a kadar bellek ve bağlantı tarafında da Wi-Fi 6 (802.11ax) desteği yer alıyor.

Çıkarılabilir klavye

Dizüstü bilgisayar tasarımını masaüstü ile harmanlayan ROG Mothership, çıkarılabilir klavyesi ile bir mobilite de sağlamayı başarıyor. Gücünü aldığı işlemci ve diğer bileşenlerin ekranın arkasına konumlandırıldığı GZ700, özel sistemi ile AIO bir oyun bilgisayarı tarzında kullanıma olanak tanıyor.

Özel soğutma

Tarz olarak bambaşka bir noktada olan ROG Mothership GZ700 kasa altındaki havalandırma delikleri ile özel bir soğutma sistemi sağlarken, klasik bir dizüstü bilgisayarına göre 14 dereceye varan CPU ve 10 dereceye varan daha başarılı GPU soğutma sağlayabiliyor. Kendi kendini temizleyen fanlar ile uzun ömürlü bir kullanım vadeden Mothersip’te 8 ısı borusu yer alıyor.

Masaüstü ses sistemi deneyimi

GZ700 her noktada olduğu gibi ses konusunda da başarılı konumda. 4 adet 4 Watt gücündeki 7.1 sanal çevresel ses destekli hoparlörlerinde 24-bit 192 kHz değerinde ESS Hi-Fi DAC kullanan cihaz, 17 inçlik dizüstü bilgisayarlardan %200 daha yüksek ses sağlayabilecek.