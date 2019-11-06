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Efsane bilgisayar ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı!
Asus’un Republic of Gamers dünyasına eklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayar hibriti ROG Mothership GZ700 Türkiye pazarına giriş yaptı.
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ROG Mothership adı ve GZ700 model adına sahip olan Asus’un yeni gözde cihazı, standart masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının şeklini değiştirerek “taşınabilir masaüstü” bilgisayarına benzer bir tarz katmayı başarıyor. Klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryoları sunan dizüstü oyun bilgisayarı, laptop formunda kullanılırken de yüzeye çapraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma sağlıyor hem de çok daha zengin bir ses deneyimi yaşatıyor.
17,3 inç boyutunda Full HD 144 Hz bir ekrana sahip olan ROG Mothership, 3 ms tepkime süresi sunarken Nvidia G-Sync desteği de sağlıyor. Gücünü Intel 9. nesil Core i9 9980HK işlemcisinden alan cihaz, Nvidia GeForce RTX 2080 ile birlikte geliyor. Bu özellikleriyle bile piyasanın en güçlü cihazları arasına giren GZ700’de 512 GB SSD, 64 GB’a kadar bellek ve bağlantı tarafında da Wi-Fi 6 (802.11ax) desteği yer alıyor.
Çıkarılabilir klavye
Dizüstü bilgisayar tasarımını masaüstü ile harmanlayan ROG Mothership, çıkarılabilir klavyesi ile bir mobilite de sağlamayı başarıyor. Gücünü aldığı işlemci ve diğer bileşenlerin ekranın arkasına konumlandırıldığı GZ700, özel sistemi ile AIO bir oyun bilgisayarı tarzında kullanıma olanak tanıyor.
Özel soğutma
Tarz olarak bambaşka bir noktada olan ROG Mothership GZ700 kasa altındaki havalandırma delikleri ile özel bir soğutma sistemi sağlarken, klasik bir dizüstü bilgisayarına göre 14 dereceye varan CPU ve 10 dereceye varan daha başarılı GPU soğutma sağlayabiliyor. Kendi kendini temizleyen fanlar ile uzun ömürlü bir kullanım vadeden Mothersip’te 8 ısı borusu yer alıyor.
Masaüstü ses sistemi deneyimi
GZ700 her noktada olduğu gibi ses konusunda da başarılı konumda. 4 adet 4 Watt gücündeki 7.1 sanal çevresel ses destekli hoparlörlerinde 24-bit 192 kHz değerinde ESS Hi-Fi DAC kullanan cihaz, 17 inçlik dizüstü bilgisayarlardan %200 daha yüksek ses sağlayabilecek.
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TP-Link LiteWave Switch’ler satışta
TP-Link , kablolu ağını kolayca ve daha ekonomik genişletmek isteyen ev ve küçük ofis kullanıcıları için yeni bir ağ anahtarı (switch) ailesi geliştirdi. LiteWave adı verilen bu ailede 5 ve 8 girişli (portlu) dört model yer alıyor. Tak&Çalıştır özellikli bu switch’lerin kurulumu ve kullanımı son derece basit ve fiyatları da uygun.
TP-Link LiteWave Switch modelleri neler sunuyor?
Evlerde giderek daha fazla cihaz kablo ile ağa bağlanıyor; akıllı TV’ler, oyun konsolları, depolama birimleri, PC’ler… Bu cihazların aynı anda ağa bağlı olması gereken durumlarda kullanıcıların farklı ağ ürünlerine gereksinimi oluyor. Ancak ev ve küçük ofisler için yatırım maliyeti de çok önemli bir nokta. TP-Link, bu nedenle LiteWave serisi switch’leri tasarladı ve satışa sundu.
Şu anda satışta olan LiteWave serisi switch modelleri, az enerji tüketen, kolay kullanılan, güvenli ürünler. İki model 5, diğer iki model ise 8 girişli ve bu bağlantı noktalarının tümü Auto-MDI / MDIX destekli. Bu nedenle kullanıcıların kablo türü konusunda endişelenmeleri gerekmiyor. Switch’i elektrik prizine takıp, ağa bağlanmak istenen cihazları switch üzerindeki girişlere Ethernet kablo ile bağlamak kurulum için yeterli oluyor; bu ürünler yönetilmeyi gerektirmiyor.
Yeşil teknoloji – Az enerji tüketimi
LiteWave serisi, yeşil teknoloji destekli ve daha az enerji tüketiyor. Bu sayede elektrik faturalarına fazla yük bindirmiyor. Bağlantı durumu ve kablo uzunluğuna göre güç tüketimini otomatik olarak ayarlayan switch’ler, böylece karbon ayakizini en aza indirerek ağın genişletilmesini sağlıyorlar.
LiteWave serisi switch’ler 5 ya da 8 adet (modele göre) Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu sayede yüksek hızda kablolu bağlantı elde ediliyor. Bilgisayar, yazıcı, web kameralar, IPTV’ler yüksek hızla ağa bağlanıyorlar ve büyük, bant genişliği yüksek dosyalar da parazit sorunu olmadan aktarılabiliyor.
TP-Link’in LiteWave serisi switch’leri evlerin yanı sıra öğrenci yurtları ve küçük işletmeler için ekonomik ağ genişletme çözümü olarak sunuluyor. Şu anda satışta olan LiteWave serisi ürünler ve fiyatları ise şöyle:
- LS1008G 8 portlu switch : 25 USD (KDV dahil)
- LS1005G 5 portlu switch : 16,50 USD (KDV dahil)
- LS105G 5 portlu switch : 25 USD (KDV dahil)
- LS108G 8 portlu switch : 37 USD (KDV dahil)
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ARM, Huawei ile çalışmaya devam edecek
Sektörün önde gelen yonga üreticisi Arm, Huawei’ye teknoloji tedariki sağlamaya devam edeceğini onayladı. Şirket, yaptığı açıklamada ürettikleri kilit öneme sahip teknolojinin ABD’den çok Birleşik Krallık kökenli olduğunu söyledi.
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Çinli teknoloji devi ticaret savaşları gölgesinde ABD’li şirketlerden art arda yaptırım haberleri ile çalkalandı. Başta Google, Huawei’nin Android lisansını askıya aldı ve kendi servislerinin kullanılmasını engelleyeceğini açıkladı. Çinli şirketi kara listeye ekleyenler arasında ABD’li yonga üreticisi ARM de bulunuyordu. Tabi bu durum Huawei’ye olduğu kadar yaptırım uygulayan şirketlere de zarar veriyor.
Huawei bu şirketlerin en büyük müşterilerinden biri konumunda. Reuters’ta yer alan habere göre yonga üreticisi, Huawei’ye ürün desteği sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Yaptırım kararına rağmen ARM’nin böyle bir karar almasına sebep ise şirketin ABD’den ziyade Birleşik Krallık merkezli olması gösteriliyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei ile ilişkileri kesme kararı alan şirket, yapılan son açıklama ile bu kararından da geri adım atmış oldu.
Şirket sözcüsü, “Arm’ın v8 ve v9’ları Birleşik Krallık kökenli teknolojiler. Arm, Arm v8-A mimarisi için HiSilicon’a destek sağlamaya devam edebilir. Ayrıca yeni nesil mimaride de bu geçerli olabilir” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamaya göre ARM’nin v9 adı verilen yeni bir mimari üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca Huawei de bu yeni nesil Arm teknolojisini kendi Kirin yongalarında kullanabilecek ve yeni amiral gemileri üretmeye devam edebilecek.
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HTC Vive Cosmos Türkiye’de!
HTC Vive Cosmos Türkiye lansmanı yapıldı. PC tabanlı en güçlü sanal gerçeklik (VR) sistemi Vive Cosmos 21 Ekim’den itibaren satışta olacak.
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HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal’ın katılımıyla Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşti. Sanal gerçekliği yeniden tanımlayan HTC Vive’ın yeni sistemi Vive Cosmos’un bugün itibarıyla firmanın en çok yönlü başlığı olduğunu ifade eden Batuhan Başal, konuşmasında şunları söyledi: “Beklentileri her zaman bir üst seviyeye taşıyan HTC Vive’ın yeni ürünü Vive Cosmos için son derece heyecanlıyız. Cosmos, özellikle yeni içten dışa hassas takip sistemi sayesinde kullanıcılara rakipsiz bir deneyim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda da sanal gerçeklik dünyasına bugüne kadarki en hızlı ve kolay erişimi sağlayacak.” Yeni platformun oyun ve eğlence dünyasına çok şey katacağını belirten ve üst düzey bir VR deneyiminin nasıl olması gerektiği fikrini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başal, HTC’nin halihazırdaki gelecek vizyonundan ve yeni dönem faaliyetlerinden de bahsetti.
İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.
Yukarı katlanabilen tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Entegre kulaklıklar geliştirilmiş bir ses kalitesine sahip. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor.
Cosmos, kolaylıkla kurulabilen yeni Vive Reality System ile kullanıcıların anında sanal dünyalara adım atabilmesini sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarıma sahip olan Vive Reality System, ayrıca Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip. Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinmek mümkün.
HTC Vive Cosmos Teknik Özellikleri:
- Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)
- Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD
- Yenileme hızı: 90 Hz
- Görüş alanı: 110 derece
- Ses: Dahili stereo kulaklık
- Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort 1.2
- Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı
- Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m
- Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)
- Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.