ASUS
ASUS’tan “Dünyanın En Hızlı Oyuncu Monitörü”: ROG Swift 360 Hz
ASUS ROG Swift 360 Hz sene başında yapılan duyurusunun ardından resmen piyasaya çıkıyor. 360 Hz gibi ütopik bir tazeleme hızı sunan ürün, TN panel yerine IPS panel kullanarak bu yüksek tazeleme hızına çıkması ile de dikkat çekiyor.
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Asus, tüm OEM tarafında olduğu gibi monitör kanadında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 4K 144 Hz monitörlerini duyuran marka, şimdi de FHD’de 360 Hz tazeleme hızına IPS panel ile çıkmayı başardı. ROG Swift 360 Hz PG259QN model adını taşıyan oyuncu monitörü 1920 x 1080 piksellik Fast IPS teknolojisiyle gelen bir panel kullanıyor. 1 ms GTG tepkime süresini de vermeyi başaran PG259QN ile IPS’in ayarları ile oynanmış bir durum ortaya koymuşlar 🙂
360 Hz oyuncu monitörü!
ROG Swift 360 Hz PG259QN 1920 x 1080 piksellik 360 Hz panel kullanmasının yanı sıra Nvidia G-Sync desteği ve HDR10 desteği de sağlayan dolu dolu bir monitör ortaya koyulmuş. 24,5 ,nç boyutunda olan cihaz, oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular tam değişken yenileme hızı (VRR) ve değişken hız aşırtma özellikleriyle hiç olmadığı kadar akıcı oynanış elde ediyor. E-spor dünyasında oldukça dikkat çekecek bir ürün olacağı kesin. Ayrıca monitördeki özel geniş soğutma bloğu, ısıyı uzaklaştırmak için diğer monitörlerde bulunanlara kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip. Bu da uzun oyun maratonlarında daha verimli bir soğutma sağlıyor. Model Eylül ayında satışa çıkacak.
ROG Swift 360 Hz PG259QN teknik özellikleri
- Panel Boyutu: 24,5 inç
- Panel Türü: Fast IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Tazeleme Hızı: 360 Hz
- Tepkime Süresi: 1 ms (GTG)
- HDR Desteği: HDR10
- Renk Doğruluğu: ΔE < 1,5
- ULMB Desteği: Var (240 Hz ve 144 Hz destekli)
- Boyut: 557 x (379–499) x 247 mm (stant ile)
- Ağırlık: 7,1 kg
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7, tasarımıyla gün yüzüne çıktı
ASUS’un 26 Ağustos’ta piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Zenfone 7, arka taraftaki detaylarıyla beraber kanlı canlı görüntülendi.
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Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS, bu hafta düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini tanıtacak. Zenfone 7 ailesinin sahip olması muhtemel özellikleriyle alakalı söylentiler zaman zaman gündeme gelmişti ancak ASUS bu telefonu, şu ana kadar sızıntılar kıskacına yem olmaktan korumayı başarmıştı. Tanıtıma günler kala ise, erken saatlerde Zenfone 7 modeline ait canlı görüntüler Weibo’da kendisini gösterdi.
ASUS Zenfone 7 tasarımı ortaya çıktı
Zenfone 7’ye ait olan görüntülere bakıldığında, ilk olarak arka taraftaki üçlü kamera modülü ve LED flaş dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler telefonda dört adet kamera olacağını iddia ediyordu ancak görünen o ki Zenfone 7 için bu söylenti geçerli değil. Muhtemelen dörtlü kamera kurulumu, ailenin üst seviye modeli Zenfone 7 Pro’da yer alacak.
Ayrıca ASUS Zenfone 7′deki kameraların tamamı hakkında net bilgi yok; ancak birinin ToF kamera, diğer ikisinin ise 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 64 MP Sony IMX686 sensörü olacağı düşünülüyor.
Görüntülere bakıldığında ASUS Zenfone 7′nin arkasının camdan yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda şarj kablosundan da anlaşıldığı üzere Zenfone 7 modelinde USB Type-C girişinin yer alacağını söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafı görünmediğinden dolayı parmak izi tarayıcının ön tarafa konumlandırılıp konumlandırılmadığı sorusu da şu an için cevapsız kalıyor.
Söylentilere göre Zenfone 7, LCD ekrana sahip olacak; bu bağlamda, parmak izi tarayıcının ekranın altında olmaması bekleniyor. Elbette ki bunlar yalnızca söylenti, nihai sonuçlar ASUS’un 26 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte belli olacak. Teknik özellikler noktasında ise Zenfone 7 Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacakken, Zenfone 7 Pro ise Snapdragon 865 Plus yonga setiyle desteklenecek.
Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 7 serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Asus Zenfone 7 serisi için gün geçtikçe yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefon serisinin 26 Ağustos tarihinde yapılacak etkinlik ile piyasaya çıkacağı öğrenildi.
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Asus Zenfone 7, 26 Ağustos tarihinde geliyor!
Bir dönem akıllı telefon piyasasında adından sıkça söz ettiren Asus, yeniden eksi günlerine dönmeyi amaçlıyor. Firmanın önemli serilerinden biri olan Zenfone, yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamak üzere. 2020 yılı içerisinde çıkacak cihazlar arasında en az bilgi sahibi olduğumuz cihazlardan olan Zenfone 7 serisinin, piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Firma, Tayvan merkezli YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın, 26 Ağustos tarihinde özeli bir etkinlik ile piyasaya çıkacağını hayranlarına duyurdu. Etkinlik firmanın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Asus Zenfone 7 ve 7 Pro modelleri ile bizleri karşılaması beklenen seri, oldukça önemli ve ilginç bir teknolojiye de sahip olacak. Dönen arka kamera sistemine sahip olacağı öğrenilen seri, böylelikle daha önceki seriden kalan bu geleneği devam ettirme kararı almışa benziyor. Öte yandan amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yer alacak serinin, baz modeli Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak gibi görünürken, Pro modelin de Snapdragon 865+ işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazların 5000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. İlginç tasarım anlayışını devam ettiren ve kullanıcılarına tam ekran keyfini yaşatmak isteyen firma bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G
Asus ProArt Z490 Creator 10G modeli, profesyoneller için özel olarak dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor. 3D modelleme, görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında çalışan içerik üreticilere en uygun performansı sunmak için dizayn edilmiş.
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YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G
Dahili 2.5G Intel Ethernet ve ayrıca 10G Ethernet kartı yer alan anakartta bulut ve internet tabanlı iletişimi güçlendirerek iş akışlarını yüksek oranda hızlandırmayı başarıyor. Üzerinde yer alan iki adet Thunderbolt 3 Type-C girişinin de dahil olduğu yüksek performanslı giriş çıkışlar, esnek ve zahmetsiz bağlantıyla yüksek veri aktarım hızları ve geniş depolama seçenekleri sunuyor.
Kutudan çıkan HYPER 10G LAN kartı, standart Gigabit Ethernet’ten 10 kata kadar daha hızlı bir çözüm sunmakta. Bu da Asus ProArt Z490 Creator 10G kullanan çoğunlukla büyük dosyalarla çalışan içerik üreticilere ideal bir çözüm sunuyor. 4K videoları yüklemek veya büyük dosyaları göndermek çok daha kolay ve hızlı hale geliyor.
Yapay zekalı anakart
Z490 Creator 10G, içerik üretimi için kullandığınız sistemi her açıdan daha iyi hale getirmenizi araçlar sunuyor. Böylece iş akışınız için gereken hızlı ve kullanışlı kontrole kavuşuyorsunuz. AI Hız Aşırtma ve AI Soğutma özellikleriyle dinamik ve otomatik ayar yapabilmenin yanı sıra CreationFirst yazılımıyla ağ trafiğini optimize edip internet üzerinden kesintisiz çalışabiliyorsunuz. Bu da profesyonel kullanıcıların ayrıca teknik bilgi gerekmeden sistmemlerinin en doğru, en stabil bir biçimde çalışmasına olanak tanıyor.
Güçlü yapı, yüksek performans
Dijital güç kontrolü ve DrMOS güç aşamalarıyla Asus ProArt Z490 Creator 10G, gelişmiş Intel CPU’larının gereksinimlerini karşılayabiliyor. Bunu da 12+2 MOSFED düzeni ile sağlıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanabilecek şekilde geliştirilen üst düzey bobinler ve dayanıklı kapasitörlerin kullanıldığı bu modelde yüksek güç gerektiren render işlemleri için işlemci tam manasıyla beslenmiş oluyor.
Asus ProArt Z490 Creator 10G ile gelişmiş ses deneyimi
Profesyonel kullanıcıların tercihi olacak bu kartta özellikle görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında önemli noktalardan biri de ses deneyimi olması da dikkat çekiyor. Bu nedenle özel olarak geliştirilen Crystal Sound 3 sistemine sahip olan kart, ön güç düzenleyicisi, ses kalkanı, entegre amplifikatör gibi ekstraları ile işlenecek videoda gerçek sesi duymanızı ve buna göre doğru biçimde düzenleyebilmenizi sağlıyor.
Asus ProArt Z490 Creator 10G özellikleri
- İşlemci: Intel Soket 1200 10.Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron
- Yonga Seti: Z490
- Bellek: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 (4800 MHz O.C)
- Thunderbolt: 2 x Intel Thunderbolt 3 portları (Tip C) desteği DisplayPort ve Thunderbolt video çıkışları – veri transfer hızı 40 Gbps
- Grafik: 1 x DisplayPort 1.4 – 1 x HDMI 1.4b
- Çoklu GPU: AMD 3-Yönlü CrossFireX
- Genişleme Yuvaları: 2 x PCIe 3.0 x16 (x16 veya çiftli x8) – 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 modu) – 2 x PCIe 3.0 x1
- Depolama: Toplamda 2 x M.2 yuvası ve 4 x SATA 6Gb/s yuvası destekler
- LAN: Intel I225-V 2.5Gb Ethernet
- Ses: Realtek ALC S1220A 8-Kanal Yüksek Tanımlı Ses CODEC’i
- USB Portları: 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tip C) – 4 x USB 3.2 Gen 2 (Tip A) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tip A) – 1 x USB 3.1 Gen 1 (Tip C) – 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tip A) 4 x USB 2.0