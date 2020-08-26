ASUS’tan “Dünyanın En Hızlı Oyuncu Monitörü”: ROG Swift 360 Hz

ASUS ROG Swift 360 Hz sene başında yapılan duyurusunun ardından resmen piyasaya çıkıyor. 360 Hz gibi ütopik bir tazeleme hızı sunan ürün, TN panel yerine IPS panel kullanarak bu yüksek tazeleme hızına çıkması ile de dikkat çekiyor.

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Asus, tüm OEM tarafında olduğu gibi monitör kanadında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 4K 144 Hz monitörlerini duyuran marka, şimdi de FHD’de 360 Hz tazeleme hızına IPS panel ile çıkmayı başardı. ROG Swift 360 Hz PG259QN model adını taşıyan oyuncu monitörü 1920 x 1080 piksellik Fast IPS teknolojisiyle gelen bir panel kullanıyor. 1 ms GTG tepkime süresini de vermeyi başaran PG259QN ile IPS’in ayarları ile oynanmış bir durum ortaya koymuşlar 🙂

360 Hz oyuncu monitörü!

ROG Swift 360 Hz PG259QN 1920 x 1080 piksellik 360 Hz panel kullanmasının yanı sıra Nvidia G-Sync desteği ve HDR10 desteği de sağlayan dolu dolu bir monitör ortaya koyulmuş. 24,5 ,nç boyutunda olan cihaz, oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular tam değişken yenileme hızı (VRR) ve değişken hız aşırtma özellikleriyle hiç olmadığı kadar akıcı oynanış elde ediyor. E-spor dünyasında oldukça dikkat çekecek bir ürün olacağı kesin. Ayrıca monitördeki özel geniş soğutma bloğu, ısıyı uzaklaştırmak için diğer monitörlerde bulunanlara kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip. Bu da uzun oyun maratonlarında daha verimli bir soğutma sağlıyor. Model Eylül ayında satışa çıkacak.

ROG Swift 360 Hz PG259QN teknik özellikleri