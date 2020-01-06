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ASUS ve NVIDIA’dan dünyada bir ilk: ASUS ROG Swift 360Hz
ASUS, oyun monitörleri denildiğinde başı çeken üreticilerin başında geliyor. Şirket, yeni tanıttığı oyuncu monitörü ile ekran yenileme hızını 360Hz’e kadar çıkarttı! Bu sayede ASUS ROG Swift 360Hz panel ile oyuncu monitörleri arasında dünyada en üst konuma yerleşmiş durumdalar.
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ASUS ile birlikte ortak girişimde bulunan NVIDIA, dünyanın ilk 360Hz yenileme hızına sahip 24.5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlükte yeni bir oyuncu monitörü üzerinde çalıştılar. Geliştirilen teknoloji ile oyunseverlere çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulacak.
Dünyada ilk: ASUS ROG Swift 360Hz
NVIDIA‘nın yeni geliştirdiği “G-Sync işlemcisi‘ ASUS ROG Swift 360Hz panelin içinde yer alıyor. Her iki şirket de, 360Hz’in baş döndürücü yüksekliklerine ulaşmak için birlikte çalışıyorlar. NVIDIA, oyunlarda daha akıcı animasyonlar ve daha az kayıp ile hedef izlemeyi iyileştirerek kalitenin 360fps’e kadar çıkabileceğini söylüyor.
ASUS, yeni 24.5 inç 1080p oyun monitörünün, dünyanın en iyi 360Hz oyun monitörü olduğunu, rekabetçi ve e-spor oyunlarında en iyinin en iyisi için tasarladığını iddia ediyor.
Yeni 360Hz oyun monitörü NVIDIA tarafından bu hafta CES 2020‘de tanıtılacak. Yeni modelin bu yılın sonuna kadar hazır olmayacağı söyleniyor. Monitörün fiyatı konusunda herhangi bir netlik şu an için yok. Fakat tüm bu özellikler ile piyasaya ucuz sürülmeyeceği de pek açık gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ görüntüleri ortaya çıktı: Dört kamera ve çentikli ekran!
LG G9 ThinQ görselleri ortaya çıkmaya başlandı. Cihazla ilgili ilk gelen görseller, dört kamera ve çentikli dizayn dikkat çekiyor.
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Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro ve iPhone 12 modellerini yakın zamanda görselleri ortaya çıkmaya başlamıştı. LG, yeni modeli üzerinde çok çalışıyor. Nelerin döndüğünü bize aktaran Twitter iddiacısı Steve Hemmerstoffer’a teşekkür ederiz.
LG G9 ThinQ, etkileyici kamera dizaynıyla gelecek!
LG, bir süredir telefon sektöründe geri planda durmayı tercih ediyor. LG G8X ThinQ’nin ekran oranın daha genişletmiş, kenarlarından uzatılmış ve küçük bir çentikle detayların tamamlandığını görüyoruz.
Firmanın, Samsung ve Huawei’nin dişli rakibi olmaya çalıştığını yaptıkları atılımlarla görmeye başladık. Ekran kasa oranın önceki modelde 6.4 inç olarak belirlenmişti. Bu modelle ise 6.8 inçe boyutlar çıkarılmış.
Hemmerstoffer, akıllı telefonda kullanılacak panelle ilgili daha fazla detay vermedi. Marka, bilindiği üzere televizyon ve akıllı telefon teknolojileri için özel paneller üretiyor. Kendi cihazlarında kullandıkları donanımlar da bu doğrultuda kalite oluyordu.
Kulaklık girişi yerli yerinde duruyor!
Ortaya çıkan görsellerde, göründüğü üzere kulaklık çıkışı cihazın alt tarafında konumlandırılmış. Birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarının kasa kalınlığında incelmeye gittikleri için kulaklık girişini kullanmak istemiyorlar. Keza, kullanıcılarına da kablosuz kulaklıklar öneriyorlar. SIM kart girişi ve microSD slotları ise diğer telefonlara benzer şekilde cihazın üst tarafında bulunuyor.
G8 ThinQ‘de “Sound-On-Display Technology” adı verilen, ekranın sesi titreştirerek kulağa ilettiği yeni bir teknoloji kullanılmıştı. Aynı şekilde, bu stratejinin devam ettirileceğini düşünüyoruz.
Temel bilgilere ilişkin diğer bir detay ise, Qualcoom’un yeni nesil amiral gemilerinde kullanacağı Snapdragon 865 işlemci ve standart modelde karşımıza çıkacak 6/128GB dahili depolama seçeneği olacak. Ayrıca, batarya tarafında ise minimum 4.000 mAh kapasiteye sahip hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir cihaz olması bekleniyor.
LG G9 ThinQ ne zaman piyasaya çıkacak?
LG G9 ThinQ, muhtemelen şubat ayının sonlarına doğru, Barcelona’da düzenlenen MWC (Mobile Dünya Kongresi) fuarında açıklanacak. Fakat, LG tipik olarak sevkiyat süresinde yavaşlığıyla bilinir. Bu yüzdendir ki ürünlerin piyasaya çıkışı, tüm süreçlerle birlikte mart ayını bulacaktır.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi kameralardaki açık, görüntülerinizi başkalarına gösteriyor!
Xiaomi’nin Google uygulamalarıyla bağlantılı olan IP kameralarında çok büyük bir güvenlik zafiyeti keşfedildi. Açıktan dolayı birçok kişinin görüntüleri kendi kameralarına ait olmayan görüntüleri gördüler.
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Indepent’in haberine göre Google hesaplarına bağlı Xiaomi marka kameraların, başkalarına ait evlerin içinden görüntüler izlediklerini belirtiyor. Bir kullanıcı, başka kişilerin kameralarıyla çekilmiş ve içlerinde uyuyan insanlar, oyuncaklarla oynayan çocuklar, hatta beşiğinde uyumakta olan bir bebeğin de olduğu video görüntüerini paylaştı.
Sorun Reddit üzerinden fark edildi. Bir reddit kullanıcısının paylaşımı sayesinde durum hemen anlaşıldı. Söz konusu paylaşım sosyal medya sitesinde 1 Ocak tarihinde paylaşıldı. Durumu kabullenen Google, bu durumdan sadece Xiaomi marka kameraların etkilendiğini belirtti.
Xiaomi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Google sorunun çözümü üzerine çalıştıklarını ve çok yakın zamanda problemi çözeceklerini belirtti. Durum çözülene kadar, akıllı kameralara sunulan Google Nest desteği de kaldırıldı.
Firmanın başına gelen ilk sıkıntı bu değil. Teknoloji devi geçen yıl şubat ayında yaptığı açıklamada, bazı cihazların bilgisayar korsanlarının kontrolüne geçmiş olabileceği endişesiyle Nest kamera sahiplerine şifrelerini sıfırlamaları çağrısında bulunmuştu.
Xiaomi marka IP kamera kullanan bir aile, bu durumdan muzdarip olarak internet korsanları tarafından ağır ırkçılık ifadeleri içeren bir konuşmayı kameralarının hoparlör sistemleri üzerinden duymak zorunda kalmışlardı.
Uygulama
Telegram kapsamlı bir güncelleme yayınladı!
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Android ve iOS işletim sistemleri için önemli yenilikler barındıran bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile beraber Whatsapp’ta bulunan “mavi tik” benzeri bir özellik de kullanıcılar ile buluştu!
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Telegram yeni özellikleri ile artık çok daha kullanışlı!
Yeni güncelleme, Telegram’daki mevcut tema editörünü daha gelişmiş 2.0 sürümüne yükseltiyor. Daha fazla özelleştirme sunan yeni tema editörü, sohbet arka planı ve konuşma balonlarının her birine farklı renkler atayabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca editör bünyesinde seçebileceğiniz hazır temalar da bulunuyor.
Büyük Telegram güncellemesinin barındırdığı yeniliklerden biri de “Çevrimiçi Olduğunda Gönder” özelliği. Bu özellik ile yazmış olduğunuz mesajın karşı taraf çevrimiçi olunca gönderilmesi sağlanıyor. Böylece Whatsapp’taki mavi tik gibi kullanıcının mesajı okuduğundan emin olunuyor. Ayrıca istediğiniz bir konumu tek dokunuşla paylaşma özelliği de güncelleme ile gelen yenilikler arasında dikkat çekiyor.
Kullanıcılara sunulan Telegram güncellemesinin öne çıkan diğer yenilikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- Sohbet içerisindeki aramaların listeleme şeklinde sıralanması
- Podcast modu ile 20 dakikadan uzun ses kayıtları için özel seçenekler
- Menüye eklenen bir alan sayesinde tek dokunuşla gece moduna geçebilme
- Sohbet kutusundaki haritanın gece modunda otomatik olarak kararması (Android için)
- Arşivlenen tüm sohbetleri okundu olarak işaretleyebilme (Android için)
- Manuel olarak video çözünürlüğü seçimi ve kişi gönderme ekranı (Android için)
- Metin boyutlarını ayarlama (iOS için)
- Tek tık ile hızlı hesap değişimi (iOS için)
- Kullanılan ve kullanılabilir depolama alanını görüntüleme, uygulama önbelleği temizleme (iOS için)