ASUS ve NVIDIA’dan dünyada bir ilk: ASUS ROG Swift 360Hz 

ASUS, oyun monitörleri denildiğinde başı çeken üreticilerin başında geliyor. Şirket, yeni tanıttığı oyuncu monitörü ile ekran yenileme hızını 360Hz’e kadar çıkarttı! Bu sayede ASUS ROG Swift 360Hz panel ile oyuncu monitörleri arasında dünyada en üst konuma yerleşmiş durumdalar.

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ASUS ile birlikte ortak girişimde bulunan NVIDIA, dünyanın ilk 360Hz yenileme hızına sahip 24.5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlükte yeni bir oyuncu monitörü üzerinde çalıştılar. Geliştirilen teknoloji ile oyunseverlere çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulacak.

Dünyada ilk: ASUS ROG Swift 360Hz

NVIDIA‘nın yeni geliştirdiği “G-Sync işlemcisi‘ ASUS ROG Swift 360Hz panelin içinde yer alıyor. Her iki şirket de, 360Hz’in baş döndürücü yüksekliklerine ulaşmak için birlikte çalışıyorlar. NVIDIA, oyunlarda daha akıcı animasyonlar ve daha az kayıp ile hedef izlemeyi iyileştirerek kalitenin 360fps’e kadar çıkabileceğini söylüyor.

ASUS, yeni 24.5 inç 1080p oyun monitörünün, dünyanın en iyi 360Hz oyun monitörü olduğunu, rekabetçi ve e-spor oyunlarında en iyinin en iyisi için tasarladığını iddia ediyor.

Yeni 360Hz oyun monitörü NVIDIA tarafından bu hafta CES 2020‘de tanıtılacak. Yeni modelin bu yılın sonuna kadar hazır olmayacağı söyleniyor. Monitörün fiyatı konusunda herhangi bir netlik şu an için yok. Fakat tüm bu özellikler ile piyasaya ucuz sürülmeyeceği de pek açık gözüküyor.