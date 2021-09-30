ROG Strix XG16AHP-W ile yanınızda ikinci bir ekran taşıyabilirsiniz. 144 Hz tazeleme hızıyla gelen modelin detayları videomuzda!

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360,52 x 225,52 x 11,8 mm boyutlarında ve 1 kg ağırlığında olan ROG Strix XG16AHP-W modeli, tasrımsal olarak da oldukça şık bir yapıda. Beyaz rengiyle ve arkadaki desenleriyle dikkat çeken monitör, kendi standı ya da tripod ayağıyla da kullanılabiliyor.

15,6 inç boyutunda ve 144 Hz tazeleme hızı sunan ürün, 3 ms de gecikme değerine sahip. Nvidia G-Sync desteği de sunan XG16AHP-W, dik ve yatay kullanım desteği sunuyor. 7800 mAh bataryasıyla 144 hz ile 3 saate varan kullanım sağlayan cihaz, PC ile kullanımlarında güç kaybetmeden destek sunuyor.

Üzerinde Tip-C üzerinden DP, mikro HDMI ve 3,5 mm çıkış bulunan monitörü PC, telefon, tablet, konsol vb. görüntü aktarımı destekleyen her cihazla kullanabiliirsiniz. Aynı zamanda kameralar için referans monitörü kullanımı imkanı da bulunuyor.