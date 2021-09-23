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Türkiye’nin En Pahalı “Transformers” Klavyesi! | ROG Claymore II incelemesi
ROG Claymore II daha yeni ve daha güçlü yapısıyla geliyor. 2.400 TL bandındaki fiyatıyla ülkedeki en pahalı klavye olan Claymore II bakalım bunun hakkını veriyor mu?
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Türkiye’nin En Pahalı “Transformers” Klavyesi! | ROG Claymore II incelemesi
Detaylı bilgi için; https://tr.rog.gg/uLh8Rc
ROG Claymore II, üç farklı modda kullanılabilen özel bir klavye. Klasik tam boy klavye olarak kullanılabilen Claymore II, bir diğer yandan TKL olarak da kullanılabiliyor. Bu durumda %60’larda değil, %80’lerde gezinen bir TKL tarzı ortaya çıkıyor. Ancak dilerseniz numerik kısmı sol tarafa alabilirsiniz. Bu sayede tüm numerik kısmı makro klavye olarak kullanıp WoW başta olmak üzere MMORPG oyunlarında oldukça fazla makro tuşa sahip olabilirsiniz.
ROG RX optik mekanik anahtarlar kullanan Claymore II, yutarlı ve sallantısız kullanım imkanı veren, merkezi aydınlatmaya ve neredeyse sıfır dalgalanma gecikmesine sahip RX Kırmızı ile geliyor. Bu sayede 100 milyon basım ömrüne de sahip oluyor.
4000 mAh pil ile RGB modda 43 saate, kapalı iken 90 saate kadar kullanım destekliyor. Hızlı şarj ve USB geçişi desteği sunan üründe kablolu ve 2,4 GHz kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
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