Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)

ROG Strix XG438Q monitör incelemesiyle karşınzıdayız. 43 inç boyutundaki 4K HDR destekli devasa monitör olan XG438Q, 120 Hz 4 ms panelle tam bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor.

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ROG Strix XG438Q özellikleri

Büyük, çok büyük bir oyuncu monitörü olan XG438Q, akıcı oyun görüntüleri için 120Hz yenileme hızına sahip 43 inç yansımasız 4K çözünürlüğüyle geliyor. Ayrıca HDR desteğine sahip olan Strix XG438Q, DisplayHDR 600 ve Radeon FreeSync 2 HDR ile HDR teknolojisi ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile yüksek kontrast ve renk performansı sağlıyor.

Kumandalı monitör

Kutudan çıkan kumandası ile rahat bil kullanım vadeden Strix XG438Q bu kumanda üzerinden kaynaklar arasında geçiş ve GameVisual ile GamePlus özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. ROG Strix XG438Q’da bulunan iki adet dahili 10 W stereo hoparlör ve özel ASUS SonicMaster teknolojisi zengin ve tatmin edici ölçüde gerçekçi sesler oluşturuyor ancak sesin çoğunluğunun arkaya gidiyor olması biraz sorun yarattığı da açık.

ROG Strix XG438Q, Aura Sync ekosistemindeki bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize bir ortam aydınlatması oluşturabiliyor. Böylece diğer Asus birimleriyle ortak bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.

Ekranı dörde kadar bölün!

Strix XG438Q resim içinde resim ve yan yana resim desteği bulunan cihazda 43 inç gibi deniş bir alanı dikey ve yatay ikiye bölme, dört farklı kaynaktan dört farklı görüntüyü aktarma sağlayabiliyor.

ROG Strix XG438Q teknik özellikleri

43″(109.22cm) 16:9 3840×2160 120Hz 4 ms %90 DCI-P3 HDR-10 ekran

FreeSync 2 HDR

10W x 2 Stereo RMS hoparlör

974.58 x 631.31 x 242.19 mm boyut

15.3 kg ağırlık

GamePlus

GameVisual

Düşük Mavi Işık

Adaptive-Sync

Aura Sync projektör

3x HDMI(v2.0)

1x DisplayPort 1.4

3.5mm PC ses girişi

3.5mm kulaklık çıkışı

2x USB 3.0 portu

Ürünün tüm detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…