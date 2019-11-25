FPS için özel klavye: ROG Strix Scope TKL Deluxe incelemesi

FPS oyuncuları için özel olarak üretilen ROG Strix Scope TKL Deluxe hem rahat kullanımı, hem özel bilek desteği ve Cherry MX anahtarları ile geliyor.

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Oyun tarihinin en popüler türü olarak kabul edebileceğimiz FPS oyuncuları için Asus mühendislerinin özel olarak tasarladığı klavye modeli olan Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe, küçük yapısıyla bizleri karşılıyor. 356 x 136 x 40 mm boyutlarında olan klavyede numerik bölüm yer almazken 860 gr ağırlığıyla ve kaydırmaz pedleriyle masada sağlam bir şekilde duruyor. Bu ağırlığın en büyük sebebi ise sağlamlık sağlayan alüminyum üst plaka olduğunu da belirtelim.

Oldukça şık ve agresif görünüme sahip olan ROG Strix Scope TKL Deluxe, bu boyutları sayesinde rahatlıkla taşınabilir yapıda. Hem FPS meraklıları hem de profesyoneller için dizayn edilen Scope TKL Deluxe, sırt çantasında bile rahat taşınabilir durumda.

Cherry MX anahtarlar

Anahtar seçimi olarak doğrusal tarzdaki Cherry MX kırmızı anahtarlarını tercih eden Asus, 2 mm etkinleştirme mesafesı ve 4 mm toplam mesafeye sahip mekanik tuşlara yer vermiş. Ürünün tasarımındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise soldaki CTRL tuşu olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle oyunlarda eğilmek için kullanılan ve FPS oyuncularının WASD’nin ardından belki de en çok tıkladığı tuş olan CTRL bölümünü daha geniş tutan Asus, bu sayede yanlışlıkla Windows tuşuna basmayı engelliyor. Elbette Windows kilit özelliği de bulunan Strix Scope TKL Deluxe, buna rağmen yanlış basım nedeniyle eğilmeyi geciktirerek kendisini tercih edenlerin vurulmasını da böylece önlemiş oluyor.

Aura Sync ile özel aydınlatma

Elbette bir oyuncu ürünü olan ROG Strix Scope TKL Deluxe için her bir tuşa özel RGB aydınlatma desteği de yer alıyor. Aura Sync ile kontrol edilebilen bu aydınlatmada Sabit, su damlası, dalga, tepkisel ve akım gibi farklı aydınlatma modları da yer alıyor. Parlaklığını da ayarlayabileceğiniz klavyedeki bu aydınlatmanın oldukça güçlü ve en parlak alanlarda bile rahatlıkla renklerin seçilebilir yapıda olduğunu da belirtelim.

Bilek desteği ile rahat kullanım

Son dönemde oyuncuların da fazlasıyla aradıkları bir parça olan bilek desteği ROG Strix Scope ailesinde Scope TKL Deluxe modeli ile geliyor. Manyetik olarak kolayca klavyeye tutunan bilek desteği, hafızalı köpük ile doldurulmuş ve oldukça rahat bir kullanım vadediyor.

ROG Armoury desteği

Asus’un ROG ekipman yönetim yazılımı ROG Armoury ile kontrol edebileceğiniz Strix Scope TKL Deluxe, beş tane modu bu uygulama üzerinden kontrol edip dahili belleğine kaydetmenizi sağlıyor. Windows kilit, makro ayarları gibi detayları da yönetebileceğiniz klavyede FPS için önemli olan %100 Anti-Ghosting ve N-Key rollover özellikleri de yer alıyor.

Gizlilik önemli

Oyuncuların gizliliğine de önem veren bu mekanik klavye, F12 tuşuna özel gizlilik tuşu atamış durumda. bu sayede F tuşları medya için ayarlıyken F12’ye basmanız halinde karşınızdaki tüm ekranlar simge durumuna küçültülüyor. Bilgisayarın sesi de tamamen kısılıyor. Tekrar basıldığında eski halinde tekrar açılıyor.

FN + FN Lock kombinasyonu ile F sırasını medya kontrolü ya da klasik F tuşları şeklinde değiştirmenize imkan veriyor. Böylece normal kullanımda tek tuşla medya kontrolü ve gizlilik tuşunu kullanırken, oyun ve diğer işlerinizde ise klasik F klavye dizilimini kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak Cherry MX kırmızı anahtarı, bilek desteği, gizlilik tuşu ve alüminyum kaplamasıyla FPS meraklıları ve turnuva oyuncuları için ideal olan Strix Scope TKL Deluxe şık, taşınabilir ve sağlam bir klavye olarak oyuncuların gönlünü çalmak için hazır görünüyor.