Donanım
Asus’un Super’leri | ROG Strix GeForce RTX 2070 Super & 2060 Super Advanced Edition
Asus ROG Strix GeForce RTX 2060 Super Advanced Edition ve Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Advanced Edition ekran kartlarının incelemesi ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Bilgisayarınızı Wi-Fi 6 ile güncelleyin: Asus PCE-AX58BT
Nvidia’nın RTX serisini güçlendirdiği yeni serisi Super serisinin en dikkat çeken iki modeli RTX 2070 Super ve RTX 2060 Super modellerinin Asus dokunuşlu versiyonları ofisimize geldi. Daha güçlü yapıda olan bu yeni ekran kartlarının detaylarını ve oyun testlerini videomuzda görebilirsiniz.
Test Sistemi;
- Intel Core i9 9900K
- ROG Strix GeForce RTX 2060 Super Advanced Edition / ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Advanced Edition
- Kingston 8GB HyperX Fury RGB 2666mhz CL16 DDR4
- 1 TB Kingston A2000 SSD
İyi seyirler…
Donanım
PCIe 4.0’a hazır! | ROG Crosshair VIII Hero inceleme
ROG Crosshair VIII Hero modeli AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler için geliştirilen ve özellikle overclock yani hız aşırma meraklıları için dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir; PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
PCIe 4.0’a hazır! | ROG Crosshair VIII Hero inceleme
Özel termal yapısıyla anakartı serin tutmak isteyen Asus mühendisleri neredeyse kartın tamamına ısı blokları yerleştirerek hem agresif bir görünüm hem de iyi bir soğutma çözümü elde etmiş.
AM4 soketini destekleyen kartta AMD Ryzen 3, Ryzen 2 işlemcileri desteklenirken bağlantı noktasında da özel seçimler sunuluyor. 2 adet LAN bağlantısı bulunan üründe iki ader Gigabit Ethernet bağlantısı yer alıyor. Bu sayede video işleme benzeri çalışmalarda destek veren bağlantı sağlamak mümkün.
PCIe 4.0 avantajı
PCIe 4.0 desteğine sahip olan kart, destekleyen depolama ve ekran kartı birimlerinde çok daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. 32 GB/sn hızına ulaşabilen bu aktarım hızlarında oyunlarda çok daha az bekleme süresi ve az da olsa FPS artışı gözlemlemek mümkün.
Ancak profesyonel kullanımlarda fazlasıyla işe yarayabilecek olan ROG Crossshair VIII Hero render ve export sürelerini ciddi anlamda kısaltabiliyor.
Bol bağlantı!
Üzerindeki 12 ayrı USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 bağlantıları ile yüksek hızlı veri aktarımı ve aynı zamanda çoklu ürün bağlama avantajı sunan kartta AMD Ryzen 3000 serisi tercih etmeniz halinde beklediğinizden daha fazlasını bulabilirsiniz.
Ses konusunda da önemli geliştirmeler yapan ROG tarafı ROG Crosshair VIII Hero modelinde SupremeFX S1220 kodek ve ESS ES90223P yüksek tanımlı DAC ile gerçekten takdir edilesi bir ses performansı sağlıyor.
Genel olarak sağlam, şık, agresif ve bir o kadar da işlevsel bir anakart sunan Asus, Ryzen 3 işlemcili üst seviye sistem toplamak isteyen kullanıcılar için fazla iddialı bir ürün ortaya koymayı başarmış.
Donanım
Sennheiser GSP 670 | En iyi kablosuz oyuncu kulaklığı olabilir mi?
Sennheiser kalitesiyle oyuncu kulaklığı isteyenler için üretilen GSP 670 incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Sennheiser Momentum True Wireless kulaklık tanıtıldı
Dünyanın en iyi kablosuz oyuncu kulaklığı yakıştırması yapılan Sennheiser GSP 670 modeli düşük gecikme ve uzun batarya ömrü ile ön plana çıkıyor.
PC, PlayStation 4 ve Bluetooth ile çoklu cihaz kullanımına izin veren GSP 670, odyofili oyuncular için üretildiği belirtiliyor. Mikrofon tarafında ise klasik bir kulaklık mikrofonun ötesinde yayında kullanabilecek seviyede bir ürün kullanan Sennheiser GSP 670’in detayları videomuzda görebilirsiniz.
Aksesuar
En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Logitech G513 Carbon incelemesi ile karşınızdayız. Birçok kişi için piyasanın en iyisi kabul edilen G513 Carbon’un detayları videımuzda!
İlginizi çekebilir; Logitech MX Ergo & MX Vertical | Karpal Tünel Sendromu’na özel fare modelleri!
En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Çevre birimleri noktasında en popüler ve en güvenilir marka olarak kabul edebileceğimiz Logitech’in oyunculara yönelik ailesi G serisine bir yeni ürün daha eklendi. Klavye seçenekleri arasına dahil edilen G513 Carbon, gelişmiş Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri ile geliyor.
Bizim test ettiğimiz üründe Romer-G Lineer versiyonu bulunurken akıcı performans odaklı anahtar seçimi olarak dikkat çekerken, doğrusal hareket seçme çift dokunuş, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olduğunu belirtebiliriz. MMO ve aksiyon oyunları için ideal bir anahtar diyebiliriz.
Klavyeye geri dönecek olursak dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve Romer-G Lineer anahtarları ile oyun dünyasına uygun ve alüminyum-magnezyum alaşımı tasarımı ile şık ve sağlam yapısıyla fark yaratmayı başarmış.