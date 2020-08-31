ROG Strix Impact II Wireless: Hem kablosuz hem kablolu kullanın

ROG Strix Impact II Wireless, kablosuz olarak istediğiniz performansı alabileceğiniz, aynı zamanda da kablolu olarak kullanabileceğiniz oldukça güzel bir ürün.

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USB alıcısı üzerinden 2,4 GHz bandından hızlı bir iletişim kurmanızı sağlayan ROG Strix Impact II Wireless, tasarımsal olarak sade ve şık bir ürün olmuş. 120 x 62 x 38.6 mm boyutlarında olan fare, soldaki yan tuşları dikkate almadığımız takdirde her iki elle de rahatlıkla kullanılabilir yapıda. Yani solaklar için de uygun olduğunu söylemek mümkün.

Altındaki DPI tuşu üzerinden 16.000 DPI değerine kadar hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir optik sisteme sahip olan ROG Strix Impact II Wireless, SmartHop özelliği ile bazı kablosuz cihazlarda yaşanan frekans çakışmasının da önüne geçiyor. En uygun ve boş olan frekans üzerinden USB alıcı ile iletişim kuran ürün, bu sayede bağlantı kopma sorunu yaşamadan kesintisiz bir kullanım vadediyor.

Hızlı bir oyuncu faresi

Ürün 40 G hızlanma değeri ve 400 IPS maksimum hız değerine sahip. Impact II Wireless, anlık refleks hareketlerinize anında tepki vererek oyunda öne geçmenizi sağlayabilme kapasitesine sahip. 93 gramlık ağırlığı ise ideal olmuş. Ne ağır ne de hafif bir ürün olan bu oyuncu faresi rakiplerine nazaran daha hafif olmasıyla bileğiniz için de bir rahatlık sunuyor.

Aura Sync destekli arkadaki ROG logosunu ve scroll tuşunu kontrol edebileceğiniz cihazda RGB açık 48 saat, kapalı halde iken 89 saate varan bir kullanım ile günlerce sorunsuz bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda pili bitmesi durumunda ise direkt olarak kablolu bir şekilde oyun ve işlerinize devam edebilirsiniz.

Toplam 5 programlanabilir tuşları ile kullanım tarzınıza göre atamalar yapabilir, hafızasında 3 farklı profil ile oyun ya da iş durumlarına özel geçişler yaparak anında hazır hale gelen bir fareye sahip olabilirsiniz.

Değiştirilebilir anahtarlar, ayarlanabilir DPI

Üzerinde yer alan değiştirilebilir anahtarlar ile uzun kullanım ardından yenileyerek hayatınıza devam edebileceğiniz bir ürün de olması güzel. Çünkü genellikle değiştirilemeyen anahtarlara sahip olan farelerde yenileme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Pivot mekanizması ise anında tıklama desteği de sağlıyor.

DPI tuşları varsayılan olarak 400 – 800 -1600 ve 3200 DPI değerlerine, yani en popüler değerlere sahip. Tabiki isterseniz kendi kullanımlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da Armoury Create üzerinden kolayca yapmanız mümkün.

Alt tabanda beyaz renkle bulunan PTFE Teflon yüzey, sürtünme katsayısı sayesinde ne sert ve zorlayıcı ne de çok kaygan bir durum yerine ideal bir kayma hareketi sağlıyor. Aynı zamanda daha uzun süre kalan bu pedler, sıvı temasından da etkilenmiyor.

Genel olarak baktığımızda ROG Strix Impact II Wireless, basit ve sade tasarım ve aynı zamanda performans arayanlar için ideal bir ürün konumda. Hem kablolu hem kablosuz kullanılması ise önemli artılarından biri. Anahtar değişimi ise öne çıkan özelliği diyebiliriz.