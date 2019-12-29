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Yapay zekalı kablosuz oyuncu kulaklığı: ROG Strix Go 2.4
ROG Strix Go 2.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.4 GHz alıcısı üzerinden PC, Mac, Xbox, PS4, Nintendo Switch ve mobil platformlarda kullanılabilen cihaz, yapay zeka desteğiyle fark yaratacak.
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Yapay zekalı kulaklık: ROG Strix Go 2.4
ROG Strix Go 2.4’ün en büyük avantajı üzerinde hem dahili hem de harici boom mikrofonu üzerinden yapay zeka desteğiyle gürültü engelleme sistemine sahip olması. Özellikle boom mikrofonu ile en kalabalık ve en sesli noktalarda dahi tamamen sessizlik sunabilen cihaz, bunu başarabilen tek kulaklık modeli.
Hafif ve taşınabilir
Özel taşıma kutusunda her yere rahatlıkla götürebileceğiniz cihaz, Tip-C bağlantısına sahip 2,4 alıcısı, Tip-A dönüştürücüsü, 3,5mm girişler için kablo, şarj kablosu ve çıkarılabilir boom mikrofonu için kutuda yer verilmiş. Tasarımı sade ve dışarıda rahatlıkla kullanabileceğiniz yapıda olan ROG Strix Go 2.4 modeli oldukça da hafif.
Yüksek kaliteli ses
Kablo ile Hi-Res Audio destekli yüksek kaliteli ses alabilirsiniz. Ancak bunu kablosuz olarak maalesef sunamıyor. Yani özellikle müzik ve dizi-film deneyimlerinizde kablolu olarak bağlantı sağlamak çok daha elverişli olacaktır. Aynı zamanda dahili pilinden de güç kaybı yaşamamış olacaksınız.
40 mm neomidyum sürücüler, 32 ohm empedans değeri sunan kulaklıkta kablolu olarak 10 – 40.000 Hz, kablosuz olarak ise 20 – 20.000 Hz frekans aralığında destek veriyor. tam şarjda 25 saate varan kullanım ömrü olan cihaz, her platformda ve neredeyse her cihaz ile kullanılabilir.
Sonuç olarak ROG Strix Go 2.4 oyun oynayan, müzik dinlemeyi seven ve oyun sırasında takım arkadaşları ile her yerde rahat iletişim kurmak isteyenler için biçilmiş kaftan olmuş. Biz çok sevdik! Asus mühendisleri gayet içi iş çıkarmışlar.
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En donanımlı fare! | Logitech MX Master 3 incelemesi
Logitech MX Master 3 incelemesi ile karşınızdayız. Profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlanan Logitech’in MX ailesinden MX Master 3, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.
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50 – 4000 DPI arasında ve her yüzeyde çalışabilen hassas Logitech Darkfield Tracking sistemi ile gelen Mx Master 3, Magspeed tekerleği ile çok uzun süreli ve çok hızlı kaydırma işlevi yapabiliyor. Saniyede 1 satır aşabilen bu tekerlek aynı zamanda çok da sessiz.
Parmak tekerleği diyebileceğimiz yan tekerleği ile birçok farklı işlevi yerine getirebilen Logitech MX Master 3, avuç desteği bölümünde olan tuş ile de ekstra özellikler kazanıyor.
Windows, Mac ve Linux ile çalışabilen cihaz, BT ile de destekleyen her cihaza kolayca bağlanabiliyor. 1 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım ömrü kazanan cihaz tam şarjda ise 70 gün kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor.
Logitech Options ile tuşların ve özelliklerin düzenlemesini yapabildiğiniz farenin Flow özelliği ile farklı cihazlar arasında tek ekran kullanımı bile yapabilirsiniz.
Detayları videomuzda.
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Fiyat-performans oyuncu faresi arayanlara: ROG Gladius II Core
ROG Gladius II Core, sadece oyun odaklı ve rahat yapısı ile hafif ve ergonomik oyuncu faresi arayanlar için geliştirilmiş.
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ROG ailesiyle oyuncuların gönlünde taht kuran Asus’un bu aileye ait çok fazla fare çeşitliliği mevcut. Yenilikçi ve modüler bir model arayanlar için daha önce ROG Chakram’ı incelemiştik. Şimdi ise sade, hafif, ergonomik ve tam oyunculara yönelik bir ürün ile karşınızdayız. ROG Gladius II Core, sevilen Gladius ailesinin en yeni üyelerinden biri.
Tam bir FPS faresi
ROG Gladius II Origin modeline göre alt RGB ledlerinin eksik olduğu bu model özellikle FPS oyuncuları için ideal bir tasarıma sahip. Hızlı ve hassas takip için 6200 DPI’a kadar seçenek sunan, oyuncu sınıfı PAW3327 optik sensör barındıran modelde, sağ ve sol tuşları da birbirinden bağımsız olarak ayarlanmış.
Aynı zamanda saniye başına 220 inç’e kadar takibi (IPS), 30g ivmeye kadar sağlayarak, FPS oyuncuları için gereken özellikleri barındırdığını da belirtelim. Sadece üç adımda kolayca değiştirebileceğiniz anahtarlara sahip olan Gladius II Core birçok ROG farelerinde olduğu gibi Omron D2F ve D2FC serisi anahtarlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bu sayede 50 milyon tıklama ömrünü yitiren anahtarları kolayca değiştirebilirsiniz.
Ergonomik tasarım, rahat kullanım
Ayrıca ergonomik yapısıyla ele tam oturan Gladius II Core büyük ya da küçük ellerde de rahat tutuş imkanı sunarken tam kavrama, pençe ya da parmak ucu tarzı kullanımlarda da sorunsuz bir deneyim vadediyor.
Elbette bir oyuncu faresi olması nedeniyle Aura Sync RGB aydınlatma desteğine de sahip olan bu oyuncu faresinde ROG logosu üzerinde ve kaydırma tekerleği yanlarında diğer Aura Sync destekli ürünleriniz ile senkron edebileceğiniz bir donanım mevcut. Bunu da Armoury II üzerinden kontrol edebilir, DPI atamalarını yapabilirsiniz.
ROG Gladius II Core tam size göre!
Genel olarak baktığımızda çok ucuz diyemesek de fiyatına göre oldukça yeterli özellikler sunuyor olması sayesinde tam bir fiyat-performans ürünü olduğunu düşünüyoruz. Tutuş rahatlığı ile tam bir ergonomik fare olan Gladius II Core önerilerimizden biri olmayı başarıyor.
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Gamepad gibi fare: ROG Chakram incelemesi
ROG Chakram neredeyse modüler yapıda olarak kabul edebileceğimiz, üzerindeki joystick ile birçok işlevi yerine getirebilen hem kablolu hem alıcı hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurulabilen özel bir fare olarak tasarlanmış.
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Yenilikçi fare: ROG Chakram
Gerçek manada yenilikçi bir fare konumunda olan Chakram, kablolu, 2,4 GHz alıcı ve Bluetooth LE ile üç farklı modda kullanılabilir yapıda geliyor. En önemli özelliklerinden biri ise Qi kablosuz şarjı destekliyor oluşu. Kablosuz bağlantıda 2,4 GHz alıcıyı tercih etmeniz halinde bile 1ms gecikme sağlayan ROG Chakram, özel vidasız manyetik tuşlar ile rahat değişim ve kullanım vadediyor.
Agresif tasarım, kolay değişim
Tasarımsal olarak tam bir oyuncu faresi olduğunu gösteren ROG Chakram’da ROG logo, fare önü ve tekerlek tarafındaki RGB aydınlatmalar ile şık bir görünüm elde ediliyor. Üzerindeki tuşları ve kapağını sadece tek bir hareketle sökebildiğiniz Chakram’da Omron anahtarları da kolayca değiştirebilirsiniz.
Özelleştirilebilir joystick
ROG Chakram modelini özel bir fare yapan en önemli yanlarından biri ise dahili joystick’inden bahsetmeden olmaz. Tam baş parmak noktasında yer alan joystick özel bir kullanım vadediyor. Analog ve dijital olarak farklı iki modda çalışacak şekilde ayarlanabilen bu bölüm analog modda yarış ve simülasyon oyunlarında kolay bir kullanım sağlıyor. Düz bir analog kullanım sağlayabilen Chakram, dijital modda ise dört farklı kısayol ataması ile savaş oyunlarında kolaylık sağlayacak. Sizin istediğiniz atamalar ile kullanılan ROG Chakram’ı kaydırma çubuğu olarak da kullanabilirsiniz.
Kısa ve uzun olarak değiştirilebilen bu bölüm, istenilmemesi halinde kapak takarak kapatılabilir. Bu da tarzınıza göre kullanım imkanı sunuyor.
Hızlı ve kablosuz şarj imkanı
Biraz önce bahsettiğimiz gibi Qi kablosuz şarj desteğine sahip olan Chakram’ı Qi destekli ürünler ile kolayca şarj edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kablolu bağlantı ile de hızlı şarj desteğine sahip olan ROG Chakram, 15 dakikalık hızlı şarjla birlikte 12 saate kadar oynanış sunuyor. Bu da uzun ömürlülük konusunda fazlasıyla iddialı bir fare olduğunu gösteriyor. Çünkü Chakram tam şarjda 79 saate varan bir pil ömrü sunuyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Chakram yenilikçi, modüler ve uzun ömürlü yapısıyla fark yaratıyor. Kullanımı ve tutuşu fazlasıyla iyi olan ROG Chakram 16.000 DPI değeri ile gerçek manada farklı bir fare olmayı başarıyor.