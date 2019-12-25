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Fiyat-performans oyuncu faresi arayanlara: ROG Gladius II Core
ROG Gladius II Core, sadece oyun odaklı ve rahat yapısı ile hafif ve ergonomik oyuncu faresi arayanlar için geliştirilmiş.
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ROG ailesiyle oyuncuların gönlünde taht kuran Asus’un bu aileye ait çok fazla fare çeşitliliği mevcut. Yenilikçi ve modüler bir model arayanlar için daha önce ROG Chakram’ı incelemiştik. Şimdi ise sade, hafif, ergonomik ve tam oyunculara yönelik bir ürün ile karşınızdayız. ROG Gladius II Core, sevilen Gladius ailesinin en yeni üyelerinden biri.
Tam bir FPS faresi
ROG Gladius II Origin modeline göre alt RGB ledlerinin eksik olduğu bu model özellikle FPS oyuncuları için ideal bir tasarıma sahip. Hızlı ve hassas takip için 6200 DPI’a kadar seçenek sunan, oyuncu sınıfı PAW3327 optik sensör barındıran modelde, sağ ve sol tuşları da birbirinden bağımsız olarak ayarlanmış.
Aynı zamanda saniye başına 220 inç’e kadar takibi (IPS), 30g ivmeye kadar sağlayarak, FPS oyuncuları için gereken özellikleri barındırdığını da belirtelim. Sadece üç adımda kolayca değiştirebileceğiniz anahtarlara sahip olan Gladius II Core birçok ROG farelerinde olduğu gibi Omron D2F ve D2FC serisi anahtarlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bu sayede 50 milyon tıklama ömrünü yitiren anahtarları kolayca değiştirebilirsiniz.
Ergonomik tasarım, rahat kullanım
Ayrıca ergonomik yapısıyla ele tam oturan Gladius II Core büyük ya da küçük ellerde de rahat tutuş imkanı sunarken tam kavrama, pençe ya da parmak ucu tarzı kullanımlarda da sorunsuz bir deneyim vadediyor.
Elbette bir oyuncu faresi olması nedeniyle Aura Sync RGB aydınlatma desteğine de sahip olan bu oyuncu faresinde ROG logosu üzerinde ve kaydırma tekerleği yanlarında diğer Aura Sync destekli ürünleriniz ile senkron edebileceğiniz bir donanım mevcut. Bunu da Armoury II üzerinden kontrol edebilir, DPI atamalarını yapabilirsiniz.
ROG Gladius II Core tam size göre!
Genel olarak baktığımızda çok ucuz diyemesek de fiyatına göre oldukça yeterli özellikler sunuyor olması sayesinde tam bir fiyat-performans ürünü olduğunu düşünüyoruz. Tutuş rahatlığı ile tam bir ergonomik fare olan Gladius II Core önerilerimizden biri olmayı başarıyor.
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Gamepad gibi fare: ROG Chakram incelemesi
ROG Chakram neredeyse modüler yapıda olarak kabul edebileceğimiz, üzerindeki joystick ile birçok işlevi yerine getirebilen hem kablolu hem alıcı hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurulabilen özel bir fare olarak tasarlanmış.
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Yenilikçi fare: ROG Chakram
Gerçek manada yenilikçi bir fare konumunda olan Chakram, kablolu, 2,4 GHz alıcı ve Bluetooth LE ile üç farklı modda kullanılabilir yapıda geliyor. En önemli özelliklerinden biri ise Qi kablosuz şarjı destekliyor oluşu. Kablosuz bağlantıda 2,4 GHz alıcıyı tercih etmeniz halinde bile 1ms gecikme sağlayan ROG Chakram, özel vidasız manyetik tuşlar ile rahat değişim ve kullanım vadediyor.
Agresif tasarım, kolay değişim
Tasarımsal olarak tam bir oyuncu faresi olduğunu gösteren ROG Chakram’da ROG logo, fare önü ve tekerlek tarafındaki RGB aydınlatmalar ile şık bir görünüm elde ediliyor. Üzerindeki tuşları ve kapağını sadece tek bir hareketle sökebildiğiniz Chakram’da Omron anahtarları da kolayca değiştirebilirsiniz.
Özelleştirilebilir joystick
ROG Chakram modelini özel bir fare yapan en önemli yanlarından biri ise dahili joystick’inden bahsetmeden olmaz. Tam baş parmak noktasında yer alan joystick özel bir kullanım vadediyor. Analog ve dijital olarak farklı iki modda çalışacak şekilde ayarlanabilen bu bölüm analog modda yarış ve simülasyon oyunlarında kolay bir kullanım sağlıyor. Düz bir analog kullanım sağlayabilen Chakram, dijital modda ise dört farklı kısayol ataması ile savaş oyunlarında kolaylık sağlayacak. Sizin istediğiniz atamalar ile kullanılan ROG Chakram’ı kaydırma çubuğu olarak da kullanabilirsiniz.
Kısa ve uzun olarak değiştirilebilen bu bölüm, istenilmemesi halinde kapak takarak kapatılabilir. Bu da tarzınıza göre kullanım imkanı sunuyor.
Hızlı ve kablosuz şarj imkanı
Biraz önce bahsettiğimiz gibi Qi kablosuz şarj desteğine sahip olan Chakram’ı Qi destekli ürünler ile kolayca şarj edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kablolu bağlantı ile de hızlı şarj desteğine sahip olan ROG Chakram, 15 dakikalık hızlı şarjla birlikte 12 saate kadar oynanış sunuyor. Bu da uzun ömürlülük konusunda fazlasıyla iddialı bir fare olduğunu gösteriyor. Çünkü Chakram tam şarjda 79 saate varan bir pil ömrü sunuyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Chakram yenilikçi, modüler ve uzun ömürlü yapısıyla fark yaratıyor. Kullanımı ve tutuşu fazlasıyla iyi olan ROG Chakram 16.000 DPI değeri ile gerçek manada farklı bir fare olmayı başarıyor.
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Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.
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Logitech MK470 Slim Combo
Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.
Gece kadar sessiz
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.
Pil değiştirmeyi unutun!
Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.
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Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi | Rakiplerine göre performansı nasıl?
Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuzda, Active akıllı saat ailesinin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni modeline yakından bakıyoruz.
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Bu sene düzenlenmiş olan IFA 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan cihaz, önceki nesile oranla büyük çapta değişiklikler ve geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.
Samsung Galaxy Watch Active 2 dizaynı
Giyilebilir akıllı cihazın iki versiyonu mevcut. Önceki nesil Active cihazına oranla, daha büyük ekranla çıkan cihazın 40mm versiyonu 1.2 inç boyutlarına sahipken, 44mm versiyonun 1.4 inç genişliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla modern dizayn çizgisinde oldukça şık duran modeli isterseniz alüminyum versiyonunu isterseniz de paslanmaz çelik versiyonunu tercih edebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Watch Active 2 teknik özellikleri
Cihazda, Super AMOLED kapasitif bir panel tercih edilmiş. Bu panel 16 milyon renk sunabiliyor. Oldukça da canlı renklere sahip gerçekçi bir saat deneyimi sunduğunu belirtmek istiyorum. Yonga seti, 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesi ile kullanmaya başladığı Exynos 9110 mevcut. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.
Akıllı saatin bataryası kaç gün gidiyor?
Batarya tarafında, 40mm saat, ekran boyutları neticesinde 247 mAh bir kapasiteyle gelirken 44mm’lik versiyon 340 mili amper bölü saat kapasitesine sahip. Serinin ilk modelinde 1 gün giden batarya yeni nesil modelle 2 güne kadar çekilebilmiş. Maalesef ki her zaman açık ekran modunu açarsanız 1 günden çok daha kısa sürelere bu rakam düşüyor. Bu da cihazı zayıf kılan en önemli detaylardan biri. Günlük olarak aşırı bildirim alan bir insan değilseniz pil seviyeniz azaldığında yazılım üzerindeki pil tasarruf modunu açarak bu süreyi kotarabiliyorsunuz.
Galaxy Watch Active 2’nin fiyatı!
Cihaz şu anda Altın, Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleriyle aliminyum modelinin 40mm versiyonu 1600 TL, 44mm versiyonu 1700TL fiyat etiketiyle bulunabilirken Paslanmaz Çelik versiyonun 2299 TL ile Samsung’un resmi sitesinden satın alabiliyorsunuz