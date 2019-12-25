Fiyat-performans oyuncu faresi arayanlara: ROG Gladius II Core

ROG Gladius II Core, sadece oyun odaklı ve rahat yapısı ile hafif ve ergonomik oyuncu faresi arayanlar için geliştirilmiş.

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ROG ailesiyle oyuncuların gönlünde taht kuran Asus’un bu aileye ait çok fazla fare çeşitliliği mevcut. Yenilikçi ve modüler bir model arayanlar için daha önce ROG Chakram’ı incelemiştik. Şimdi ise sade, hafif, ergonomik ve tam oyunculara yönelik bir ürün ile karşınızdayız. ROG Gladius II Core, sevilen Gladius ailesinin en yeni üyelerinden biri.

Tam bir FPS faresi

ROG Gladius II Origin modeline göre alt RGB ledlerinin eksik olduğu bu model özellikle FPS oyuncuları için ideal bir tasarıma sahip. Hızlı ve hassas takip için 6200 DPI’a kadar seçenek sunan, oyuncu sınıfı PAW3327 optik sensör barındıran modelde, sağ ve sol tuşları da birbirinden bağımsız olarak ayarlanmış.

Aynı zamanda saniye başına 220 inç’e kadar takibi (IPS), 30g ivmeye kadar sağlayarak, FPS oyuncuları için gereken özellikleri barındırdığını da belirtelim. Sadece üç adımda kolayca değiştirebileceğiniz anahtarlara sahip olan Gladius II Core birçok ROG farelerinde olduğu gibi Omron D2F ve D2FC serisi anahtarlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bu sayede 50 milyon tıklama ömrünü yitiren anahtarları kolayca değiştirebilirsiniz.

Ergonomik tasarım, rahat kullanım

Ayrıca ergonomik yapısıyla ele tam oturan Gladius II Core büyük ya da küçük ellerde de rahat tutuş imkanı sunarken tam kavrama, pençe ya da parmak ucu tarzı kullanımlarda da sorunsuz bir deneyim vadediyor.

Elbette bir oyuncu faresi olması nedeniyle Aura Sync RGB aydınlatma desteğine de sahip olan bu oyuncu faresinde ROG logosu üzerinde ve kaydırma tekerleği yanlarında diğer Aura Sync destekli ürünleriniz ile senkron edebileceğiniz bir donanım mevcut. Bunu da Armoury II üzerinden kontrol edebilir, DPI atamalarını yapabilirsiniz.

ROG Gladius II Core tam size göre!

Genel olarak baktığımızda çok ucuz diyemesek de fiyatına göre oldukça yeterli özellikler sunuyor olması sayesinde tam bir fiyat-performans ürünü olduğunu düşünüyoruz. Tutuş rahatlığı ile tam bir ergonomik fare olan Gladius II Core önerilerimizden biri olmayı başarıyor.