AMD’nin yeni soketi B550 ortaya çıktı. Peki Önümüzde Asus’un ROG Strix B550-I Gaming ve Prime B550-Plus örneklerinin bulunduğu B550 yonga seti ile hangi yenilikler geliyor? Bu videoda bahsediyoruz.

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EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus

Öncelikle AMD’nin B serisi ve X serisi yonga setlerinin temel farkından bahsetmek gerek. AMD, X serisi yani en güncel yonga seti olan X570 anakartlarını özellikle performans odaklı ve üst seviye sistemler için geliştiriyor. Daha hızlı, daha güçlü sistemlerde bu yonga tercih ediliyor. B serisi ise genel kullanıcı kitlesine yönelik yonga seti. Fakat B550 ile biraz bu fark kapandığını söyleyebiliriz.

Çünkü X570’in sunduğu en büyük yenilik olan PCIe 4.0 desteği B550 ile genel kullanıcılar için de veriliyor. Fakat bunu sadece ekran kartı ve NVMe SSD için olan M.2 bağlantısında sunuyor. Şu anda genel kullanıcılar için PCIe 4.0 ekran kartının bir artısı olmadığı için B550’de artık teorik olarak 8 GB/s’ye varan hızlı okuma ve yazma oranları desteği gelmesi önemli. Bu hem iş hem oyun tarafında bize ciddi avantaj sağlayacak.

Aynı zamanda B550 yonga seti, AMD’nin yakında duyuracağı Ryzen 4000 serisi işlemciler ile de uyumlu olacak. Böylece şu anda Ryzen 3000 serisi bir işlemci ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu anakartlar, ilerleyen dönemde Ryzen 4000 serisine yükseltmek istediğinizde de kullanılabilir olacaklar. Lafı fazla uzatmadan bu yeni yonga setini içeren anakartlarımıza yakından bakalım. Çünkü AMD’nin sunduğu gelişmelerin yanı sıra ASUS kanadı da B550 anakartlarında önemli güncellemeler ortaya koydu.

Mini ITX yapıda olan yani piyasanın en minnak anakartlarından biri olan B550-I Gaming, ufacık tefecik içi dolu bol bol özellik gibi bir yapıda 🙂 Baktığımızda Ryzen 3000 ve 4000 serisi işlemciler ile kullanabileceğiniz bu kartta bu boyuta rağmen soğutmaya fazlasıyla önem verdiği görülüyor.

Küçük ama etkili!

8+2 olarak dizayn edilmiş Hem VRM ve MOSFED birinlerinde hem de PCIe 4.0 destekli M.2 bağlantısında soğutma bloğuna sahip olan kartta aynı zamanda aktif fanlı soğutma da yer alıyor. Üst tarafında fan, pompa ve sistem fanı için bağlantılar, hemen yanında da RGB bağlantılarını görmekteyiz.

Sağ tarafa geldiğimizde 24 pin güç bağlantısı, çift kanallı bellek slotları, Kasa bağlantımızı yağacağımız F panel, USB 3.2 Gen 2 Tip-C ve USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantılarını görüyoruz. Ayrıca 4 adet sata bağlantımız da mevcut. B550 ile belleklerin frekans desteği 4800 MHz’e yükseldi.

Alt tarafa geldiğimizde ise USB 2.0 bağlantısı, Termal sensör bağlantısı ve PCIe 4.0 destekli bir adet PCIe yuvamızı görüyoruz. Mini-ITX formundaki anakartların özelliği olarak burada sadece tek PCIe genişleme yuvamız mevcut. Üstünde bir adet yine PCIe 4.0 destekli M.2 yuvamız ve hemen solunda gizlenen ön panel ses bağlantımız var. Kartın arkasında ise bir M.2 yuvamız da var ancak bu bağlantı PCIe 3.0 ile desteklendiğini belirtelim.

Arka panel bağlantısı ise gerçekten bir normal oyuncu anakartı gibi zengin. Sırasıyla HDMI, DP, 1 adet BIOS FB özellikli USB 2.0, 4 adet USB 3..2 Gen 2 ve bunlardan biri Tip-C bağlantılı olarak sunulmuş. Yanında ise 2.5G LAN bağlantısı göze çarpıyor. Hemen altında ise Intel Gig+ Wi-Fi 6 ve BT 5.1 kablosuz bağlantı için anten çıkışlarını görüyoruz. Altta ses bağlantılarımız varken yanındaki Tip-C bağlantısı ise Tip-C bağlantısına sahip kulaklıklar için özel olarak ekleniyor. Bunun önemine ise birazdan değineceğiz.

Evet, yakından baktığımız bu anakarttaki teknolojilere gelecek olursak yapay zekasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. ASUS 5 Yönlü Optimizasyon sistemi sayesinde yapay zeka destekli hız aşırtma işlemini sadece tek bir tuşla yapmak mümkün. Aynı zamanda profesyonel kullanıcılar için ince ayarlar da yapabilirsiniz. Ayrıca ROG GameFirst VI aracı ile giriş seviyesinden uzmana kadar her düzeyden kullanıcının ağ ayarlarını optimize etmesine edebilirsiniz. GameFirst VI, yapay zeka destekli tanımlama ve hızlandırma teknolojisiyle daha hızlı ve daha akıllı ağ optimizasyonu sunuyor.

Detaylar videoda!