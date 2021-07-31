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HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
ROG Galdius III Wireless hakkında detaylı bilgi için; https://tr.rog.gg/67QICT
Kablolu, 2,4 GHz alıcısı ile ve Bluetooth LE üzerinden iletişim kurabilen Gladius III Wireless, tasarımsal olarak da oldukça şık ve agresif görünüyor.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.
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HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HarmonyOS ile ülkemize gelen ilk cihaz olan Huawei MatePad 11 incelemesiyle karşınızdayız. Hem HarmonyOS’un sunduklarını hem de tabletin detayları bu videoda
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İçindekiler
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HarmonyOS Türkiye’de!
HarmonyOS nihayet ülkemize geldi. Huawei’nin ortaya çıkardığı yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, tam manasıyla ekosistem kurmak adına ortaya çıktı. İlk bakışta Huawei’nin arayüzü olan EMUI’a fazlasıyla benzese de birçok noktada kolaylık da sunuyor.
Android uygulamalar çalışıyor mu?
En çok merak edilen konulardan biri Android uygulamaların yani APK’ların çalışıp çalışamama konusu. Ancak merak etmeyin, Android uygulamalarını kolayca kurup kullanabilirsiniz. Hatta Netflix mevzusu da çözülmüş gibi. Çünkü yüklediğim Netflix uygulama ayarlarına baktığımda Videwine L1 sertifikası ve 1080p çözünürlüğü desteği de nihayet gelmiş.
Tüm uygulamaları App Gallery, Petal Search ya da APKPure gibi platformlardan indirip kolayca kurabilirsiniz.
Uygulama Çoğaltıcı ile farklı deneyim
HarmonyOS’in EMUI zamanında da olan ancak artık daha fazla uygulama ile kullanımı fazlasıyla rahatlatan uygulama çoğaltıcı özelliği sayesinde tablette dik konumda kullanılabilecek uygulamalar yatay konumda da kullanılabiliyor. Örneğin Sahibinden’de arama yaparken sol tarafta kategorileri, sağda ise araçları görebilirsiniz. Ya da sağ tarafta bir evi incelerken diğer ev fiyatları ile karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süper Cihaz ile kolay ekosistem
Şu anda her ne kadar sadece FreeBuds 4 ile kullanılabilir olsa da HarmonyOS’in en büyük artısı Süper Cihaz konusu olacak. Tablet, telefon gibi cihazlarınızı destekli cihazlara kolayca kontrol panelinden erişilebilir hale geliyor. Örneğin tablette izlediğiniz bir görüntüyü HarmonyOS destekli bir televizyona, sesi de FreeBuds 4’e aktarabilirsiniz. Başka bir kişi de izlemek isteyince Huawei Sound vb. hoparlörlere de sesi aktarmak mümkün. Bunun için farklı farklı uygulamalar ve arayüzler de gerekmemesi en büyük artısı.
Widget desteği
Genel olarak widget olarak adlandırdığımız mikro servisler de HarmonyOS ile deneyimi kolaylaştırıyor. Takvim, kamera vb. uygulamalar ile bu widget’ları ana ekrana yerleştirerek daha rahat ve daha fazla bilgi ve kolaylığın olduğu bir düzene geçebilirsiniz.
Çoklu ekran işbirliği PC’de
Artık MatePad 11 ile gelen HarmonyOS ve MateBook modellerindeki PC Manager güncellemesi sayesinde MatePad cihazlarınızı bilgisayarların ikinci ekranı yapabilirsiniz. Hatta aynı ekranı paylaşarak Photoshop, InDesign, Illustrator gibi programlarda çizim tableti olarak kullanmanız da mümkün.Bir diğer yandan artık akıllı telefonunuzun ekranını tablette de paylaşabileceksiniz.
Gelelim MatePad 11’e
Huawei MatePad 11, tasarımsal olarak bir önceki nesil MatePad yerine MatePad Pro’yu daha fazla andıracak şekilde tasarlanmış. İnce çerçeveler ve ortaya konumlandırılan ön kamerası ile oldukça keyifli bir deneyim vadediyor.
Tasarım özellikleri
253,8 mm uzunluğu,, 163,3 mm genişliği ve 7,25 mm kalınlığında olan MatePad 11 485 gram da ağırlığa sahip. Bu sayede kolay taşınabilir bir yapıda geliyor.
10,95 inç boyutunda ekrana sahip olan MatePad 11, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS panel kullanıyor. Bu panelde 120 Hz tazeleme hızı sunan Huawei, 275 PPI değer ve DCI-P3 renk gamut desteği de sağlıyor.
Donanımsal özellikler
Donanım bazında Qualcomm Snapdragon 865 ile kutudan çıkan tabletin güç konusunda da bu nedenle bir sorunu olmadığını görüyoruz. Adreno 650 ile oyunlarda sağlam bir deneyim vadeden cihazda 6 GB RAM ve 64, 128 ile 259 GB depolama alanı ve Micro SD kart desteği de yer alıyor.
4 adet Harman Kardon destekli ve Histen 7.0 geliştirmesi içeren hoparlörleri de Netflix’de Full HD olarak izleyeceğiniz dizi, film ve belgesellere sağlam bir ses desteği de sunuyor.
Akıllı Manyetik Klavye ve M Pencil
Şu anda ön satışta satın aldığınızda M Pencil’ın yeni nesilini ve Akıllı Manyetik Klavye ile gelen MatePad 11, bu iki aksesuar ile muhteşem bir deneyim sağlıyor. Klavye kılıf görevi görürken, 55 ve 65 derecelik açılarda kullanılabilir durumda. İngilizce klavye olması bir dezavantaj olsa da 1,3 mm tuş mesafesi ile gelmesi kolay bir kullanım sağlıyor. Fakat satın alımlarda Türkçe Q klavye çıkacağını da öğrendik. Aynı zamanda çoklu ekran işbirliği için de bağlantı sağlıyor.
Yeni nesil M Pencil ise 4096’dan fazla basınç sensörü ile gerçek bir kalem deneyimi vadediyor. Eğim ve gölge vermek için gerçekte hangi açıyı vermek gerekiyorsa bu kalem ile MatePad 11’de de sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda 2 ms kadar kısa bir gecikme ile kolay yazım ve çizim yapabilirsiniz.
Bağlantılar
Bağlantı kanadında Tip-C yuvasından şarj ve klavye-fare gibi bağlantı desteği de sunan Huawei MatePad 11, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği de sunuyor.
Batarya ve şarj
Batarya kanadında ise 7.250 mAh değerinde büyük bir batarya kullanan tablet, 22,5 Watt değeri ile şarj oluyor. 5 Watt değerinde de tersine şarj desteği sunuyor. Açıkcası 22,5 Watt değerini az da bulduğumuzu söyleyelim. Huawei Matebook’larda olan şarj aleti ile 65 Watt değerinde veya 40 Watt ile şarj olması daha güzel olabilirdi.
Ancak 12 saate kadar dizi film izleme gibi detayları olan cihazı ben 2 günde bir şarja taktığımı belirtelim. Bu nedenle de hızlı şarjı pek aradığım söylenemez.
Genel olarak baktığımızda ise Huawei MatePad 11 bize HarmonyOS deneyimini ilk sıradan yaşatan güçlü, keyifli bir tablet olmuş.Klavye ve M Pencil ile 5.000 TL fiyatı ise gerçekten muhteşem.
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TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Philips TAT8505BK incelemesiyle karşınızdayız. Kulaklık tasarımıyla Reddot 2020’de ödül kazanan kulaklığın sunduğu performans detayları videomuzda görebilirsiniz.
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TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/TAT8505BK_00/8000-series-true-wireless-kulak-ici-kulaklik
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarmanız için üretilen Philips TAT8505BK, etrafınızdaki sesleri de rahatlıkla duymanızı sağlıyor. Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahip olan ürün, kullanım açısından da kolay bir deneyim sunuyor. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verebiliyorsunuz.
Kulaklıklar sayesinde yürürken ya da koşarken şarkının keyfini çıkarabilirsiniz. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofondan oluşan sistemi ANC moduyla dış sesleri ciddi oranda engelleyebiliyor. Farkındalık Modu sayesinde ise dış sesleri duyarak toplu alanlarda yürürken müziğinizi güvende dinleyebileceksiniz. Ayrıca adapif moduyla sizin durumunuza göre özel ANC sağlanabilmesi de avantaj olmuş.
Bir TWS için 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunabilecek kadar büyük. Bas, tiz, vokal gibi ses kanallarını başarılı bir şekilde ayırabilmesi gerçekten sevindirici. Bir diğer yandan kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılıyor, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam ediyor. Yani giyme algılaması da mevcut.
Mono modu ise tek başına kulaklığın kullanılmasını sağlıyor. Yani dilerseniz sağı dilerseniz solu tek başına kullanabilirsiniz. Google Asistan ya da Siri ile de uyumlu çalışan Philips TAT8505BK, sesli komutları algılayabiliyor ya da gelen mesajı sesli olarak size okuyabiliyor.
Philips Headphones uygulaması üzerinden kontrol edilebilen kulaklıklarda ANC modu ve equalizer ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Rahat kullanımlı ve ses kalitesi iyi bir TWS kulaklık arayanlar için oldukça güzel bir seçenek olacak.
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