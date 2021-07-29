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PROFESYONELLERE ÖZEL ANAKART! | Asus ProArt B550 Creator
ASUS ProArt B550 Creator hakkında detaylı bilgi için: https://qr.asus.com/d3cb7faf
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Donanım
2K OYUN CANAVARI! | ROG Strix XG32VC incelemesi
ROG Strix XG32VC incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un üst seviye ROG ailesinden 32 inçlik dev monitörünün detayları videomuzda!
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İçindekiler
2K OYUN CANAVARI! | ROG Strix XG32VC incelemesi
ROG Strix XG32VC özellikleri
Boyutlar ve Ağırlık;
713 x 552 x 279 mm
9.3 Kg
Panel özellikleri;
VA panel
144 Hz native
31,5 inç 2K 170 Hz kavisli
1 ms MPRT
1800R kavis
DP ile 170 Hz, HDMI ile 165 Hz
Görüntü özellikleri;
LMB Sync
%125 sRGB
%90 DCI-P3
△E≦ 2
FreeSync Premium Pro – G-Sync uyumlu
HDR;
DisplayHDR 400
Asus Cinema HDR
Asus Gaming HDR
Bağlantılar;
1x HDMI 2.0
1x DP 1.2
2 x USB
1x Tip-B
1x Tip-C
1x 3,5 mm
Bağlantı özellikleri;
USB-C Hub ile ekran yansıtma
Telefon şarj etme, USB artırma
KVM Switch ile iki cihazda tek klavye ve fare
Asus ekstraları;
Shadow Boost
GamePlus
GameVisual
Flicker-Free
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Aksesuar
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX incelemesi ile karşınızdayız. Mekanik klavye denilince akla gelen Cherry MX’e rakip olan Asus, ROG ailesi için RX ve NX anahtarlar geliştirdi.
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İçindekiler
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX, FPS oyuncuları için üretilen bir RGB oyuncu klavyesi. ROG RX Optik Mekanik Anahtarlar içeren klavye, Cherry yerine kendi anahtarını kullanıyor. Ayrıca Aura Sync RGB aydınlatma, IP56 suya ve toza karşı dayanıklılık düzeyi, USB 2.0 geçiş özelliği ve alaşımlı üst plaka gibi detayları ile dikkat çekiyor.
Sessiz ama etkili anahtarlar
ROG Strix Scope RX, Asus’un ROG ailesine ait yeni klavye modeli. Özellikle ROG RX optik mekanik anahtar kullanması ile ön plana çıkıyor. ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar ROG tarafından geliştirilen ilk anahtarlar olma özelliğini taşıyor. Tasarım olarak hızlı tepki için 1,5 mm çalıştırma noktasına sahip bu anahtarlar 40 g ön güç ve geri bildirim için 55 g seviyesine kadar çıkabiliyor. Çalışma şekli de klasik mekanik klavye tadında olsa da daha sessiz bir kullanım sağlıyor.
Tasarımsal olarak Scope klavyelere fazlasıyla benzeyen Scope RX, tam boy bir klavye formunda. Ürün aynı zamanda IP56 toza ve suya dayanıklılık düzeyine sahip. Böylece klavye sıvı dökülmesine ve toza karşı korunuyor. Alüminyum alaşım üst plakası ise hem sağlam, hem de hoş bir his vermesi için güzel bir tercih olmuş.
Oyuncu klavyelerinde bir klasik haline gelen USB geçiş noktasına da sahip olan ROG Strix Scope RX, klavyeden çıkan kalın kablo ile kasadaki iki bağlantı noktasına bağlanıyor. Biri klavyenin çalışması için diğeri ise klavyedeki USB portunu uzatmak için ayarlanmış. Böylece kasanın arkasına uzanmadan klavye üzerinden flash bellek vb. ürünler için kolay ulaşma noktası haline geliyor.
Özel ve kullanışlı tuş takımı
2 kat geniş Ctrl tuşu hem oyunlarda hem yanlışlıkla windows tuşuna basmaya engel olurken, sık kullanılan bu tuşu rahatlıkla kullanabilmenizi de sağlıyor. Maskeli adam sembolüne sahip tuş başlığı da önemli. Gizlilik tuşu olarak geçen bu tuş, tüm uygulamaları anında gizliyor ve tüm sesi kapatıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman anında gizliliğe kavuşabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda tüm uygulamalar ve sesler geri dönüyor.
440 x 137 x 39 mm boyutlarında ve 1.07 kg ağırlığında olan ROG Strix Scope RX gerçekten kullanışlı. Birden fazla tuşa basılan makro komutları ve Aura Sync aydınlatmasını, direkt olarak Armoury Create üzerinden ayarlayabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Scope RX optik mekanik anahtarları, geniş Ctrl bölümü, gizlilik özellikleri ve tam boy bir klavye olması sayesinde FPS başta olmak üzere birçok oyunda hem bir mekanik klavye kadar aktif ama aynı zamanda sessizce kullanılmasına da olanak tanıyor. Şahsen favori klavyelerim arasına girdi bile. ROG bu sefer gayet iyi bir klavye ortaya çıkarmış.
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