Beyaz oyuncu kulaklığı arayanlara: ROG Delta White Edition

Asus’un ve dünyanın en popüler oyuncu kulaklıklarının başında gelen ROG Delta şimdi de beyaz versiyonu ile çok daha şık, çok daha güzel haliyle karşımıza çıkıyor.

İlginizi çekebilir; Asus ROG Delta incelemesi | PC, konsol ve telefonda kullanılabilir oyuncu kulaklığı!

reklam

ROG Delta White Edition özellikleri

ROG Delta White Edition özellik bakımından daha önce video incelemesini yaptığımız ROG Delta ile bire bir aynı özellikleri taşırken, tasarımsal olarak beyaz olmasıyla ön plana çıkıyor. Genellikle oyuncu ürünleri siyah renkte olmasına rağmen bembeyaz tasarımıyla dikkat çeken ROG Delta White Edition, D şeklindeki kulak bölümüyle çok rahat bir deneyim sağlıyor.

Hi-Fi sınıfı ESS 9218 Quad DAC ile donatılan ROG Delta, her bir DAC kendi işlem gücünü; düşük frekanstan orta, yüksek ve ultra yüksek frekansa kadar değişen bir duyulabilir frekans aralığı grubu içi kullanıyor. Ardından bu dört sinyal birleştiriliyor ve piyasadaki herhangi bir cihazdan çok daha yüksek düzeydeki etkileyici 127-dB SNR’ye sahip net sesler oluşturuluyor. Ayrıca, sürücülerin 20 Hz – 40 kHz aralığındaki frekans tepkisi ile güçlü baslar ve oyunlar için optimize edilen sesler elde edilebiliyor.

Elbette PS4 ve tip c bağlantısı olmayan bilgisayarlar için cihaz içerisinden USB-C – USB-A dönüştürücüsü de çıktığını belirtelim. PC, Mac, iPad, PS4, Nintendo Switch ve Xbox One ile uyumlu olan cihaz akıllı cihazlar ile rahat kullanılabilir bir yapıda geliyor.

ROG Delta White özellikleri

Diğer teknik detaylardan da bahsetmek gerekirse 50 mm neodimyum sürücüler barındıran ROG Delta White Edition 32 Ohm empedans değerine sahip. Kulaklık için 20 ~ 40000 Hz arası, mikrofon için ise 100 ~ 10000 Hz arasında frekans değerleri ise oldukça iyi.

Son olarak RGB desteği olduğunu da belirtelim. ROG logosu ve çerçevelerinde Aura Sync desteği sunan Delta, üzerindeki kontrol sistemi ile açıp kapama imkanı da sağlıyor. Ancak cihazın özellikle RGB aydınlatması açık olarak çok daha şık durduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların hoşuna gidecek bir diğer detay ise Discord ve Team Speak tarafından sertifika ile kolay bir kullanım da sağlayabilir.

Sonuç olarak ROG Delta White Edition alışılmışın dışında oldukça şık beyaz rengi ile bilinen ve güvenilen oyuncu kulaklığı modelini farklı bir noktaya getirmiş oluyor. Başta FPS olmak üzere her oyunda ve müzik deneyimlerinde RGB desteğiyle beraber kullanımlarınızda tercih ederseniz çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.