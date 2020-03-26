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Beyaz oyuncu kulaklığı arayanlara: ROG Delta White Edition
Asus’un ve dünyanın en popüler oyuncu kulaklıklarının başında gelen ROG Delta şimdi de beyaz versiyonu ile çok daha şık, çok daha güzel haliyle karşımıza çıkıyor.
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ROG Delta White Edition özellikleri
ROG Delta White Edition özellik bakımından daha önce video incelemesini yaptığımız ROG Delta ile bire bir aynı özellikleri taşırken, tasarımsal olarak beyaz olmasıyla ön plana çıkıyor. Genellikle oyuncu ürünleri siyah renkte olmasına rağmen bembeyaz tasarımıyla dikkat çeken ROG Delta White Edition, D şeklindeki kulak bölümüyle çok rahat bir deneyim sağlıyor.
Hi-Fi sınıfı ESS 9218 Quad DAC ile donatılan ROG Delta, her bir DAC kendi işlem gücünü; düşük frekanstan orta, yüksek ve ultra yüksek frekansa kadar değişen bir duyulabilir frekans aralığı grubu içi kullanıyor. Ardından bu dört sinyal birleştiriliyor ve piyasadaki herhangi bir cihazdan çok daha yüksek düzeydeki etkileyici 127-dB SNR’ye sahip net sesler oluşturuluyor. Ayrıca, sürücülerin 20 Hz – 40 kHz aralığındaki frekans tepkisi ile güçlü baslar ve oyunlar için optimize edilen sesler elde edilebiliyor.
Elbette PS4 ve tip c bağlantısı olmayan bilgisayarlar için cihaz içerisinden USB-C – USB-A dönüştürücüsü de çıktığını belirtelim. PC, Mac, iPad, PS4, Nintendo Switch ve Xbox One ile uyumlu olan cihaz akıllı cihazlar ile rahat kullanılabilir bir yapıda geliyor.
ROG Delta White özellikleri
Diğer teknik detaylardan da bahsetmek gerekirse 50 mm neodimyum sürücüler barındıran ROG Delta White Edition 32 Ohm empedans değerine sahip. Kulaklık için 20 ~ 40000 Hz arası, mikrofon için ise 100 ~ 10000 Hz arasında frekans değerleri ise oldukça iyi.
Son olarak RGB desteği olduğunu da belirtelim. ROG logosu ve çerçevelerinde Aura Sync desteği sunan Delta, üzerindeki kontrol sistemi ile açıp kapama imkanı da sağlıyor. Ancak cihazın özellikle RGB aydınlatması açık olarak çok daha şık durduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların hoşuna gidecek bir diğer detay ise Discord ve Team Speak tarafından sertifika ile kolay bir kullanım da sağlayabilir.
Sonuç olarak ROG Delta White Edition alışılmışın dışında oldukça şık beyaz rengi ile bilinen ve güvenilen oyuncu kulaklığı modelini farklı bir noktaya getirmiş oluyor. Başta FPS olmak üzere her oyunda ve müzik deneyimlerinde RGB desteğiyle beraber kullanımlarınızda tercih ederseniz çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.
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Efsane AMD X570 AORUS sistemi! (Ryzen 7 3800X, RX 5700 XT, 1 TB Gen 4 SSD)
Bu videomuzda Gigabyte’ın oyuncu markası Aorus’a ait X570 sistemiyle karşınızdayız.
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Efsane AMD X570 AORUS sistemi! (Ryzen 7 3800X, RX 5700 XT, 1 TB Gen 4 SSD)
Yeni nesil PCIe 4.0 bandını kullanan sistemimizde AMD Ryzen 7 3800X, Radeon RX 5700 XT, Aorus NVMe Gen4 1 TB SSD, 16 GB Aorus RGB bellekler bulunuyor.
Aorus X570 Xtreme ana kartının üzerine inşa edilen bu sistem, özellikle performans noktasında fazlasıyla iddialı konumda. Peki neler sunuyor? Cevabı videomuzda!
Sistem Özellikleri;
Anakart: X570 AORUS XTREME
İşlemci: AMD Ryzen 7 3800X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB
Depolama: Aorus NVMe Gen 4 SSD 1 TB
Bellek: Aorus RGB Memory 16 GB Kit 2x 8 GB DDR 4 3200 MHz
Güç: Gigabyte G750H – 80 Gold Plus – Modüler
Kasa: Gigabyte C200 Glass
İS: Windows 10 Pro
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Hazır ve şık GTX 1660 Ti sistem: Lenovo Legion T530 (VİDEO)
Lenovo Legion T530 incelemesiyle karşınızdayız. Lenovo’nun oyuncu ürün ailesi Legion serisinin kule tipi hazır bilgisayarlarından Legion T530, Intel ve AMD seçenekleriyle geliyor.
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Hazır ve şık GTX 1660 Ti sistem: Legion T530
Bu videomuza konuk olan Legion T530 ise GTX 1660 Ti ekran kartı ve Core i7 işlemcisi ile günümüzde fiyat/performans sistemi arayanlar için ideal bir ürün olarak geliyor. Ayrıca bu video için normalde ürün ile beraber satılmayan Lenovo Y27g monitör ve Legiyon Y aksesuarları da bize eşlik ediyor.
Ürün detayları ve oyun performansları hakkındaki detayları videomuzda ve ürün sitesinde görebilirsiniz.
Lenovo Legion T530 sistem özellikleri;
- Intel Core i7 8700
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
- 16 GB bellek
- 256 GB SSD + 2 TB HDD depolama
- DVD-RW
- Lenovo Y27g monitör (271 8ms Full HD kavisli)
- Legion Y mekanik klavye
- Legion Y oyuncu faresi
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MSI Trident X incelemesi | Kompakt bir canavar! (VİDEO)
Hazır sistemler arasında tasarımıyla ve gücüyle farklı bir noktada bulunan MSI Trident X incelemesi ile karşınızdayız.
MSI Trident X incelemesi | Kompakt bir canavar!
Günümüzde ilgi her ne kadar PC toplamaya odaklanmış olsa da özellikle oyun alanında fazlasıyla dikkat çekici hazır bilgisayarlar görmekteyiz. Bunun belki de en popüler örneği olan MSI Trident X, yeni nesil işlemci ve ekran kartları eşliğinde performansı doruklara götürmeyi başarıyor.
Tasarım olarak olabildiğince ince hale getirilmiş olan Trident X, 129,74 x 382,73 x 396,39 mm boyutlarıyla klasik mid-tower kasaya nazaran çok daha küçük boyutlarda geliyor. Bu küçük boyutlarına rağmen üzerinde Intel Core i7 9700K işlemcisi, MSI GeForce RTX 2080 ekran kartı, 32 GB 2666 MHz DDR4 bellek, 512 GB M.2 SSD ve 1 TB HDD donanımıyla fark yaratıyor.
Bağlantı portlarında da oldukça dolu dolu gelen MSI Trident X, önde kulaklık ve mikrofon girişleri, ayrıca 2 adet USB 3.1 Gen 1, 1 adet de USB 3.1 Gen 2 Tip-C bağlantısına sahip. Arkada 1x PS/2 kombo, 2x USB 2.0, 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x USB 3.1 Gen 2, 1x USB 3.1 Gen 2 Tip C, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ45, 5x ses jakı ve ayrıca 1x optik S/PDIF çıkışı bulunuyor.
Bu sayede dolu dolu bağlantı da sunabilen cihazda 10 L hacim bulunuyor. Genel olarak yaptığımız testlerde de bizleri fazlasıyla mutlu edebilen MSI Trident X, dilediğiniz oyunu en iyi şekilde oynatmayı başarıyor. Kullanım tarzınıza göre kutu içerisinden cam panel de çıktığını belirtmeden geçmeyelim. Dilerseniz işlemcinin olduğu bölümü cam panel ile değiştirerek daha şık bir görünüm kazanabilirsiniz, fakat cam panel takıldığında tam oturmamış hissi vermesi ise cihazdaki tek dezavantaj olabilir.
Sonuç olarak; her ne kadar cihazdaki parçaları tek tek satın almak istediğinizde daha uygun fiyatla sahip olabilme ihtimaliniz olsa da böyle bir cihazı 10 L hacim ile sığdırabilmesi ve aynı zamanda direkt olarak farklı farklı servisler yerine sadece MSI ile muhattap olmanız dolayısıyla mantıklı bir tercih olabilir.