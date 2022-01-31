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Donanım

ANİMASYONLU KULAKLIK! | ROG Delta S Animate incelemesi

ROG Delta S Animate incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un Delta ailesinin en yeni üyesi olan Delta S Animate, üzerindeki LED aydınlatma ile kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor.

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ANİMASYONLU KULAKLIK! | ROG Delta S Animate incelemesi

Detaylı bilgi; https://tr.rog.gg/KhkEyX

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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