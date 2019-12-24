Gamepad gibi fare: ROG Chakram incelemesi

ROG Chakram neredeyse modüler yapıda olarak kabul edebileceğimiz, üzerindeki joystick ile birçok işlevi yerine getirebilen hem kablolu hem alıcı hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurulabilen özel bir fare olarak tasarlanmış.

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Yenilikçi fare: ROG Chakram

Gerçek manada yenilikçi bir fare konumunda olan Chakram, kablolu, 2,4 GHz alıcı ve Bluetooth LE ile üç farklı modda kullanılabilir yapıda geliyor. En önemli özelliklerinden biri ise Qi kablosuz şarjı destekliyor oluşu. Kablosuz bağlantıda 2,4 GHz alıcıyı tercih etmeniz halinde bile 1ms gecikme sağlayan ROG Chakram, özel vidasız manyetik tuşlar ile rahat değişim ve kullanım vadediyor.

Agresif tasarım, kolay değişim

Tasarımsal olarak tam bir oyuncu faresi olduğunu gösteren ROG Chakram’da ROG logo, fare önü ve tekerlek tarafındaki RGB aydınlatmalar ile şık bir görünüm elde ediliyor. Üzerindeki tuşları ve kapağını sadece tek bir hareketle sökebildiğiniz Chakram’da Omron anahtarları da kolayca değiştirebilirsiniz.

Özelleştirilebilir joystick

ROG Chakram modelini özel bir fare yapan en önemli yanlarından biri ise dahili joystick’inden bahsetmeden olmaz. Tam baş parmak noktasında yer alan joystick özel bir kullanım vadediyor. Analog ve dijital olarak farklı iki modda çalışacak şekilde ayarlanabilen bu bölüm analog modda yarış ve simülasyon oyunlarında kolay bir kullanım sağlıyor. Düz bir analog kullanım sağlayabilen Chakram, dijital modda ise dört farklı kısayol ataması ile savaş oyunlarında kolaylık sağlayacak. Sizin istediğiniz atamalar ile kullanılan ROG Chakram’ı kaydırma çubuğu olarak da kullanabilirsiniz.

Kısa ve uzun olarak değiştirilebilen bu bölüm, istenilmemesi halinde kapak takarak kapatılabilir. Bu da tarzınıza göre kullanım imkanı sunuyor.

Hızlı ve kablosuz şarj imkanı

Biraz önce bahsettiğimiz gibi Qi kablosuz şarj desteğine sahip olan Chakram’ı Qi destekli ürünler ile kolayca şarj edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kablolu bağlantı ile de hızlı şarj desteğine sahip olan ROG Chakram, 15 dakikalık hızlı şarjla birlikte 12 saate kadar oynanış sunuyor. Bu da uzun ömürlülük konusunda fazlasıyla iddialı bir fare olduğunu gösteriyor. Çünkü Chakram tam şarjda 79 saate varan bir pil ömrü sunuyor.

Genel olarak baktığımızda ROG Chakram yenilikçi, modüler ve uzun ömürlü yapısıyla fark yaratıyor. Kullanımı ve tutuşu fazlasıyla iyi olan ROG Chakram 16.000 DPI değeri ile gerçek manada farklı bir fare olmayı başarıyor.