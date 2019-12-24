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Gamepad gibi fare: ROG Chakram incelemesi
ROG Chakram neredeyse modüler yapıda olarak kabul edebileceğimiz, üzerindeki joystick ile birçok işlevi yerine getirebilen hem kablolu hem alıcı hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurulabilen özel bir fare olarak tasarlanmış.
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Yenilikçi fare: ROG Chakram
Gerçek manada yenilikçi bir fare konumunda olan Chakram, kablolu, 2,4 GHz alıcı ve Bluetooth LE ile üç farklı modda kullanılabilir yapıda geliyor. En önemli özelliklerinden biri ise Qi kablosuz şarjı destekliyor oluşu. Kablosuz bağlantıda 2,4 GHz alıcıyı tercih etmeniz halinde bile 1ms gecikme sağlayan ROG Chakram, özel vidasız manyetik tuşlar ile rahat değişim ve kullanım vadediyor.
Agresif tasarım, kolay değişim
Tasarımsal olarak tam bir oyuncu faresi olduğunu gösteren ROG Chakram’da ROG logo, fare önü ve tekerlek tarafındaki RGB aydınlatmalar ile şık bir görünüm elde ediliyor. Üzerindeki tuşları ve kapağını sadece tek bir hareketle sökebildiğiniz Chakram’da Omron anahtarları da kolayca değiştirebilirsiniz.
Özelleştirilebilir joystick
ROG Chakram modelini özel bir fare yapan en önemli yanlarından biri ise dahili joystick’inden bahsetmeden olmaz. Tam baş parmak noktasında yer alan joystick özel bir kullanım vadediyor. Analog ve dijital olarak farklı iki modda çalışacak şekilde ayarlanabilen bu bölüm analog modda yarış ve simülasyon oyunlarında kolay bir kullanım sağlıyor. Düz bir analog kullanım sağlayabilen Chakram, dijital modda ise dört farklı kısayol ataması ile savaş oyunlarında kolaylık sağlayacak. Sizin istediğiniz atamalar ile kullanılan ROG Chakram’ı kaydırma çubuğu olarak da kullanabilirsiniz.
Kısa ve uzun olarak değiştirilebilen bu bölüm, istenilmemesi halinde kapak takarak kapatılabilir. Bu da tarzınıza göre kullanım imkanı sunuyor.
Hızlı ve kablosuz şarj imkanı
Biraz önce bahsettiğimiz gibi Qi kablosuz şarj desteğine sahip olan Chakram’ı Qi destekli ürünler ile kolayca şarj edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kablolu bağlantı ile de hızlı şarj desteğine sahip olan ROG Chakram, 15 dakikalık hızlı şarjla birlikte 12 saate kadar oynanış sunuyor. Bu da uzun ömürlülük konusunda fazlasıyla iddialı bir fare olduğunu gösteriyor. Çünkü Chakram tam şarjda 79 saate varan bir pil ömrü sunuyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Chakram yenilikçi, modüler ve uzun ömürlü yapısıyla fark yaratıyor. Kullanımı ve tutuşu fazlasıyla iyi olan ROG Chakram 16.000 DPI değeri ile gerçek manada farklı bir fare olmayı başarıyor.
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Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.
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Logitech MK470 Slim Combo
Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.
Gece kadar sessiz
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.
Pil değiştirmeyi unutun!
Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.
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Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi | Rakiplerine göre performansı nasıl?
Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuzda, Active akıllı saat ailesinin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni modeline yakından bakıyoruz.
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Bu sene düzenlenmiş olan IFA 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan cihaz, önceki nesile oranla büyük çapta değişiklikler ve geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.
Samsung Galaxy Watch Active 2 dizaynı
Giyilebilir akıllı cihazın iki versiyonu mevcut. Önceki nesil Active cihazına oranla, daha büyük ekranla çıkan cihazın 40mm versiyonu 1.2 inç boyutlarına sahipken, 44mm versiyonun 1.4 inç genişliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla modern dizayn çizgisinde oldukça şık duran modeli isterseniz alüminyum versiyonunu isterseniz de paslanmaz çelik versiyonunu tercih edebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Watch Active 2 teknik özellikleri
Cihazda, Super AMOLED kapasitif bir panel tercih edilmiş. Bu panel 16 milyon renk sunabiliyor. Oldukça da canlı renklere sahip gerçekçi bir saat deneyimi sunduğunu belirtmek istiyorum. Yonga seti, 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesi ile kullanmaya başladığı Exynos 9110 mevcut. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.
Akıllı saatin bataryası kaç gün gidiyor?
Batarya tarafında, 40mm saat, ekran boyutları neticesinde 247 mAh bir kapasiteyle gelirken 44mm’lik versiyon 340 mili amper bölü saat kapasitesine sahip. Serinin ilk modelinde 1 gün giden batarya yeni nesil modelle 2 güne kadar çekilebilmiş. Maalesef ki her zaman açık ekran modunu açarsanız 1 günden çok daha kısa sürelere bu rakam düşüyor. Bu da cihazı zayıf kılan en önemli detaylardan biri. Günlük olarak aşırı bildirim alan bir insan değilseniz pil seviyeniz azaldığında yazılım üzerindeki pil tasarruf modunu açarak bu süreyi kotarabiliyorsunuz.
Galaxy Watch Active 2’nin fiyatı!
Cihaz şu anda Altın, Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleriyle aliminyum modelinin 40mm versiyonu 1600 TL, 44mm versiyonu 1700TL fiyat etiketiyle bulunabilirken Paslanmaz Çelik versiyonun 2299 TL ile Samsung’un resmi sitesinden satın alabiliyorsunuz
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Solakların da kullanabileceği oyuncu faresi: ROG Strix Impact II
ROG Strix Impact II, ilk nesile göre daha hafif, daha iyi ve daha fazla tuş içeren yapısıyla dikkat çekiyor. Ama en önemli artısı ise solakların da kullanabileceği yapıda olması.
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Günümüz oyun dünyasında ve özellikle oyuncu faresi seçimlerinde en büyük sorunlardan biri solak olmak diyebiliriz. Bunun için oldukça iyi seviyede bir oyuncu faresi olan ROG Strix Impact II, hafif ve iki elle kullanılabilen ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Buradaki tek dezavantajlı nokta ise yan tuşların sol el kullanımında kullanması imkansız hale gelmesi olduğunu da belirtelim.
Sadece 79 gram ağırlığında ve 120 x 62.5 x 39.5 mm boyutlarında olan Impact II, USB bağlantısıyla kullanılan bir oyuncu faresi. Siyah rengi ve RGB aydınlatması ile dikkat çeken modelde daha önce sadece ROG logosunda yer alan aydınlatma seçeneği kaydırma ve ön tarafına da eklenerek zenginleştirilmiş.
Daha güçlü sensör
Artık 6200 dpi değerinde bir sensöre sahip olan ROG Strix Impact II, 220 IPS maksimum hız ve 30 G’ye kadar ivmelenme desteği de sağlıyor. Bu sayede hızlı hareketleriniz de anında aktarılabiliyor. Omron D2F ve Omron D2FC anahtarlarını kullanan ürün, bu tuş bölümüne de özel bir mekanizma yerleştirmiş.
Düz sağ ve sol tuş yerine açılı tuş yerleştirimi yapan ROG Strix Impact II bu sayede anahtar ile tuş arasındaki mesafeyi kısaltıyor.
DPI ayarı
Strix Impact II, DPI hassasiyet ayarını ürünün altına yerleştirmiş. Keşke ilk nesildeki gibi üstte yer almasını tercih ettiğimiz ayarda 400, 800, 1600 ve 3200 DPI aralığında değiştirilebilen seçenekleri dilerseniz PC üzerinde kuracağınız Armoury II yazılımı üzerinden de ayarlayabilirsiniz.
Ancak ürünün göze çarpan tek eksi yanının bu DPI butonunun altta konumlandırılması olduğunu belirtelim. Çünkü FPS oyunlarında bu DPI hassasiyet ayarının önemi çok büyük iken fareyi çevirip bu değişikliği akan oyunda yapmak maalesef imkansız hale geliyor.
Değiştirilebilir anahtarlar
Son dönemde ROG markalı farelerin en güzel yanlarından biri olan değiştirilebilir anahtarlar, farenizin ömrünü iki katına çıkarıyor. Hem tarzınıza ya da tercihinize göre dilediğiniz Omron anahtarını takabileceğiniz bu yapı, bozulmalarda da kolay müdahale imkanı sunuyor.
Genel olarak piyasada fiyat/performans açısından solak oyuncular için de kullanılabilir olmasıyla tasarımsal olarak takdir ediyoruz. ROG Strix Impact II, hafif, rahat kullanımıyla da tercih edilebilecek fare modellerinden biri olmayı başarıyor.