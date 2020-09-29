ROG Aura Terminal: RGB severler için ideal

PC’nizde RGB şeritler ile çok daha etkili ve dikkat çekici bir kullanım yapmanız için ideal bir ürün olan ROG Aura Terminal detaylarına bakıyoruz.

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ROG Aura Terminal nedir?

Bağımsız olarak kontrol edilebilen dört programlanabilir RGB çıkışı barındıran ROG Aura Terminal, diğer Aura özellikli ürünlerle renk ve aydınlatma efektlerini eşleştirmenize ya da ekrandaki aksiyona göre tepki veren aydınlatma ile daha da heyecan verici bir oyun deneyimi sunmaya yarıyor. Yani ürün tam bir RGB beyni olarak geçiyor. Aura Sync ile Asus sisteminizin tamamını Aura Terminal ile beraber ortak kontrol edebilirsiniz.

Not: Her kanal, kanal başına 90 LED’e kadar ve toplamda 210 LED’e kadar destek sunar, bu da ortalama olarak 4.2 metrelik programlanabilir LED şeride eşittir.

Ambilight deneyimi

Kasa içerisine yerleştirebileceğinizi iki uzun LED şerit çıksa da ben şahsen monitör arkasına bu aydınlatmayı sıralayarak Philips televizyonlarda bulunan ambilight deneyimini monitöre taşıyabildim. Benimkisi farklı bir kullanım olsa da bu şeritler eşliğinde Aura Terminal ile farklı kullanımlar yapabilirsiniz. Dilerseniz masa aydınlatması şeklinde de kullanım sağlamanız mümkün.

Basit kurulum

ROG Aura Terminal’in kurulumu da oldukça basit. Yapmanız gereken kontrolcüyü güce bağlamak. Yerleştirdiğiniz LED şeritlerinin konumlarına göre ayarlama yapmak. Sonra USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp Halo Lightning yazılımını üzerinden hangi şeridin ne tarafta olduğunu seçerek görüntünün ekrandan taşmasını sağlayabilirsiniz.

Tepkisellik üst seviye!

Oyun oynarken tepkiselliğini fazlasıyla seveceksiniz. Ekran kenarlarındaki her görüntüyü doğru bir şekilde aktaran halo yazılımı gerçekten bir Philips televizyon hissiyatı yaşatmayı başarıyor. Hatta bir mini pc ile televizyonunuzda da bu görüntüyü aktarabilmeniz mümkün.

Kime gerekli?

ROG Aura Terminal, RGB severlerler için fazlasıyla hoşlarına gidecek bir ürün olmuş. Özellikle ROG bir sisteminiz varsa kasanızı ışıl ışıl yapabilirsiniz. Ya da TV’de ambilight keyfini PC’ye taşımak isteyenler de bunu gönül rahatlığıyla tercih edebilir.