Asus, taşınabilir oyun bilgisayarı serisinin ikinci nesil modeli olan ROG Ally X’i 2 Haziran’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Windows işletim sistemiyle çalışan bu avuç içi cihaz, selefine göre önemli iyileştirmeler sunuyor. Asus’un yeni taşınabilir konsolu ROG Ally X özellikleri ile karşımıza çıktı diyebiliriz. Gelin özelliklerine yakından bakalım.

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Asus ROG Ally X özellikleri

ROG Ally X, önceki model ROG Ally’nin temel tasarımını koruyacak ancak bu kez siyah renkte sunulacak. Teknik özellikler posteri, cihazın 7 inç FHD çözünürlüklü dokunmatik ekranının 120 Hz yenileme hızına ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip olacağını doğruluyor. Bu ekran, oyunculara daha akıcı ve parlak görüntüler sunmayı hedefliyor. Panelin LCD mi yoksa OLED mi olacağı henüz net değil, ancak her iki durumda da AMD FreeSync ve Dolby Atmos desteği bulunacak.

Cihazın kalbinde, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci bulunacak. Bu 4nm işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olup RDNA3 grafik kartıyla birlikte geliyor. 24 GB RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile donatılan ROG Ally X, yüksek performans vaat ediyor. Ayrıca, önceki modelde kullanılan M.2 2230 formatı yerine daha yaygın olan M.2 2280 formatı kullanılacak, bu da kullanıcıların daha fazla depolama seçeneği elde etmesini sağlayacak.

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Asus, cihazın üzerinde Windows işletim sistemiyle birlikte Armoury Crate SE arayüzünü sunacak. Ancak, ROG Ally X’in en dikkat çekici yükseltmelerinden biri yeni pil teknolojisi olacak. İlk nesil ROG Ally’nin 40Wh piline kıyasla, yeni model 80Wh’lik bir pil ile donatılacak. Bu büyük pil kapasitesi, “ağır oyun” koşullarında 3 saate kadar kullanım süresi sunacak, bu da önceki modele göre önemli bir gelişme.

ROG Ally X, parmak izi tarayıcı ve 40 Gbps’ye kadar Thunderbolt 4 hızlarına ulaşabilen USB4 bağlantı noktası gibi ek özelliklerle geliyor. Bu özellikler, kullanıcılara daha güvenli ve hızlı veri aktarımı imkanı sağlayacak. Cihazın ağırlığı 670 gram olacak, bu da ROG Ally’nin 608 gramlık ağırlığına kıyasla biraz daha ağır olduğunu gösteriyor.

ROG Ally X, Güney Kore’de 1.592.310 KRW (yaklaşık 1.157 dolar) fiyat etiketiyle listelenmiş durumda ve teslimatların haziran ortasından itibaren başlaması bekleniyor. Önceki söylentilere göre, cihazın ABD’de 799 dolardan satışa çıkması bekleniyordu. Bu fiyat farkı, cihazın farklı bölgelerdeki pazarlama stratejilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Asus, ROG Ally X ile el tipi oyun bilgisayarları pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor. Yeni model, geliştirilmiş donanım özellikleri, daha büyük pil kapasitesi ve ek güvenlik özellikleriyle oyuncuların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. ROG Ally X’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, el tipi oyun bilgisayarları dünyasında rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

Oyuncular, 2 Haziran’da piyasaya sürülecek bu yeni nesil cihazın performansını ve sunduğu yenilikleri yakından takip edecek. ROG Ally X’in sektörde nasıl bir etki yaratacağını görmek için heyecanla bekliyoruz.