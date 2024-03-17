Not: Bu videoda yer alan hazır sistem, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından temin edilmiştir.

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Game Garaj ile hazırladığımız ASUS GeForce RTX 4070 Super kullanılan sistem ile karşınızdayız. ASUS Fighter 7A-HWP adını alan sistemin detayları ve performans testlerini ise Aydoğan hazırladı. Peki Bu sistem bizlere neler sunuyor? Cevabı videoda!

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