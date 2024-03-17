Not: Bu videoda yer alan hazır sistem, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından temin edilmiştir.
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ASUS 4070 SUPER SİSTEM TOPLADIK! | Game Garaj ASUS Fighter 7A-HWP İncelemesi
Game Garaj ile hazırladığımız ASUS GeForce RTX 4070 Super kullanılan sistem ile karşınızdayız. ASUS Fighter 7A-HWP adını alan sistemin detayları ve performans testlerini ise Aydoğan hazırladı. Peki Bu sistem bizlere neler sunuyor? Cevabı videoda!
Game Garaj ASUS Fighter 7A-HWP fiyat bilgisi ve özelleştirme için; https://tr.asus.click/c08KEh
Game Garaj ASUS Fighter 7A-HWP Özlellikleri
- Anakart: ASUS Prime A620M-K
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F
- Ekran Kartı: ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition
- Bellek: XPG Lancer Blade 16 GB 5600 MHz
- Depolama: TwinMOS AlphaPro 512 GB SSD
- Kasa: ASUS TUF Gaming GT301
- Güç Kaynağı: ASUS TUF Gaming 650B