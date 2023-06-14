ROG Ally İncelemesi ile karşınızdayız. Windows 11 işletim sistemine sahip bir el konsolu/el bilgisayarı olan Ally, Türkiye’de de satışa çıktı.
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İçindekiler
ROG Ally İncelemesi | “Oyuncu El Bilgisayarı”
Not: Bu videoda yer alan ROG Ally modeli inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Peki bu özel Ryzen Z1/Z1 Extreme işlemcisi, 16 GB DDR5 bellek ve 512 GB M2 depolama sunan ROG Ally, bizlere performans ve kullanışlılık açısından neler sunuyor? Cevabını videoda Aydoğan aktarıyor.
Güncel fiyat bilgisi için; https://www.vatanbilgisayar.com/asus-rog-ally-ryzen-z1-16gb-512gb-ssd-7inc-w11.html
ROG Ally Özellikleri
Boyut: 28 x 11,1 x 2,12 ~ 3,24 cm
Ağırlık: 608 gram
Ekran: 7 inç FHD IPS 120 Hz 7 ms Dokunmatik Ekran
500 nit parlaklık, AMD FreeSync Premium
%100 sRGB, %75,35 Adobe RGB
Gorilla Glass DXC (Parlama Önleyici)
Gorilla Glass Victus
İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme
5,1 GHz / 8 çekirdek 16 izlek
Grafik: AMD Radeon Graphics
AMD RDNA 3 / 2,7 GHz
9 Watt – 30 Watt TDP
Bellek: 16 GB LPDDR5
Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Bağlantı
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x ROG XG Mobile Arayüzü / USB Tip-C (USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4)
1x UHS-II microSD kart okuyucu (SD, SDXC, SDHC)
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.2
Fiziksel Tuşlar
2 x Analog Kontrolcü
A, B, X, Y Tuşları
D-pad
Sol (LB, LT) & Sağ (RB, RT) tetikler
Görüntü Tuşu
Menü Tuşu
Kontrol Merkezi Tuşu
Armoury Crate tuşu
2 x Atanabilir Arka Tuş
Parmak İzi Okuma Destekli Güç Tuşu
Ses Ayarlama Tuşları
Ses
AI gürültü önleme teknolojisi
Hi-Res sertifikası
Dolby Atmos
Yerleşik mikrofon
Stereo Hoparlör
Batarya ve Güç
65 Watt Tip-C Adaptör
40 WHrs Batarya
Hediye
3 Aylık Xbox Game Pass