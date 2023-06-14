ROG Ally İncelemesi ile karşınızdayız. Windows 11 işletim sistemine sahip bir el konsolu/el bilgisayarı olan Ally, Türkiye’de de satışa çıktı.

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Not: Bu videoda yer alan ROG Ally modeli inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Peki bu özel Ryzen Z1/Z1 Extreme işlemcisi, 16 GB DDR5 bellek ve 512 GB M2 depolama sunan ROG Ally, bizlere performans ve kullanışlılık açısından neler sunuyor? Cevabını videoda Aydoğan aktarıyor.

Güncel fiyat bilgisi için; https://www.vatanbilgisayar.com/asus-rog-ally-ryzen-z1-16gb-512gb-ssd-7inc-w11.html

ROG Ally Özellikleri

Boyut: 28 x 11,1 x 2,12 ~ 3,24 cm

Ağırlık: 608 gram

Ekran: 7 inç FHD IPS 120 Hz 7 ms Dokunmatik Ekran

500 nit parlaklık, AMD FreeSync Premium

%100 sRGB, %75,35 Adobe RGB

Gorilla Glass DXC (Parlama Önleyici)

Gorilla Glass Victus

İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz / 8 çekirdek 16 izlek

Grafik: AMD Radeon Graphics

AMD RDNA 3 / 2,7 GHz

9 Watt – 30 Watt TDP

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Bağlantı

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x ROG XG Mobile Arayüzü / USB Tip-C (USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4)

1x UHS-II microSD kart okuyucu (SD, SDXC, SDHC)

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.2

Fiziksel Tuşlar

2 x Analog Kontrolcü

A, B, X, Y Tuşları

D-pad

Sol (LB, LT) & Sağ (RB, RT) tetikler

Görüntü Tuşu

Menü Tuşu

Kontrol Merkezi Tuşu

Armoury Crate tuşu

2 x Atanabilir Arka Tuş

Parmak İzi Okuma Destekli Güç Tuşu

Ses Ayarlama Tuşları

Ses

AI gürültü önleme teknolojisi

Hi-Res sertifikası

Dolby Atmos

Yerleşik mikrofon

Stereo Hoparlör

Batarya ve Güç

65 Watt Tip-C Adaptör

40 WHrs Batarya

Hediye

3 Aylık Xbox Game Pass