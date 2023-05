Gücünü 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci modelinden alan ASUS A3402 incelemesiyle karşınızdayız. Şimdiye kadar gördüğümüz en şık ve en modern All in One (Hepsi Bir Arada) bilgisayar olan A3402, çift depolamalı tasarımı, hem hızlı dosya erişimini hem de büyük kapasiteyi desteklerken, çift bantlı WiFi 6, süper hızlı, kararlı kablosuz bağlantı sağlıyor. Ayurıca ince çerçeveli NanoEdge tasarımı, kapsamlı üretkenlik için %88’e kadar ekran-gövde oranı sunarak şık bir monitör görünümünde.

İlginizi çekebilir; SmartyFi Nedir? TurkNet Ticari Fiber Operasyonlar Grup Başkanı Deniz Özdel’e Sorduk

Not: Bu videoda kullanılan ASUS A3402 Hepsi Bir Arada Bilgisayar modeli, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye‘den temin edilmiştir.

Şık bir monitörden AIO PC’ye

Yerden tasarruf sağlayan ASUS A3402 son derece ince ve hafiftir tasarımla geliyor. ASUS’un NanoEdge adını verdiği ekranı uçtan uca görüntüleme için ince bir çerçeveye ve %88 bir ekran-gövde oranına sahip olmasıyla oldukça farklı bir noktada yer alıyor. 23,8 inç FHD (1920 x 1080) ekran için dokunmatik ekran seçeneği de mevcut.

Şık tasarım

SUS A3402, şık, klasik ve zarif entegre stant ile bir AIO PC için oldukça şık tasarım ile geliyor. Arka kısımda şık bir V-şekilli desenle uzaktan bakıldığı zaman oldukça zarif bir görüntü sunabiliyor.

Güçlü ve pratik

Intel® Core™ I7-1255U işlemci ile güçlendirilen ASUS A3402, günlükl ve ofiste gerekecek her iş yükünün üstesinden gelebiliyor. Çift depolama tasarımı yüksek veri okuma ve yazma hızları ve fotoğraf ve videoların depolanması için geniş kapasite sunabiliyor.