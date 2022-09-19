Rockstar Games, geçtiğimiz hafta sonu sızdırılan GTA VI oynanış görüntülerinin gerçek olduğunu doğruladı. Stüdyo yaptığı açıklamada, kısa süre önce oyunun ilk görüntülerinin indirildiği bir hack saldırısının kurbanı olduğunu yazdı. Şirket GTA oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Rockstar Games Twitter‘da “Kısa bir süre önce üçüncü bir tarafın sistemlerimize yasadışı bir şekilde eriştiği ve gizli bilgileri indirdiği bir ağ saldırısının kurbanı olduk” diye yazdı. Stüdyo, bu görüntülerin bir sonraki Grand Theft Auto oyunundan ilk görüntüleri de içerdiğini doğruladı.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Rockstar, bir sonraki GTA oyunuyla ilgili bilgilerin bu şekilde ortaya çıkmasından dolayı “büyük hayal kırıklığına uğradığını” söylüyor. Stüdyo, bir sonraki GTA oyunu üzerindeki çalışmaların mevcut programa göre devam edeceğini belirtti. Şirket, “yakında” güncellemelerle çıkacağını ve sonunda hazır olduğunda oyun hakkında daha fazla şey paylaşacağını belirtti. “Beklentilerinizi aşan bir deneyim sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” denildi. Rockstar daha önce yeni bir GTA oyunu üzerinde çalıştığını doğrulamış, ancak bu konuda daha fazla ayrıntı paylaşmamıştı.

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GTA VI’nın görüntüleri geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıktı. Teapotuberhacker adlı bir GTAForums kullanıcısı, oyunun 50 dakikadan fazla oynanışını içeren 3 GB’lık bir dosyayı çevrimiçi olarak yayınladı. Görüntüler daha önce beklendiği gibi oyunun oynanabilir bir kadın karaktere sahip olacağını doğruladı. Rockstar ayrıca Pazartesi günü bunların erken bir geliştirme aşamasından görüntüler olduğunu vurguladı.

Rockstar, saldırı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı, ancak şirketin şu anda ağ izinsiz girişinin hizmetlerini ve gelecekteki oyunların geliştirilmesini etkilemesini beklemediğini söyledi. Hacker olduğu iddia edilen kişi bu hafta sonu GTA VI’nın test sürümünü ve GTA V’in kaynak kodlarını internete koymak istediğini belirtti.