Rockstar GTA V’te yükleme süresini azaltan oyuncuya teşekkür etti

COVID-19 aşısının ikinci dozunu insanlar kaçırmıyor. CDC verileri, insanların ikinci doz aşı için oldukça istekli olduğunu söylüyor. Neredeyse herkes, önerilen pencerede tamamen aşılanmayı tamamladı.

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Hastalık Kontrol Merkezinden gelen verilere göre, aşının ilk dozunu alan neredeyse herkes ikinci dozu önerilen pencerede aldı. ABD aşılama kampanyasının, ilk iki ayında, yaklaşık 12 milyon kişi ilk dozunu aldı. İkinci dozun Pfizer/ BionTech aşısı için ilkinden üç hafta sonra verilmesi gerekiyor. Moderna aşısı için ise dört hafta sonra verilmesi gerekiyor. Bu gruptaki insanların yüzde 88’i ikinci atışlarını programa göre yaptı.

COVID-19 yayılmaya devam ederken insanlar ikinci doz için istekli

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İlk dozu 14 Aralık ile 14 Şubat arasında yapanların yaklaşık yüzde 9‘u ikinci dozunu henüz almamıştı. Anca ilk doz uygulandıktan 42 gün içinde aşılama gerçekleşmişti. CDC, olası bir gecikmede 42 günün insanlar için ideal bir bekleme süresi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte insanların yüzde üçü, 42 günlük pencerenin dışındaydı ve dozu atlamıştı.

CDC, önerilen süre içinde kaç kişinin dozu aldığını görmek için bu iki ay boyunca ikinci bir doz alan herkese de baktı. İnsanların yüzde 95‘inden fazlası programa uyuyordu. Fakat yüzde 3‘ünden biraz azı geç kaldı. Aynı zamanda insanların yüzde 1,5‘i ikinci enjeksiyonunu erken yaptı.

CDC raporunda, bu kadar yüksek sayıda insan ikinci dozunu, zamanında almanın güven verici olduğunu söylüyor. Pfizer / BionTech ve Moderna aşıları tek bir dozla bir miktar korumaya sahip olabilir. Ancak tek bir doz için daha önce klinik bir deney yapılmadı. Bu yüzden tek doz aşının ne kadar koruyucu olduğu bilinmiyor. İkinci aşı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve insanlara gerekli faydaları sağlıyor.

CDC direktörü Rochelle Walensky, az sayıda insanın ikinci bir dozu kaçırmasına rağmen, ajansın küçük açığı bile kapatmayı umduğunu söyledi. Bugün bir basın toplantısında ise “CDC, her iki dozun alınmasının önündeki engelleri belirlemek ve ele almak için hükümet genelinde, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte çalışıyor” dedi.

Eyaletler ve sağlık kuruluşları, doğru ikinci doz için yüksek ve düşük teknolojili stratejilere sahiptir. Elektronik sağlık kayıtları da öyle. COVID-19 aşısı olan herkes, ikinci dozunun ne zaman olması gerektiğini ve hangi aşıyı yaptırdıklarını söyleyen bir kart da alır. CDC raporu 90.484 kişinin bir aşının ilk dozunu ve diğerinin ikinci dozunu aldığını söylüyor. Belirlenen ikinci dozun farklı bir marka aşı olmaması gerektiğini de söylüyor.