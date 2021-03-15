Tinder, eşleştiğiniz kişinin sabıka kaydına bakma özelliği getiriyor!

Tinder, dünyada en çok kullanıcıya sahip tanışma (dating) uygulaması. Şirket, bu konumunu korumak ve platformu geliştirmek adına her geçen gün yatırım yapmaya devam ediyor. Bu yatırımların sonuncusu ise güvenlik tarafında. Öyle ki, platform artık eşleştiğiniz kişilerin sabıka kayıtlarına bakmanıza izin verecek…

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Tinder, güvenlik için yatırım yapmaya devam ediyor

Match Group, yani Tinder’ın sahibi şirketler grubu, bugün güvenlik konusunda yaptığı önemli bir yatırımla gündeme geldi. Firma, kar amacı gütmeden sabıka kayıtları sunan Garbo adlı kuruluşa yaptığı yatırımı duyurdu. Peki bu partnerliğinin amacı ne? Sizlerin de tahmin edebileceği üzere, Tinder’ın planı bu sabıka kayıtlarını kontrol edebilme özelliğini kullanıcılarına sunmak. Üstelik, bu özellik sadece Tinder’la da sınırlı kalmayacak. Match Group’un bünyesinde bulundurduğu OkCupid, Hinge, Match gibi diğer tanışma uygulamaları da bu özellikle güncellenecek. İlk olarak ABD’deki kullanıcılara sunulacak özelliğin uluslararası pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

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Peki bu özellik nasıl çalışacak ve kapsamı ne olacak? Özetle, eşleştiğiniz kişinin şiddet odaklı suç kayıtları, genel sabıka kaydı, cinsel istismar kayıtları, tutuklanma kayıtları, taciz kayıtları gibi suç geçmişinin birçok unsurunu görebileceksiniz. Ancak, bu uyuşturucu suçlarını kapsamayacak çünkü Garbo bu konunun, en azından ABD’de, azınlık grupların mağdur edildiği bir konu olduğunu düşünüyor. Bunun yanında, Tinder’ın bu özelliği ücretli olarak sunacağını da belirtelim. Uzmanlar, bunun nedeninin Tinder’ın Garbo’ya ya yaptığı büyük (7 haneli) yatırım olduğunu düşünmekte. Tabi, fiyat konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat, Tinder, mümkün olduğu kadar çok insanın özelliği kullanabilmesi için “uygun” bir ücret düşündüğünü söylemekte. Bunun yanında, Tinder’ın kişisel verilerinizi Garbo ile paylaşmayacağını da ekleyelim. İşlem, sadece eşleşen kişiler gönüllü olarak isimlerini birbirleriyle paylaşırsa gerçekleşecek. Son olarak, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da henüz belli değil. Ancak, çalışmalar önümüzdeki aylarda başlayacak. Konudaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz…

Kaynak: Axios, TheVerge