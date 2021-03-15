Uygulama
Tinder, eşleştiğiniz kişinin sabıka kaydına bakma özelliği getiriyor!
Tinder, dünyada en çok kullanıcıya sahip tanışma (dating) uygulaması. Şirket, bu konumunu korumak ve platformu geliştirmek adına her geçen gün yatırım yapmaya devam ediyor. Bu yatırımların sonuncusu ise güvenlik tarafında. Öyle ki, platform artık eşleştiğiniz kişilerin sabıka kayıtlarına bakmanıza izin verecek…
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Tinder, güvenlik için yatırım yapmaya devam ediyor
Match Group, yani Tinder’ın sahibi şirketler grubu, bugün güvenlik konusunda yaptığı önemli bir yatırımla gündeme geldi. Firma, kar amacı gütmeden sabıka kayıtları sunan Garbo adlı kuruluşa yaptığı yatırımı duyurdu. Peki bu partnerliğinin amacı ne? Sizlerin de tahmin edebileceği üzere, Tinder’ın planı bu sabıka kayıtlarını kontrol edebilme özelliğini kullanıcılarına sunmak. Üstelik, bu özellik sadece Tinder’la da sınırlı kalmayacak. Match Group’un bünyesinde bulundurduğu OkCupid, Hinge, Match gibi diğer tanışma uygulamaları da bu özellikle güncellenecek. İlk olarak ABD’deki kullanıcılara sunulacak özelliğin uluslararası pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
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Peki bu özellik nasıl çalışacak ve kapsamı ne olacak? Özetle, eşleştiğiniz kişinin şiddet odaklı suç kayıtları, genel sabıka kaydı, cinsel istismar kayıtları, tutuklanma kayıtları, taciz kayıtları gibi suç geçmişinin birçok unsurunu görebileceksiniz. Ancak, bu uyuşturucu suçlarını kapsamayacak çünkü Garbo bu konunun, en azından ABD’de, azınlık grupların mağdur edildiği bir konu olduğunu düşünüyor. Bunun yanında, Tinder’ın bu özelliği ücretli olarak sunacağını da belirtelim. Uzmanlar, bunun nedeninin Tinder’ın Garbo’ya ya yaptığı büyük (7 haneli) yatırım olduğunu düşünmekte. Tabi, fiyat konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat, Tinder, mümkün olduğu kadar çok insanın özelliği kullanabilmesi için “uygun” bir ücret düşündüğünü söylemekte. Bunun yanında, Tinder’ın kişisel verilerinizi Garbo ile paylaşmayacağını da ekleyelim. İşlem, sadece eşleşen kişiler gönüllü olarak isimlerini birbirleriyle paylaşırsa gerçekleşecek. Son olarak, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da henüz belli değil. Ancak, çalışmalar önümüzdeki aylarda başlayacak. Konudaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz…
Güncelleme
WhatsApp arşivlenen sohbetler için önemli değişiklikler getiriyor
WhatsApp uygulaması bildiğiniz üzere göz önünde olmasını istemediğiniz sohbetleri arşivlemenize izin veriyor. Yakın zamanda ise şirket arşivlenen sohbet sayısını görmeyi kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla beraber artık arşivde olan ve yeni mesaj alan sohbetler de arşivden çıkmayacak.
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Bu alanda geçen senenin sonlarına doğru Arşivlenen Sohbetler için Tatil Modu isimli bir özellik duymuştuk. Buna göre kısa süreliğine sohbet bildirimlerini durdurmak mümkün olacaktı. Ardından “Sonra Oku” diye adlandırılan bu özellik dışında başka geliştirmeler ve yenilikler de yolda gibi.
Öyle ki iOS için WhatsApp uygulamasının beta versiyonunda sözü geçen özellik orijinal ismiyle görülebiliyor. Ek olarak WABetaInfo özelliğin çalışmasıyla alakalı başka değişiklikler de tespit etmiş durumda.
Bunlar arasında ise arşivlenen kaç sohbetin yeni mesaj aldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. Diğer taraftan, örneğin arşivdeki bir sohbete mesaj gelmesi durumunda sohbetin arşivden çıkma durumunu görebiliyorduk. Gelecek yeni özelliklerle birlikte ise bu durum artık gözlemlenmeyecek.
Her ne kadar bazı kullanıcılar arşivlenen sohbetlerden bildirim almak isteyebilecek olsa da; arşivi daha kalıcı bir çözüm olarak kullanmak isteyen kişilere ve genel anlamda kullanıcılara sohbetleri üzerinde daha geniş bir kontrol imkanı tanınması iyi bir gelişme diyebiliriz gibi.
Şimdilik bahsettiğimiz değişiklikler sadece WhatsApp iOS versiyonunda gözükmeye başlamış durumda. Ancak bu işlevlerin zamanla uygulamanın Android ve masaüstü versiyonlarına gelmesi de oldukça muhtemel.
Google Fit kamera tabanlı kalp ve nefes takipçisi getiriyor
Google firması Fit uygulaması için kamerayı kullanarak çalışacak bir kalp ve nefes takipçisi özelliği getiriyor. İlk olarak Şubat başı gibi duyurulan özellik 8 Mart Pazartesi günü kullanıcıyla buluşacak. Bu iki özellik de giyilebilen bir aksesuar olmadan nabız ve nefes ritimlerini ölçmeye yarayacak. Ancak işlevler şimdilik sadece Pixel cihazlara geliyor.
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Kalp ritmini ölçmek için parmağın arka kameraya tutulup hafif bir baskı uygulanması gerekiyor. Böylelikle Google Fit uygulaması deri altındaki ufak renk değişikliklerine bakarak kalp ritmini hesaplıyor. Nefes takibi ise biraz daha karışık işliyor. Buna göre ön kameraya otuz saniye civarında göğüs bölgesinden düzgün görüntü sağlanması gerekiyor. Yani telefonun bir yerde sabitlenmesi ve baş ve göğüs bölgesinin kadrajda olması önem taşıyor. Sonrasında ise özellik göğüsteki ufak hareketlerden yola çıkarak dakika başı nefesi ölçüyor.
Ancak bir düşünürsek şapka, maske ve bol kıyafetlerin bu özelliklerin sonuçlarını etkileme ihtimalleri mevcut. Dolayısıyla özelliklerin ne kadar işlevli olacaklarını ve ne kadar doğru ölçüm yapacaklarını görmek gerekecek.
Son olarak söylediğimiz gibi özellikler şimdilik ülkemizde olmayan Pixel cihazları için geliyorlar. Dolayısıyla eğer bu özellikleri denemek isterseniz daha genel çıkışı beklemeniz gerekecek. Öyle ki Google gelecekte özelliklerin ulaşılabilirliğini diğer Android cihazlara da getireceğinin sözünü veriyor.
Uygulama
Zoom oldukça verimli bir yılı inanılmaz rakamlarla geride bıraktı
Zoom için 2020 yılının oldukça iyi geçtiğini tahmin etmek herhalde zor olmaz. Ki firma da yıl sonu mali raporlarında bunu doğruluyor.
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Video konferans firması 2.65 milyar Dolar gelir ile yıllık bazda tam %326 artış gördü. Firmanın son çeyrekteki geliri ise 882.5 milyon Dolar ile önceki seneninkine oranla %369 arttı. Tahmin edebileceğimiz gibi bu artışlarda salgın nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim modellerinin oldukça etkisi var.
Bunun dışında firma müşteri tabanının da geçen yıla göre oldukça arttığını açıkladı. Firma şu anda 10’un üzerinde çalışanı olan 467.100 müşteriye sahip. Bu da geçtiğimiz mali yıl hesaba katıldığında %470’lik bir artış demek oluyor. Son on iki ayda 100.000 Dolardan fazla katkı yapan ise 1.644 müşteri olduğu görülebiliyor. Bu rakam da önceki mali yılın aynı döneminden %156 fazla.
Zoom kurucu CEO’su Eric S. Yuan yaptığı bildiride; Zoom için eşsiz geçen bu yılın özellikle son çeyreğiyle birlikte sağlam bir bitiriş yaptıklarını söylüyor. Mevcut mali yıl (1 Ekim – 30 Eylül) için ise daha gelişmiş görüşmeler sağlamak için imkanları büyüttüklerini belirtiyor. Tercih edilmeleri ve güvenilmelerinden dolayı müteşekkir olduklarını bildiren Yuan; hızlı cevap verme ve uygulama yetilerinin bu iyi sonuçlarda etkili olduğunun altını çiziyor. Son olarak müşteri odaklı yapılarıyla gelişimlerini sürdürmeye çalışacaklarını da not olarak düşüyor.
Zoom uygulaması gelecek on iki ay içerisinde de bu gelişimini muhtemelen sürdürecek. Öyle ki çalışanlar ofislere dönmeye başlasalar bile firma için beklenen gelir hala 3.76 milyar ile 3.78 milyar Dolar arasında.
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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