Robot
Robot Evcil Hayvan Moflin
Firmalar, bu yılın ilk tamamen sanal Tüketici Elektroniği Şovu’nda COVID-19 krizi sırasında evde kalmayı daha kolay, daha güvenli ve daha az sinir bozucu hale getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli cihazları piyasaya sürdü. Moflin ise bunlar arasında en ilgi çeken cihazlardan biri oldu.
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Pek çok insan salgın sırasında yalnızlık hislerini hafifletmek için evcil hayvan evlat edindi. Hatta barınaklardan o kadar çok hayvan evlat edinildi; ki bazı barınaklarda evcil hayvan kalmadı. Japon Vanguard Industries, duyguları öğrenebilen ve sevilmekten hoşlanan MOFLIN adında tüylü bir robot sunuyor. Star Trek dizisindeki bir Tribble’a çok benzeyen Moflin’in sensörleri sayesinde çevresinden ve insan etkileşimlerinden aldığı bilgileri kullabilecek. Hareket ve duyguları öğrenmesini sağlayan bir algoritmaya sahip olan Moflin sürekli gelişen bir robot özelliği sunuyor. Bu, onunla nasıl etkileşimde bulunduklarına bağlı olarak farklı insanlar arasında ayrım yapabilmesi ve gerçek hayvan seslerinden ilham alarak hareketler ve dayanılmaz derecede sevimli sesler aracılığıyla duygularını ifade edebilmesi anlamına geliyor.
MOFLIN, gerçek bir evcil hayvana daha çok benzemek için zamanla kendi benzersiz kişiliğini geliştireceği belirtildi. Moflin, ortama ve sahiplerinin onlara nasıl davrandığına bağlı olarak zamanla, endişeli, sakin, mutlu, heyecanlı ve daha fazlasını içeren olası duygularla tıpkı gerçek bir evcil hayvan gibi bireysel bir kişilik geliştirecek. Şirket yöneticileri bu özelliğin ”Her Moflin’in birbirinden farklı ve özgün olmasını sağlayacak.” dedi.
Robotikte en iyi yenilik için CES ödülünü eve götüren tüylü robot, bu baharda satışa sunulacak. Henüz fiyatı ve kesin satış tarihi açıklanmadı.
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Robot
Samsung Robot Handy ev işlerinde yeni asistanınız olacak!
Samsung, çamaşırları toplayabilen, bulaşık makinesini doldurabilen, masayı kurabilen, şarap doldurabilen ve hatta size bir içecek getirebilen bir robot üzerinde çalışıyor. Robotun adı Bot Handy ve Samsung, bir kamera ve AI teknolojisi sayesinde robotun nesneleri tanıyabileceğini söylüyor.
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Samsung Robot Bot Handy
Samsung Research’ün başkanı Sebastian Seung, bugün Samsung’un CES basın toplantısında yaptığı açıklamada, Handy için “mutfakta, oturma odasında ve evinizde fazladan yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz başka herhangi bir yerde sizin bir yardımcınız olacak” dedi.
Şimdilik, Bot Handy’nin gerçek bir ticari ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmasada yakın dönemde hayatımıza girebileceği tahmin ediliyor. Samsung robot için bir fiyat açıklamadı ve robot için “geliştirme aşamasında” yorumu yapıldı.
Mevcut haliyle Bot Handy, harekete göre ifadeleri değişebilen iki büyük dijital gözleri olan uzun, ince, siyah-beyaz bir tasarıma sahip. Gövdesinin üzerine ve ellerine monte edilmiş kameralar vasıtasıyla nesneleri tanıyabilen robot, aynı zamanda bir oda içinde hareket edebiliyorken, bir yandan da daha yüksek nesnelere ulaşmak için yukarı doğru hareket edebilme yeteneğine sahip.
Samsung robot Handy için nesnelerin yapıldığı malzemeleri algılayabileceğini ve böylece onları doğru miktarda kuvvetle tutabileceğini söylüyor. Aynı zamanda çeşitli boyut, ağırlık ve şekillerdeki nesneleri aynı anda algılayabileceği de belirtildi.
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Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 3 ve 4: Kuantum bilgisayarlar ve robotlar
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Kuantum bilimi ve kuantum bilgisayarlar sadece kısa vadeyi değil orta ve uzun vadeyi de etkileyecek ciddi sonuçlar doğuracak. Kuantum bilgisayarlar konusu ile ilgili bu yazı dizisi kapsamında detaylandırma yapılmayacak. Konuyla ilgili buraya tıklayarak daha önce yayınlanmış bir yazımızı okuyup temel seviyede bilgi edinebilirsiniz.
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2019 yılında Boston Dynamics, Spot adlı robotunu ticari amaçlar için satmaya başladı. Robotların yapabilecekleri, insan hayatına kattıkları ve katabilecekleri her daim onları teknolojinin popüler konuları arasında tutacak. Bu arada, Amazon’un geliştirtiği AWS RoboMaker, şirketlerin bulut kullanarak akıllı robot uygulamalarını ölçeklendirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için oluşturuldu. Bulut robotik ve otomasyon, fiziksel robotların yalnızca kapsayıcıları yerine ağlar üzerinden veri ve kod paylaştığı ve hesaplamaları uzaktan gerçekleştirdiği bir alandır.
Kısa süre sonra işletmeler, mevsimsel perakende satış beklentisi oluşturmada, stratejik depo seçimleri yapmakta, binalarda güvenlik ve fabrikalarda otomasyon dahil olmak üzere, çeşitli kullanımlar için bulut tabanlı robot teknolojisinden yararlanabilecekler. Ayrıca, bu durum insan işçi maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelerin cazibesini bu anlamda yitirmeleri konusunda bir katalizör olabilir. Yani ucuz iş gücü, üretim merkezlerinin seçimindeki önemli olma rolünü kaybedebilir ya da önem sırasında geriye düşebilir. Bunun ekonomik ve siyasi etkileri çok önemli sonuçlar doğurabilir.
Kısacası kuantum bilgisayarlar, fiziksel robotlar ve bulut tabanlı robotik uygulamalar teknoloji trendlerinde üst sıralarda olmaya devam edecek.
Sonraki: Post-modern tarım
Robot
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapıyor
ABD‘li mühendislik şirketi Boston Dynamics, ürettikleri robotlarla hem tasarımsal hem de yazılımsal olarak teknolojinin sınırlarını zorlamalarıyla son günlerde çokça tanınıyor. Şirketin üretmiş olduğu robotlarla ilgili bir haber de Norveç’ten geldi. Buna göre robot köpek Spot, Norveç’te bir petrol rafinerisinde güvenlik elemanı olarak işe başlayacak.
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Boston Dynamics tarafından üretilen dört ayaklı bir robot olan Spot, dünyadaki ilk gerçek görevlerinden birine sahip olmaya çok yakın. Petrol arama ve geliştirme şirketi Aker BP, bu yıl Norveç Denizi’ndeki Skarv alanında yapacağı araştırmalarda devriye çalışmaları için robot köpek Spot‘tan faydalanmayı hedeflediklerini açıkladı.
Robot köpek Spot, üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörler sayesinde gaz kaçaklarını tespit edecek ve operatörlere haber verecek
Robotun ayrıca, insanlar için yüksek riskli olduğu kabul edilen işleri gerçekleştirme yeteneği üzerinde de test edileceği belirtildi. Aker BP sözcüsü, “Robotların yakın gelecekte daha güvenli, daha düşük maliyet ve emisyonlarla çalışmamıza yardımcı olacaklarına inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Boston Dynamics, robot köpek Spot‘un şirketler tarafından işe alınmasını da sağlıyor. Teknoloji dergisi Wired‘a göre Eylül 2019’dan bu yana yaklaşık 75 firma robotu kiraladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ortaya çıkarılan bir diğer dosyaya göre, robot köpeğin Massachusetts eyaletinde polis bomba ekibi ile birlikte çalıştığı belirtildi.
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