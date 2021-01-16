Robot Evcil Hayvan Moflin

Firmalar, bu yılın ilk tamamen sanal Tüketici Elektroniği Şovu’nda COVID-19 krizi sırasında evde kalmayı daha kolay, daha güvenli ve daha az sinir bozucu hale getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli cihazları piyasaya sürdü. Moflin ise bunlar arasında en ilgi çeken cihazlardan biri oldu.

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Pek çok insan salgın sırasında yalnızlık hislerini hafifletmek için evcil hayvan evlat edindi. Hatta barınaklardan o kadar çok hayvan evlat edinildi; ki bazı barınaklarda evcil hayvan kalmadı. Japon Vanguard Industries, duyguları öğrenebilen ve sevilmekten hoşlanan MOFLIN adında tüylü bir robot sunuyor. Star Trek dizisindeki bir Tribble’a çok benzeyen Moflin’in sensörleri sayesinde çevresinden ve insan etkileşimlerinden aldığı bilgileri kullabilecek. Hareket ve duyguları öğrenmesini sağlayan bir algoritmaya sahip olan Moflin sürekli gelişen bir robot özelliği sunuyor. Bu, onunla nasıl etkileşimde bulunduklarına bağlı olarak farklı insanlar arasında ayrım yapabilmesi ve gerçek hayvan seslerinden ilham alarak hareketler ve dayanılmaz derecede sevimli sesler aracılığıyla duygularını ifade edebilmesi anlamına geliyor.

MOFLIN, gerçek bir evcil hayvana daha çok benzemek için zamanla kendi benzersiz kişiliğini geliştireceği belirtildi. Moflin, ortama ve sahiplerinin onlara nasıl davrandığına bağlı olarak zamanla, endişeli, sakin, mutlu, heyecanlı ve daha fazlasını içeren olası duygularla tıpkı gerçek bir evcil hayvan gibi bireysel bir kişilik geliştirecek. Şirket yöneticileri bu özelliğin ”Her Moflin’in birbirinden farklı ve özgün olmasını sağlayacak.” dedi.

Robotikte en iyi yenilik için CES ödülünü eve götüren tüylü robot, bu baharda satışa sunulacak. Henüz fiyatı ve kesin satış tarihi açıklanmadı.

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