Araştırmacılar, robot elektrikli süpürgelerin ışık algılama ve mesafe sensörlerini kullanarak casusluk yapmanın mümkün olduğunu gösterdi.

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Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!

LidarPhone adı verilen yeni yöntem, bir robot elektrikli süpürgenin Işık Algılama ve Mesafe (Lidar) sensörünü, özel konuşmaları gizlice dinlemek için lazer tabanlı bir mikrofona dönüştürüyor. Araştırmacılar, yöntemi kullanarak özel konuşma verilerini yüksek doğrulukla ele geçirmeyi başardılar.

NUS Computer Science’ta yardımcı doçent olan Jun Han ile birlikte çalışan bir doktora öğrencisi olan Sriram Sami, ” Akıllı hoparlörler ve akıllı güvenlik kameraları dahil olmak üzere akıllı cihazların yaygınlaşması, bilgisayar korsanlarının özel anlarımızı gözetleme özel bilgilerimizi ele geçirme yollarını artırdı.Yöntemimiz, hassas verileri yalnızca ev tipi bir robot elektrikli süpürge kadar zararsız bir şey kullanarak toplamanın artık mümkün olduğunu gösteriyor. Çalışmamız, bu tür kötü niyetli saldırıları önlemek için acil pratik çözümler bulma ihtiyacını gösteriyor. “diyor.

LİDAR İLE DİNLEME

LidarPhone saldırı yönteminin temeli, görünmez bir tarama lazeri ile çevresinin bir haritasını oluşturan bir cihaz olan Lidar sensörüne dayanır. Saldırgan, bir kişinin bilgisayarı veya televizyonunun yanında veya yakınında bulunan ambalaj malzemesi/çöp kovası/cam gibi yansıtıcı bir yüzeye lazeri yansıtarak titresim bilgilerine erişebilir ve orjınal ses hakkında bilgi edinebilir. Sinyal işleme ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, titreşim verilerinden konuşma kurtarılabilir ve hassas bilgiler elde edilebilir.

Araştırmacılar deneylerinde iki ayrı ses kaynağı ve bir robot elektrikli süpürge kullandılar. Bir bilgisayar hoparlöründen söylenen sayıları okuyan bir kişi birinci ses kaynağı ve televizyon programında çalınan müzik klipleri ise ikinci ses kaynağıydı. Ekip, 19 saatten fazla kaydedilmiş ses ve titreşim dosyası topladı ve bunları, insan seslerini eşleştirmek ve ayrıştırmak için eğitilmiş derin öğrenme algoritmalarından geçirdi. Sistem, kurbanın kredi kartı veya banka hesap numaralarını içerebilecek yüksek sesle söylenen rakamları algılayabiliyordu. Televizyon programlarından alınan veriler ise kişilerin izleme tercihlerini veya siyasi yönelimlerini belirleyebiyordu. Sistem, söylenen rakamları tespit ederlen % 91’lik doğruluk oranına ve televizyon seslerini tanımlarken % 90’lık bir doğruluk oranına ulaştı.

Araştırmacılar ayrıca Lidar lazer ışınını ne kadar iyi yansıttıklarını test etmek için yaygın ev malzemeleri ile deneyler yaptılar ve ses kurtarma doğruluğunun farklı malzemeler arasında değiştiğini saptadırlar. Lazer ışınını yansıtmak için en iyi malzeme parlak bir polipropilen torbaydı, en kötüsü ise bir kartondu.

ROBOT SÜPÜRGELERİN BAĞLANTISINI KESİN

Lidar’ın kötüye kullanılmasını önlemek için araştırmacılar, kullanıcıların robot elektrikli süpürgelerini internete bağlamamayı öneriyor. Ekip ayrıca Lidar sensör üreticilerinin, Lidar dönmediğinde dahili lazerin ateşlemesini önlemek için geçersiz kılınamayacak bir mekanizma kullanmasını tavsiye ediyor.

“Uzun vadede, giderek daha ‘akıllı’ evlere sahip olma arzumuzun , gizlilik ve özel hayatımızı kaybetmemize değip değmeyeceğini düşünmeliyiz. Ekip, “Evlerimize getirilen her yeni internet bağlantılı algılama cihazının mahremiyetimiz için ek bir risk oluşturduğunu kabul etmemiz ve seçimlerimizi dikkatlice yapmamız gerekiyor” diyor.

Ekip, LidarPhone’dan öğrenilen fikirleri, aynı zamanda Lidar sensörlerini de kullanan otonom araçlara uygulamak için çalışıyor, çünkü bunlar aynı zamanda araba camlarının çok küçük titreşimleriyle yakındaki arabalarda gerçekleşen konuşmaları gizlice dinlemek için de kullanılabilir. Ayrıca, en son akıllı telefonlarda bulunan ve daha fazla gizlilik sorunu ortaya çıkarabilecek aktif lazer sensörlerinin güvenlik açıkları üzerinede çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar.

Araştırmacılar, çalışmayı Hesaplama Makineleri Birliği’nin Gömülü Ağa Bağlı Sensör Sistemleri Konferansı’nda (SenSys 2020) sundu.

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