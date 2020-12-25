Robot avukat kendi suçu ile başa çıkmaya çalışıyor. DoNotPay şirketinin geliştirmiş olduğu robot avukatlık servisi; işlediği suçtan ötürü ceza alabilir.

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Robot avukat kendi suçu ile başa çıkmaya çalışıyor !

Illinois tüketicisi Matthew Hufnus, 26 Eylül’de DoNotPay, Inc. adlı bir şirketten mesaj aldığını söyledi. Mesajda: “İşte DoNotPay’den Jen – faturalarınızın ayrıntalırını öğrenmeniz zor olabiliyor, gerçekten yardımcı olmak istiyoruz. İstatistiğe göre – DoNotPay kullanıcıları soğukta bırakmadan, yılda 450 $ tasarruf ediyor . Robocallers ile dava açın, ücretsiz denemeleri iptal edin ve bir daha asla müşteri hizmetleriyle uğraşmak zorunda kalmayın. Memnun kalmazsanız, devam edip bilgilerinizi silebilirsiniz. Size tam olarak geri ödeme yapacağız. ”

Mesajların Hufnus’u DoNotPay’in “Dünyanın İlk Robot Avukatı” olarak faturalandırdığı bir hizmet olan sohbet botu DoNotPay uygulamasına kaydolmaya çağırdığı iddia ediliyor. DoNotPay’e göre uygulama, kullanıcıların ABD’deki herhangi bir şehirde park cezalarına itiraz etmelerine izin veriyor; hizmetleri veya abonelikleri iptal etme; ters ibrazları ve geri ödemeleri ele almak; ve kısaca, kayıt oldukları çeşitli hizmetler için veya ürün veya hizmetlerin ücretsiz çevrimiçi denemelerini almak için paralarını geri alıyor.

DoNotPay, mesajları Hufnus’un açık iznini almadan göndermekle suçlanıyor.

Illinois eyaletinde açık izin olmadan firmaların mesaj göndermesi yasak !

DoNotPay aleyhine şikayet, Hufnus adına ABD Bölge Mahkemesine yapıldı. Davada “daha fazla değilse birkaç bin kişiye gönderilmiştir” ifadesi yer aldı. DoNotPay’in, önceden açık izinleri olmadan bu tüketicilere mesaj talepleri gönderen toplu bir tele-pazarlama kampanyası başlattığını iddia ediyor. Hukuk firmaları davayı toplu dava ilan ettirmek istiyor ve sınıfın her üyesi için 500 dolar tazminat istiyorlar.

DoNotPay kurucusu Joshua Browder, ilk olarak 2015 yılında park cezalarıyla mücadele etmek için yapay zeka tabanlı bir uygulama başlattı. 2017’ye kadar, 1.000 hukuk davasını üstlendi. TrustPilot’taki incelemelere göre DoNotPay’in performansı çılgınca dalgalanıyor. TechNewsWorld en son 17 Aralık’ta kontrol ettiğinde, TrustPilot’taki 219 incelemenin yüzde 57’si DoNotPay’i kötü ve yüzde 40’ı mükemmel olarak değerlendirdi. Annie Zylsrat; TrustPilot’ta “Bunun tam bir aldatmaca olduğundan oldukça eminim” diye yazdı. “Bu uygulamanın aylardır banka hesabımdan tahsilat yaptığını fark ettim, onları hiç duymamış olsam bile, kayıtlı olarak gözüküyorum ve hiçbir şekilde hizmet almadım ve paramı çekmeye devam ediyorlar.” dedi.

Kaynak: Technewsworld