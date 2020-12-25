Genel
Robot avukat kendi suçu ile başa çıkmaya çalışıyor !
Robot avukat kendi suçu ile başa çıkmaya çalışıyor. DoNotPay şirketinin geliştirmiş olduğu robot avukatlık servisi; işlediği suçtan ötürü ceza alabilir.
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Robot avukat kendi suçu ile başa çıkmaya çalışıyor !
Illinois tüketicisi Matthew Hufnus, 26 Eylül’de DoNotPay, Inc. adlı bir şirketten mesaj aldığını söyledi. Mesajda: “İşte DoNotPay’den Jen – faturalarınızın ayrıntalırını öğrenmeniz zor olabiliyor, gerçekten yardımcı olmak istiyoruz. İstatistiğe göre – DoNotPay kullanıcıları soğukta bırakmadan, yılda 450 $ tasarruf ediyor . Robocallers ile dava açın, ücretsiz denemeleri iptal edin ve bir daha asla müşteri hizmetleriyle uğraşmak zorunda kalmayın. Memnun kalmazsanız, devam edip bilgilerinizi silebilirsiniz. Size tam olarak geri ödeme yapacağız. ”
Mesajların Hufnus’u DoNotPay’in “Dünyanın İlk Robot Avukatı” olarak faturalandırdığı bir hizmet olan sohbet botu DoNotPay uygulamasına kaydolmaya çağırdığı iddia ediliyor. DoNotPay’e göre uygulama, kullanıcıların ABD’deki herhangi bir şehirde park cezalarına itiraz etmelerine izin veriyor; hizmetleri veya abonelikleri iptal etme; ters ibrazları ve geri ödemeleri ele almak; ve kısaca, kayıt oldukları çeşitli hizmetler için veya ürün veya hizmetlerin ücretsiz çevrimiçi denemelerini almak için paralarını geri alıyor.
DoNotPay, mesajları Hufnus’un açık iznini almadan göndermekle suçlanıyor.
Illinois eyaletinde açık izin olmadan firmaların mesaj göndermesi yasak !
DoNotPay aleyhine şikayet, Hufnus adına ABD Bölge Mahkemesine yapıldı. Davada “daha fazla değilse birkaç bin kişiye gönderilmiştir” ifadesi yer aldı. DoNotPay’in, önceden açık izinleri olmadan bu tüketicilere mesaj talepleri gönderen toplu bir tele-pazarlama kampanyası başlattığını iddia ediyor. Hukuk firmaları davayı toplu dava ilan ettirmek istiyor ve sınıfın her üyesi için 500 dolar tazminat istiyorlar.
DoNotPay kurucusu Joshua Browder, ilk olarak 2015 yılında park cezalarıyla mücadele etmek için yapay zeka tabanlı bir uygulama başlattı. 2017’ye kadar, 1.000 hukuk davasını üstlendi. TrustPilot’taki incelemelere göre DoNotPay’in performansı çılgınca dalgalanıyor. TechNewsWorld en son 17 Aralık’ta kontrol ettiğinde, TrustPilot’taki 219 incelemenin yüzde 57’si DoNotPay’i kötü ve yüzde 40’ı mükemmel olarak değerlendirdi. Annie Zylsrat; TrustPilot’ta “Bunun tam bir aldatmaca olduğundan oldukça eminim” diye yazdı. “Bu uygulamanın aylardır banka hesabımdan tahsilat yaptığını fark ettim, onları hiç duymamış olsam bile, kayıtlı olarak gözüküyorum ve hiçbir şekilde hizmet almadım ve paramı çekmeye devam ediyorlar.” dedi.
Kaynak: Technewsworld
Genel
Samsung, S21 serisi için ön sipariş süresini kısaltıyor!
En çok sızıntı haberin geldiği cihaz ailesi olan S21 serisi modelleri, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi. İddialara göre Koreli şirket, Ocak ayında satışa sunacağı S21 ailesini daha kısa bir süre için ön siparişe açık tutacak.
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Sızıntılarla birlikte neredeyse tüm detaylarına lansman öncesi ulaşılan S21 serisi farklı sızıntı ve haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Samsung tarafından Ocak ayında tanıtılması planlanan seri için lansman tarihi ayın ikinci yarısı olarak sızdırılmıştı. Son gelen sızıntılar ise bu tarihten sonra açılacak olan ön sipariş ile alakalı.
S21 serisi için ön sipariş süresi kısaltılıyor
Twitter’da paylaşılan bir tweet’i haberleştiren SamMobile, Samsung tarafının Güney Kore’de cihaz için ön sipariş süresini kısaltacağını iddia etti. Haber kaynağı olarak gösterilen tweet’te ön sipariş için başlangıç tarihi 15 Ocak 2021 olarak gösteriliyor. Ön siparişlerin kapanacağı tarih olan 21 Ocak 2021 ile beraber Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi modellerini 1 hafta ön siparişte tutmuş olacak. Geçtiğimiz dönem lansmanlarındaki 2 haftalık ön sipariş süresi göz önüne alındığında şirket, zamanda yarı yarıya bir kısaltmaya gitmiş görünüyor.
Galaxy S21 series / in Korea
Pre-order : 2021/1/15 ~ 1/21
Release : 1/29
— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) December 24, 2020
Stok durumu ve market beklentisi bu kararda etkili olabilir
Analistler 2020 yılını, akıllı telefon pazarı için bir hayli farklı dinamiklerin ortaya çıktığı bir süreç olarak kabul ediyor. Kullanıcıların bu sene akıllı telefonlar için yüksek ücretler ödemeye pek sıcak bakmaması ve diğer ekonomik sebepler, analistlerin raporlarını ve de şirketlerin politikalarını etkilemiş görünüyor. Analistler, iddianın doğru çıkması durumunda Samsung kanadının cihaz satış adetlerinin az olacağını ön görmesi ve ona göre stok ayarlaması yapmasını oldukça normal değerlendiriyor.
S21, S21+ ve S21 Ultra 5G modeli olmak üzere üç üyesi bulunan yeni S serisi, sızıntılara göre 14 Ocak tarihinde tanıtılmış olacak. Ön sipariş sızıntısı haricinde şirketin halihazırda onaylamış olduğu 6 Ocak’taki yeni ekran teknolojisi ve 12 Ocak’taki yeni Exynos yongası lansmanıyla cihazın 14 Ocak’ta tanıtılması ihtimali kuvvetleniyor.
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Transistörlerde yeni dönem InGaAs !
Transistörlerde yeni dönem InGaAs ile mümkün olabilir. MIT araştırmacıları, InGaAs adlı bir alaşım malzemesinin yüksek performanslı bilgisayar transistörleri için uygun olabileceğini keşfettiler. InGaAs transistörleri yüksek frekanslarda çalıştırılırsa bir gün silikon ile rekabet edebilir.
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Transistörlerde yeni dönem InGaAs
Yalnızca yüksek hızlı iletişim sistemleri için uygun görüldüğünde, InGaAs adlı bir alaşım bir gün yüksek performanslı hesaplamada silikonla rekabet edebilir.
On yıllardır, bilgisayar çipleri ve transistörlerin üretimine tek bir malzeme o kadar hakim oldu ki, dünyanın teknoloji başkenti – Silikon Vadisi – adını taşıyor. Ancak silikonun hükümdarlığı sonsuza kadar sürmeyebilir. MIT araştırmacıları, InGaAs (indiyum galyum arsenit) adı verilen bir alaşımın, daha küçük ve daha enerji verimli transistörler için potansiyel taşıyabileceğini keşfettiler.
Xiaowei Cai: “Bu buluş ile birlikte, bir gün bilgi işlem gücünü ve verimliliğini silikonla elde edilen başarının çok daha ötesine taşımak mümkün olacak.” dedi. Onlarca yıldır olduğu gibi, gelecekte de bilgi işlem gücünün artması için; elektrik mühendislerinin daha küçük, daha sıkı yerleştirilmiş transistörler geliştirmesi gerekecek. Bugüne kadar silikon, transistörler için tercih edilen yarı iletken malzeme olmuştur. Ancak InGaAs, potansiyel bir rakip olmanın ipuçlarını gösterdi. Elektronlar, düşük voltajda bile InGaA’ları kolaylıkla geçebilir. Cai, malzemenin “mükemmel [elektron] taşıma özelliklerine sahip olduğu biliniyor” diyor. InGaAs transistörleri, sinyalleri hızlı bir şekilde işleyebilir ve potansiyel olarak daha hızlı hesaplamalara neden olabilir. Bunun yanısıra, InGaAs transistörleri nispeten düşük voltajda çalışabilir, bu da bilgisayarın enerji verimliliğini artırabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla InGaA’lar bilgisayar transistörleri için umut verici bir malzeme gibi görünebilir. Ama bir sorun var.
Şimdiye kadar neden keşfedilmedi ?
InGaAs’ın elektron taşıma özellikleri, daha hızlı ve daha yoğun bilgisayar işlemcileri oluşturmak için gereken ölçekler olan küçük ölçeklerde kötüleşiyor gibi görünüyor. Sorun, bazı araştırmacıların nano ölçekli InGaAs transistörlerinin bu görev için uygun olmadığı sonucuna varmasına neden oldu. Ancak Cai, “Bunun bir yanlış anlama olduğunu gördük” dedi. Cai ekibi; InGaAs’ların küçük ölçekli performans sorunlarının kısmen oksit yakalamasından kaynaklandığını keşfetti. Bu durum, bir transistörden geçmeye çalışırken elektronların sıkışmasına neden olmasından kaynaklanıyor. “Bir transistörün anahtar görevi görmesi gerekiyor. Bir voltajı açıp çok fazla akıma sahip olmak istiyorsunuz, ancak, sıkışmış elektronlarınız varsa, bir voltajı açarsınız, ancak kanalda yalnızca çok sınırlı miktarda akım oluşabilir. Dolayısıyla, madde oksitlendiğinde anahtarlama yeteneği çok daha düşüktür. Çalışma gösteriyor ki “çözülecek problem aslında InGaAs transistörünün kendisi değil. Bu oksit yakalama sorunudur. Bunun çözülebilecek veya geliştirilebilecek bir sorun olduğuna inanıyoruz. ” InGaA’ların hem klasik hem de kuantum hesaplama uygulamalarında umut vaat ettiğini ekliyor.
Del Alamo, “Bu araştırma alanı hala çok ama çok heyecan verici” diyor. “Transistörleri performansın en uç noktalarına taşımaya çalışıyoruz. Bir gün, bu olağanüstü performans InGaAs sayesinde gelebilir. ” dedi.
Kaynak: Scitechdaily
Genel
Bilgisayar üreticilerinin üretim sıkıntıları 2022 yılında bitecek
Pandemi ile ihtiyaçlarımız da yeniden şekillendi. Artan laptop ve bilgisayar taleplerine üretimin yetişmesi, 2022 yılına kadar sürebilir.
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Covid–19 salgını, dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Artık pek çok şey evden, uzaktan çalışma ile yapılıyor. Bunun sonucu olarak da insanların en çok ihtiyaç duyduğu elektronik eşyalarda da değişimler yaşandı. Uzaktan eğitim ve çalışma hayatı, insanların bilgisayarlara olan ihtiyacını arttırdı. Bu durum sektörde beklenmedik bir etki yarattı çünkü uzun yıllardır elektronik üretimi bilgisayardan başka bir alana kaymıştı. Bilgisayar üreticileri, talebe yetişmekte zorlanıyor.
Sektör akıllı telefonlara kaymıştı
Zaman içinde gelişen teknoloji, akıllı telefonların yaygınlaşmasına neden oldu. Artık cebimizdeki telefon bir zamanlar bilgisayara ihtiyaç duyduğumuz neredeyse her işi yapabiliyor. Kullanıcılar görüntülü görüşmek, mesajlaşmak, sosyal medya ve hatta dizi ve film izlemek için akıllı telefonları, gün geçtikçe daha fazla kullanmaya başlıyor. Bununla beraber zaman içinde bilgisayar alımları ve dolaylı olarak üretimi giderek düşerken, akıllı telefon üretimi sürekli arttı. Hatta bu süreçte bir zamanlar bilgisayar üreten Sony, Samsung gibi pek çok marka sektörden çekilerek, akıllı telefon pazarına yöneldi. Ancak pandemi sonucu, üretkenliğin eve kaymasıyla kullanıcıların eğitim ve evden çalışmak için bilgisayarlara olan ihtiyaç arttı. Beklenmedik ani artış ve pandemi sürecinin üretimi yavaşlatması sebebiyle üreticiler bu taleplere yetişmekte zorlanıyor.
Üretim sorunları 2022 yılına kadar sürecek
Acer yöneticisi Gregg Prendergast’a göre; üretim hatları yıl içerisinde oldukça zorlandı. Bilgisayar alımı dünya çapında 2008 yılından bu yana sürekli düşmekteydi, ancak pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle bir sene içerisinde %15 gibi ciddi bir artış yaşandı. Üreticiler her ne kadar kapasitelerini arttırmak için çabalasa da bunun yaşanması gelen açıklamalara göre 2022 yılını bulacak gibi.
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