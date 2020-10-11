Yapay Zeka
Evli çiftlerin sorunlarına Avustralya’dan yapay zekalı çözüm: Amica
Avustralya, aralarındaki problemlere yönelik tavsiye arayışı içerisinde olan evli çiftlerin başvurabileceği yapay zeka destekli Amica uygulamasını kullanmaya başladı.
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Amica adlı bir uygulama, çiftlerin ufak tefek problemleri halletmelerine ve aralarında mal paylaşımı yapmalarına yardımcı olmak için yapay zekadan faydalanıyor. Bu uygulamayı resmi olarak kullanmaya ve desteklemeye başlayan Avustralya, böylelikle evli çiftlerin aralarındaki problemler hakkında tavsiye alabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor.
Yapay zeka destekli aile danışmanı: Amica
COVID-19 salgınından dolayı uzun süredir devam eden evde kalma zorunluluğu, evli çiftlerin dahi ilişkilerini zorlu bir sürece soktu. Relationships Australia tarafından mayıs ayında yürütülen bir araştırmaya göre, 739 katılımcının %42′sinin eşleriyle ilişkilerinde olumsuz bir değişiklik yaşadığı ortaya çıktı. Hatta ayrılık tavsiyesi arayan çiftlerin sayısında da ciddi bir artış yaşanmış durumda.
Bu sebeplerden ötürü Avustralya hükümeti, böylesine durumlar için Amica uygulamasının kullanımını teşvik etmeye başladı. Amica aslında bir çeşit sohbet robotu ve ayrılmak isteyen çiftlerin paralarını ve mülklerini durumlarına göre nasıl bölebileceklerine dair önerilerde bulunmak için yapay zeka (AI) kullanıyor. Fakat bu tür araçlar kolaylık ve duygusal rahatsızlığın azaltılması gibi avantajlar sunsa da, yapabileceği şeylerin de sınırlı olduğunu unutmamak gerekiyor.
Uygulama nasıl çalışıyor?
Amica’nın web sitesinde yazdığına göre, uygulama yasal ilkeleri dikkate alıyor ve bunları çiftin mevcut koşullarına göre uyguluyor. Yazılım, kullanıcılara önerilerde bulunmak için de geçmişte yaşanan benzer durumlardan (geliştiricilerinin kendisine yüklediği) toplu verilerden yararlanıyor.
Aslına bakacak olursanız Amica, alanında tek değil; Avustralya’da Penda ve Adieu dahil olmak üzere yapay zeka destekli bir sürü aile hukuku hizmeti sunan araç var. Amica ise AI’ın aile anlaşmazlıklarında yasal sorunları çözmedeki potansiyelini gösteren son örneği.
Penda, yasal ve güvenlik bilgileri sağlayarak aile içi şiddet mağdurlarına ücretsiz olarak yardım etmeyi amaçlayan bir hizmet. Benzer şekilde AI destekli bu sohbet robotu, bir avukatla yüz yüze görüşmeye gerek kalmadan çevrim içi ortamda yasal tavsiye ve bilgi sağlama görevini üstleniyor.
Aynı şekilde Adieu de çiftleri gerekirse arabuluculara, danışmanlara, avukatlara veya mali danışmanlara yönlendirebilen yapay zeka destekli sohbet robotu. Ayrıca Adieu, çiftlerin dostane bir şekilde finansal ve ebeveynlik anlaşmaları yapmalarına da ön ayak oluyor.
Amica ve Adieu gibi yapay zeka destekli araçların en büyük avantajlarından biri, çiftlerin aralarındaki sorunları kendi kendilerine çözmelerine yardımcı olması ve aylarca belki de yıllarca sürecek mahkeme süreçlerinden kurtarması. Özellikle salgın kısıtlamalarından dolayı ayrılık sürecini başlatan çiftler için oldukça kolaylık sağlayacak.
Yapay Zeka
Rastgele kelimelerden şarkı yazabilen yapay zeka: Keyword2lyrics
Bir veri bilimci, rastgele girilen kelimeleri kullanarak şarkı sözleri yazabilen Keyword2lyrics adlı yapay zeka destekli araç geliştirdi. Bu araç, her isteyenin kendi şarkısını çıkarabilmesine(!) yardımcı oluyor.
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Arjantinli veri bilimci Mathi Gatthi, rastgele kelimelerden şarkı sözü yazabilen yapay zeka destekli bir araç geliştirdi. TheNextWeb ekibine yaptığı açıklamada bu fikrin, kendi şarkı yazarlığı serüveninden yola çıkarak aklına geldiğini söyleyen Gatthi, bu aracı geliştirebilmesini temelde tembelliğine borçlu.
Sizin yerinize şarkı üretebilen yapay zeka: Keyword2lyrics
Mathi Gatthi, OpenAI’nin GPT-2 dil modelini, Google’ın “20. yüzyılın en iyi sanatçıları” ve “21. yüzyılın en iyi sanatçıları” olarak listelediği şarkılar üzerinde eğiterek geliştirdiğini söyledi. Ayrıca bunu yaparken anahtar kelime ihtiyacını da yake adlı araç sayesinde giderdiğini ilave etti.
“Bazen bir şarkıya dönüştürmek istediğim birkaç fikrim var, ama bunun için çok tembelim. Bu yüzden anahtar kelimelerden veya ifadelerden şarkı sözleri üreten bir program yapmanın harika olacağını düşündüm.”
Tüm geliştirmelerin ardından, oluşturulan metnin rastlantısallığını ayarlamanıza izin veren bir skala ve sonuçların tekrarını azaltan bir düğme ile sistemi halka açık bir web sitesine dönüştürdü. Şu andan itibaren Keyword2lyrics adlı bu araç, kusursuz olmasa da en azından ilham verebilecek birkaç sözcük üretebiliyor.
Örneğin “I have not one friend. I’m so sad.” yazmayı denediğimde, yalnızlıktan bunalmış olan bir gencin acı hikayesini anlatan şarkı ortaya çıktı.
Bu yapay zeka büyük ölçüde pop şarkılar üzerinden eğitildiğinden dolayı, ürettiği şarkılarda da popun parmak izlerine rastlanıyor. Mathi Gatthi gelecekte keyword2lyrics aracına daha fazla şarkı türü eklemek ve ardından kullanıcıların programın oluşturmasını istedikleri tür stilini seçmelerine izin vermek istediğini ifade etti.
Keyword2lyrics gibi AI destekli şarkı yazma araçlarının yükselişi, yapay zekanın bir gün insan müzisyenlerin yerini alabileceği korkusunu beraberinde getiriyor. Ancak Gatthi’ye göre bu, sadece sürecin değişmesine veya evrilmesine sebep olacak:
“Keyword2lyrics gibi yapay zeka destekli araçların şarkı yazmayı öldürmeyeceğini düşünüyorum, sadece süreci değiştirecek.”
Keyword2lyrics’i denemek için hemen şimdi web sitesine gidebilir ve şarkı sözlerinizi oluşturabilirsiniz.
Google, Asistan uygulamasının erişilebilirliğini kolaylaştırıyor
Google, Asistan uygulamasının sesli komut özelliklerinden engelli kullanıcıların daha kolay yararlanabilmesini sağlamak adına yeni çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında şirket, erişilebilirlik cihazları üreticisi Tobii Dynavox ile masaya oturdu.
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Google, Asistan servisini gerçek bir yardımcı yapma yolunda müthiş bir adım attı. ABD’li teknoloji devi, ürettiği konuşma sentezi ve göz izleme cihazlarıyla dünya çapında ün salmış erişilebilirlik firması Tobii Dynavox ile ortaklık kurdu.
Anlaşma kapsamında Asistan, Dynavox’un Snap Core First serisine özel tabletleri ve mobil uygulamalarına entegre edilecek. Bu şekilde ihtiyacı olanların, ev aletlerini ve diğer akıllı ev ürünlerini Asistan sayesinde daha efektif biçimde kullanabilmesi amaçlanıyor.
Google, Tobii ile el sıkıştı: Asistan artık daha erişilebilir olacak
Tobii, Tobii Tech olarak bilinen ayrı bir yan kuruluş aracılığıyla dizüstü bilgisayarlar ve VR kulaklıkları gibi tüketici elektroniği cihazları için ürettiği göz izleme yazılımları sayesinde teknoloji endüstrisinde sıkça adından söz ettiren bir firma. Bununla birlikte Tobii Dynavox’un konuşma sentezi yapabilen tabletleri ve ona eşlik eden yazılımları da, ihtiyacı olanların erişilebilirlik gereksinimi karşılıyor. Google ile Tobii ikilisinin anlaşmasının bir meyvesi olarak, bahse konu cihazlar artık Asistan ile desteklenecek.
Google Asistan çalışma mantığı itibariyle, sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için sesinize erişmeye ve kullanmaya ihtiyaç duyuyor; fakat sesli komut veremeyecek insanlar için Asistan’ı kullanması doğal olarak mümkün değil. İşte tam bu noktada Tobii entegrasyonu sayesinde, Tobii’nin konuşma sentezi yapabilen cihazlarında en azından bu derdin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Örneğin Asistan uyumlu bir akıllı hoparlörünüzü çalıştırmak istediğinizi düşünün, bu noktada ses yerine özel bir düğmeyle bunu kolaylıkla yapabileceksiniz.
Üstelik kurulum da oldukça kolay. İlk aşamada klasik olarak bir adet Google hesabınız olması gerekiyor. Akabinde Google Asistan destekli herhangi bir akıllı ev ürününü yapılandırmanız ve Snap Core First uygulamasına izin vermeniz gerekecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarınızı sesli komut vermeksizin uzaktan kontrol etmeye başlayabileceksiniz.
Yapay Zeka
Nvidia, Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getiriyor!
Nvidia, duyurduğu yapay zeka destekli yeni platformu Maxine ile halihazırda kullanılan görüntülü görüşme servislerine göre 10 kata kadar daha az bant genişliği ve veri kullandığını belirtiyor. Veri sıkıştırma haricinde platformun yapay zeka ile geliştirilebilir olduğunu belirten şirket, dileyen firmalara erken erişim sağlıyor.
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Nvidia Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirecek
Nvidia, geliştirdiği teknolojilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket bu kez de yapay zeka alanındaki uzmanlığını, görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirmek için kullanmışa benziyor. Yeni duyurdukları platformla beraber Nvidia, bant genişliğini ve kullanılan veri miktarını azaltmayı hedefliyor. The Next Web‘de yer alan habere göre Maxine adlı bulut tabanlı platform, kullanıcıların diğer yapay zeka efektlerinden ve geliştirmelerinden de faydalanmasını sağlayacak.
H.264 formatında sıkıştırılmış video paketleriyle platform, kullanıcıların anahtar yüz hatlarını genel çerçevede haritalandırıyor. Bu verileri sıkıştırarak karşıya ileten Maxine, ardından yapay zeka desteğiyle beraber yüzü tekrar canlandırmış bir halde görüşmede yayınlayabiliyor. Bu şekilde çok daha az veri tüketilerek kullanıcı deneyimi geliştirilmeye çalışılıyor.
30 milyondan fazla görüntülü görüşme yapılıyor
Her gün ortalama 30 milyon görüntülü toplantının yapıldığını belirten Nvidia, geliştirdikleri teknolojinin birçok alan ve kullanım senaryosunda kullanıcılara rahatlık sağlayacağını belirtiyor. Şirket, görüşmeler esnasında kullanılan verilerin sıkıştırılarak azaltılması haricinde anlık çeviriler, gürültü azaltma ya da anlık avatar yaratma gibi eklentilerle video konferanslara farklı bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.
Sanal sınıf derslerinden iş toplantılarına hatta doktor görüşmelerimize kadar birçok alanda görüntülü toplantı ya da görüşmelerin kullanıldığına dikkat çeken şirket, Maxine platformunu geliştiricilere de açıyor. Geliştiriciler, yapay zeka altyapısından faydalanarak kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirip uygulamalarına ekleyebilecek. Dileyen firmalar, şirketin erken erişimine katılarak geliştirmelerine başlayabilecekler.