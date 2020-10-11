Evli çiftlerin sorunlarına Avustralya’dan yapay zekalı çözüm: Amica

Avustralya, aralarındaki problemlere yönelik tavsiye arayışı içerisinde olan evli çiftlerin başvurabileceği yapay zeka destekli Amica uygulamasını kullanmaya başladı.

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Amica adlı bir uygulama, çiftlerin ufak tefek problemleri halletmelerine ve aralarında mal paylaşımı yapmalarına yardımcı olmak için yapay zekadan faydalanıyor. Bu uygulamayı resmi olarak kullanmaya ve desteklemeye başlayan Avustralya, böylelikle evli çiftlerin aralarındaki problemler hakkında tavsiye alabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor.

Yapay zeka destekli aile danışmanı: Amica

COVID-19 salgınından dolayı uzun süredir devam eden evde kalma zorunluluğu, evli çiftlerin dahi ilişkilerini zorlu bir sürece soktu. Relationships Australia tarafından mayıs ayında yürütülen bir araştırmaya göre, 739 katılımcının %42′sinin eşleriyle ilişkilerinde olumsuz bir değişiklik yaşadığı ortaya çıktı. Hatta ayrılık tavsiyesi arayan çiftlerin sayısında da ciddi bir artış yaşanmış durumda.

Bu sebeplerden ötürü Avustralya hükümeti, böylesine durumlar için Amica uygulamasının kullanımını teşvik etmeye başladı. Amica aslında bir çeşit sohbet robotu ve ayrılmak isteyen çiftlerin paralarını ve mülklerini durumlarına göre nasıl bölebileceklerine dair önerilerde bulunmak için yapay zeka (AI) kullanıyor. Fakat bu tür araçlar kolaylık ve duygusal rahatsızlığın azaltılması gibi avantajlar sunsa da, yapabileceği şeylerin de sınırlı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Amica’nın web sitesinde yazdığına göre, uygulama yasal ilkeleri dikkate alıyor ve bunları çiftin mevcut koşullarına göre uyguluyor. Yazılım, kullanıcılara önerilerde bulunmak için de geçmişte yaşanan benzer durumlardan (geliştiricilerinin kendisine yüklediği) toplu verilerden yararlanıyor.

Aslına bakacak olursanız Amica, alanında tek değil; Avustralya’da Penda ve Adieu dahil olmak üzere yapay zeka destekli bir sürü aile hukuku hizmeti sunan araç var. Amica ise AI’ın aile anlaşmazlıklarında yasal sorunları çözmedeki potansiyelini gösteren son örneği.

Penda, yasal ve güvenlik bilgileri sağlayarak aile içi şiddet mağdurlarına ücretsiz olarak yardım etmeyi amaçlayan bir hizmet. Benzer şekilde AI destekli bu sohbet robotu, bir avukatla yüz yüze görüşmeye gerek kalmadan çevrim içi ortamda yasal tavsiye ve bilgi sağlama görevini üstleniyor.

Aynı şekilde Adieu de çiftleri gerekirse arabuluculara, danışmanlara, avukatlara veya mali danışmanlara yönlendirebilen yapay zeka destekli sohbet robotu. Ayrıca Adieu, çiftlerin dostane bir şekilde finansal ve ebeveynlik anlaşmaları yapmalarına da ön ayak oluyor.

Amica ve Adieu gibi yapay zeka destekli araçların en büyük avantajlarından biri, çiftlerin aralarındaki sorunları kendi kendilerine çözmelerine yardımcı olması ve aylarca belki de yıllarca sürecek mahkeme süreçlerinden kurtarması. Özellikle salgın kısıtlamalarından dolayı ayrılık sürecini başlatan çiftler için oldukça kolaylık sağlayacak.