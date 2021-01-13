Roborock S7 robot süpürge resmi olarak tanıtıldı!

Son dönemde giderek yaygınlaşan elektrikli robot süpürgeler, temizlik konusunda pek çok yeteneği bir arada sunuyor. Xiaomi’nin destek verdiği markalar arasında yer alan Roborock da CES 2021 etkinliğinde yeni robot süpürgesini duyurdu. Roborock S7 Robot Vacuum, yüksek emiş gücü ve titreşimli temizleme teknolojisi ile dikkat çekiyor.

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Titreşimli temizlik yapan Roborock S7 robot süpürge tanıtıldı

Tasarımıyla Roborock S6’ya oldukça benzeyen Roborock S7, buna karşın gövdesinin içinde pek çok yenilikle birlikte geliyor. Yeniliklerin başında yer alan VibraRise teknolojisi, ultrasonik algılayıcı yardımıyla tespit edilen halı gibi zeminleri vakum modu kullanarak verimli şekilde temizleyebiliyor. Ayrıca temizlik esnasında yere güçlü şekilde yapışan tozları çekmek için 50Hz frekansta dakikada 3.000 kez titreşim hareketi gerçekleştiriyor.

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2500Pa emiş gücüne sahip güçlü bir motor barındıran Roborock S7, mop özelliği sayesinde ıslak ve kuru temizlik yapabiliyor. 470 ml toz bölmesi ve 300 ml su tankı ise önceki modele göre iyileştirilmiş detaylar arasında bulunuyor. 5.200 mAh’lik bataryası sayesinde 3 saat boyunca temizlik yapabilen Roborock S7’nin yönetimi Roborock ve Mi Home uygulamaları üzerinden sağlanıyor. Bunun yanı sıra süpürgenin Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri’yi de desteklediği de ifade ediliyor.

Roborock S7, ortam temizliği için ihtiyaç duyduğu haritalama işlemi için geleneksel kameralar yerine LiDAR sensöründen yararlanıyor. Lazer desteğiyle birlikte daha hızlı ve kararlı haritalama yapan robot süpürge, temizlik işlemi bittiğinde ise zemini kirletmemek adına otomatik olarak 5 mm yükselebiliyor.

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Roborock S7’nin fiyatı 649 dolar olarak açıklandı. Son olarak robot süpürgenin Türkiye’de de satılmasının beklendiğini belirtelim.