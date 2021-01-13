Akıllı Ev
Roborock S7 robot süpürge resmi olarak tanıtıldı!
Son dönemde giderek yaygınlaşan elektrikli robot süpürgeler, temizlik konusunda pek çok yeteneği bir arada sunuyor. Xiaomi’nin destek verdiği markalar arasında yer alan Roborock da CES 2021 etkinliğinde yeni robot süpürgesini duyurdu. Roborock S7 Robot Vacuum, yüksek emiş gücü ve titreşimli temizleme teknolojisi ile dikkat çekiyor.
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Titreşimli temizlik yapan Roborock S7 robot süpürge tanıtıldı
Tasarımıyla Roborock S6’ya oldukça benzeyen Roborock S7, buna karşın gövdesinin içinde pek çok yenilikle birlikte geliyor. Yeniliklerin başında yer alan VibraRise teknolojisi, ultrasonik algılayıcı yardımıyla tespit edilen halı gibi zeminleri vakum modu kullanarak verimli şekilde temizleyebiliyor. Ayrıca temizlik esnasında yere güçlü şekilde yapışan tozları çekmek için 50Hz frekansta dakikada 3.000 kez titreşim hareketi gerçekleştiriyor.
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2500Pa emiş gücüne sahip güçlü bir motor barındıran Roborock S7, mop özelliği sayesinde ıslak ve kuru temizlik yapabiliyor. 470 ml toz bölmesi ve 300 ml su tankı ise önceki modele göre iyileştirilmiş detaylar arasında bulunuyor. 5.200 mAh’lik bataryası sayesinde 3 saat boyunca temizlik yapabilen Roborock S7’nin yönetimi Roborock ve Mi Home uygulamaları üzerinden sağlanıyor. Bunun yanı sıra süpürgenin Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri’yi de desteklediği de ifade ediliyor.
Roborock S7, ortam temizliği için ihtiyaç duyduğu haritalama işlemi için geleneksel kameralar yerine LiDAR sensöründen yararlanıyor. Lazer desteğiyle birlikte daha hızlı ve kararlı haritalama yapan robot süpürge, temizlik işlemi bittiğinde ise zemini kirletmemek adına otomatik olarak 5 mm yükselebiliyor.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Roborock S7’nin fiyatı 649 dolar olarak açıklandı. Son olarak robot süpürgenin Türkiye’de de satılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Ev
Robotik Ev teknolojileri alternatifleri
Karanlık çağlarda yaşamaktan sıkılmadınız mı? Sizin için tüm zor işi yapabilecek bir elektrikli süpürgeniz olmasını istemez miydiniz? Ya da akşam eve dönerken akıllı telefonunuzdan açabileceğiniz bir ısıtma sistemi? Modern teknolojinin görkemli dünyasına birkaç cesur adım atmanın zamanı geldi.
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Akıllı telefonlar
Aranızdaki en az teknoloji meraklısı bile muhtemelen zaten bir akıllı telefona sahiptir. Ancak gerçek şu ki, bazı akıllı telefonlar diğerlerinden çok daha akıllıdır. Cihazınızı beş yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıysanız, muhtemelen yükseltme zamanı gelmiştir. Bu, özellikle evinizdeki aygıtları akıllı aygıtlara yükseltmeye başlamak üzereyseniz kritik önem taşımaktadır. Ev aletlerinizi bağlamak için iyi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Hemen hemen tüm hayatınızı güçlü bir akıllı telefondan yönetebilirsiniz. Programları planlamak, evden çalışmak, ışıklarınızı açmak, arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmek, kapı zilinizi kimin çaldığını kontrol etmek, güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Robotik Ev teknolojileri ile uyumlu bir akıllı telefon hayata keyif katar.
Robot Süpürgeler
Robotik ev teknolojileri dünyasına ilk adım olarak robot elektrikli süpürge tercihi iyi bir başlangıç noktası olabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve siz dışarıdayken zeminlerinizi süpürmek için programlayabilirsiniz, böylece eve döndüğünüz zaman temiz bir eve ile karşılaşacaksınız. Bir robot elektrikli süpürgeden tam olarak yararlanmak için, güçlü olmasını, nesnelerin etrafında yolunu bulabilmesini ve pil azaldığında şarj etmek için kendi şarj istasyonuna (kendi başına) dönebilmesini istiyorsunuz. Satın almadan önce en iyi robot süpürgeler hakkında biraz araştırma yapmanızı ve incelemeleri okumanızı öneririz.
Akıllı Musluklar
Akıllı bir musluk (musluk) yılda 45.000 lt su tasarrufu sağlayabilir. Sadece çevreye büyük bir iyilik yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi bütçenizide koruyacaksınız. Akıllı musluklar bir sensör yardımı ile çalışır, bu da kirli ellerin vanalarınıza dokunması konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
Kablosuz Kapı / Pencere Sensörü
Modern teknoloji, güvenlik seviyenizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir. Evinizi daha güvenli hale getirmek için akıllı bir kapı / pencere sensörü kadar basit bir şey yeterlidir. Bir kablosuz sensör, pencerelerinizi ve kapılarınızı izler ve herhangi bir olağandışı etkinlik olduğunda sizi uyarır (metin veya e-posta yoluyla). Ayrıca, evden çıktığınızda tüm pencere ve kapılarınızı kilitlediğinizi iki kez kontrol edebilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, ön kapınıza aynı zamanda akıllı telefonunuza da bağlanan bir kamera kurabilirsiniz. Evde olmasanız bile kapınıza gelen kişileri görebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.
Robotik Çalar Saat
Bu sonuncusu biraz tartışmalı. Ya seveceksiniz ya da kesinlikle nefret edeceksiniz. Ancak sabah kalkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman size yardımcı olacak olan teknoloji robotik çalar saattir. Bu alarm sabah çaldığında, ertelemenin bir yolu yoktur . Bir çalar saat çalıyor ve sonra kaçıp saklanıyor ve alarm çalmaya devam ediyor ve sizi kalkıp onu aramak zorunda kalıyorsunuz. Sinir bozucu bu saati bulduğunuzda, tamamen uyanmış olacak ve duş için hazır olacaksınız.
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Akıllı Ev
Amazon, uyku apnesi için Alexa uyumlu bir cihaz geliştiriyor
Amazon, Alexa ile yönetebileceğiniz cihazlar ailesine yeni üyeler eklemeye yeni yılda da hiç hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor. ABD’li e-ticaret devi, bugüne kadar akıllı hoparlörlerden akıllı ampullere kadar kendi Alexa destekli cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise, yeni bir uyku takibi cihazıyla kişisel sağlık teknolojisi departmanında kendisini güçlendirmek istiyor. Ancak, Amerikalı şirketin hedefi basit bir uyku takip cihazı değil…
Hazır sağlık konusuna değinmişken, sizler için özenle hazırladığımız ve daha sağlıklı bir hayat tarzına kavuşmanıza yardımcı olacağını umduğumuz bu HepsiBurada listesini paylaşmaktan mutluluk duyarız. Eğer listeden bir ürün edinirseniz, deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Amazon, uyku apnesi takibini radar yardımı ile çözmek istiyor
Uyku apnesi, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %6’sını (erkekler için %7, kadınlar için %5 olmak üzere) etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Bu hastalıkta, uyku sırasında oluşabilen tehlikelere karşı uyku halindeki nefes ritminizin takibi büyük bir önem taşıyor. Amazon’un da yapmak istediği tam olarak bu. Amerikalı şirket, avuç içi büyüklüğündeki bir cihazın içine milimetre radyo dalgalarını (‘milimetre-wave’) ölçecek bir radar yerleştirip, uyku apnesi hastalarının nefes alış verişlerini bu radar yardımıyla takip etmeyi amaçlıyor. Amazon’a göre, bu cihaz, nefes alış verişlerinizi takip ederek olası bir tehlikeyi önceden sezip size haber verebilecek.
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Aslında, bu radar yardımıyla uyku apnesi takibi yeni bir fikir değil. Nintendo, 2014 yılında benzer bir teknolojiyi piyasaya sürmeyi hedeflemişti. Ancak, 2 yıl sonra bu cihazın günlük yaşamda kullanışlı ve uygulanabilir bir fikir olmadığını söyleyerek bu fikirden vazgeçmişti.
Kod adı “Brahms”
Sızıntılara göre, cihaz “dik duran, metal bir iskelete yaslanmış altıgen küçük bir yastık (pad)” şeklinde olacak. İlk aşamada uyku apnesi takibi için kullanılması amaçlanılan cihazın, ileri dönemlerde diğer uyku hastalıklarının tedavisi ve takibine de yardım etmesi bekleniyor. Bu projenin kod adı ise Amazon’un ince zekasının bir eseri. Öyle ki, cihaz şu an için Brahms adıyla anılıyor. Bu isim ise ünlü ninninin bestecisi, Alman müzisyen Johannes Brahms’tan geliyor.
Kaynak: TheVerge
Akıllı Ev
Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!
Araştırmacılar, robot elektrikli süpürgelerin ışık algılama ve mesafe sensörlerini kullanarak casusluk yapmanın mümkün olduğunu gösterdi.
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Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!
LidarPhone adı verilen yeni yöntem, bir robot elektrikli süpürgenin Işık Algılama ve Mesafe (Lidar) sensörünü, özel konuşmaları gizlice dinlemek için lazer tabanlı bir mikrofona dönüştürüyor. Araştırmacılar, yöntemi kullanarak özel konuşma verilerini yüksek doğrulukla ele geçirmeyi başardılar.
NUS Computer Science’ta yardımcı doçent olan Jun Han ile birlikte çalışan bir doktora öğrencisi olan Sriram Sami, ” Akıllı hoparlörler ve akıllı güvenlik kameraları dahil olmak üzere akıllı cihazların yaygınlaşması, bilgisayar korsanlarının özel anlarımızı gözetleme özel bilgilerimizi ele geçirme yollarını artırdı.Yöntemimiz, hassas verileri yalnızca ev tipi bir robot elektrikli süpürge kadar zararsız bir şey kullanarak toplamanın artık mümkün olduğunu gösteriyor. Çalışmamız, bu tür kötü niyetli saldırıları önlemek için acil pratik çözümler bulma ihtiyacını gösteriyor. “diyor.
LİDAR İLE DİNLEME
LidarPhone saldırı yönteminin temeli, görünmez bir tarama lazeri ile çevresinin bir haritasını oluşturan bir cihaz olan Lidar sensörüne dayanır. Saldırgan, bir kişinin bilgisayarı veya televizyonunun yanında veya yakınında bulunan ambalaj malzemesi/çöp kovası/cam gibi yansıtıcı bir yüzeye lazeri yansıtarak titresim bilgilerine erişebilir ve orjınal ses hakkında bilgi edinebilir. Sinyal işleme ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, titreşim verilerinden konuşma kurtarılabilir ve hassas bilgiler elde edilebilir.
Araştırmacılar deneylerinde iki ayrı ses kaynağı ve bir robot elektrikli süpürge kullandılar. Bir bilgisayar hoparlöründen söylenen sayıları okuyan bir kişi birinci ses kaynağı ve televizyon programında çalınan müzik klipleri ise ikinci ses kaynağıydı. Ekip, 19 saatten fazla kaydedilmiş ses ve titreşim dosyası topladı ve bunları, insan seslerini eşleştirmek ve ayrıştırmak için eğitilmiş derin öğrenme algoritmalarından geçirdi. Sistem, kurbanın kredi kartı veya banka hesap numaralarını içerebilecek yüksek sesle söylenen rakamları algılayabiliyordu. Televizyon programlarından alınan veriler ise kişilerin izleme tercihlerini veya siyasi yönelimlerini belirleyebiyordu. Sistem, söylenen rakamları tespit ederlen % 91’lik doğruluk oranına ve televizyon seslerini tanımlarken % 90’lık bir doğruluk oranına ulaştı.
Araştırmacılar ayrıca Lidar lazer ışınını ne kadar iyi yansıttıklarını test etmek için yaygın ev malzemeleri ile deneyler yaptılar ve ses kurtarma doğruluğunun farklı malzemeler arasında değiştiğini saptadırlar. Lazer ışınını yansıtmak için en iyi malzeme parlak bir polipropilen torbaydı, en kötüsü ise bir kartondu.
ROBOT SÜPÜRGELERİN BAĞLANTISINI KESİN
Lidar’ın kötüye kullanılmasını önlemek için araştırmacılar, kullanıcıların robot elektrikli süpürgelerini internete bağlamamayı öneriyor. Ekip ayrıca Lidar sensör üreticilerinin, Lidar dönmediğinde dahili lazerin ateşlemesini önlemek için geçersiz kılınamayacak bir mekanizma kullanmasını tavsiye ediyor.
“Uzun vadede, giderek daha ‘akıllı’ evlere sahip olma arzumuzun , gizlilik ve özel hayatımızı kaybetmemize değip değmeyeceğini düşünmeliyiz. Ekip, “Evlerimize getirilen her yeni internet bağlantılı algılama cihazının mahremiyetimiz için ek bir risk oluşturduğunu kabul etmemiz ve seçimlerimizi dikkatlice yapmamız gerekiyor” diyor.
Ekip, LidarPhone’dan öğrenilen fikirleri, aynı zamanda Lidar sensörlerini de kullanan otonom araçlara uygulamak için çalışıyor, çünkü bunlar aynı zamanda araba camlarının çok küçük titreşimleriyle yakındaki arabalarda gerçekleşen konuşmaları gizlice dinlemek için de kullanılabilir. Ayrıca, en son akıllı telefonlarda bulunan ve daha fazla gizlilik sorunu ortaya çıkarabilecek aktif lazer sensörlerinin güvenlik açıkları üzerinede çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar.
Araştırmacılar, çalışmayı Hesaplama Makineleri Birliği’nin Gömülü Ağa Bağlı Sensör Sistemleri Konferansı’nda (SenSys 2020) sundu.
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