Akıllı Telefonlar
Tecno Camon 16 Premier Hindistan’da satışa çıkıyor
Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Tecno Camon 16 Premier, dikkat çeken teknik özellikleriyle 16 Ocak’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.
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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar hayatımıza girmeye devam ediyor. Bir dönemin amiral gemisi katilleri olan Xiaomi, OnePlus gibi üreticiler gittikçe pahalılaşırken, Redmi gibi alt markalar ya da Nord gibi özellikleri kısılmış alt seriler kullanıcıların uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürün almak için tek seçenekleri haline gelmeye başlıyor. Ancak yeni üreticiler de oyuna girmeye devam ediyor. Uygun fiyatı ve fiyatına göre sunduğu özellikleriyle dikkat çeken Tecno Camon 16Premier, Uygun fiyatıyla 16 Ocak’ta Hindistan için satışa çıkıyor.
Tecno Camon 16 Premier Özellikleri
Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Tecno Camon Premier , işlemci tarafında MediaTek Helio G90T kullanıyor. Qualcomm tarafında Snapdragon 710’nun rakibi olan bu işlemci geçtiğimiz yıl çıkan Xiaomi Redmi Note 8 Pro tarafında kullanılmış ve tüketiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Telefon 6,85 inç 90Hz tazeleme hızına sahip FHD+ ekrana sahip. Tecno Camon 8 GB Ram 128 depolama olarak tek bir seçenek ile geliyor. Ön tarafta biri 48 MP geniş diğeri 8 MP ultra geniş olmak üzere iki kamera bulunmakta. Telefonun arka tarafında ise dörtlü bir dizilim bulunuyor. Bunlar; Sony IMX686 sensöre sahip 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP gece video çekim kamerası. Batarya kısmında ise 18W şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. (Global versiyonda şarj desteği 33 W)
Tasarımı ve fiyatı
Tecno Camon 16 Premier, modern telefonlarda alışık olduğumuz çerçevesiz tasarıma ve yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucuya sahip. Sadece gümüş renk seçeneğiyle gelen telefonun fiyatı ise, 16,999 INR yani 230 $ / 190 € olacak. Telefon 16 Ocak’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro Plus’ın kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!
Vivo X60 Pro Plus modelinin kamera özellikleri tam anlamıyla ortaya çıktı. İşte karşınızda dörtlü kamera kurulumuna sahip Vivo X60 Pro+.
Vivo‘nun yeni amiral gemisi modeli olan X60 Pro Plus, ortaya çıkan özellikleri ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Daha önce dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini öğrendiğimiz cihazın, kamera tasarımı hakkında bir görsel vardı. Ancak bu görsel kameranın gerçek tasarımı yansıtmıyordu.
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Daha öncesinde tanıtılan Vivo X60 ve X60 Pro modellerinden daha üst özellikler taşıyan Vivo X60 Pro Plus, arka kısmında Zeiss ile kurduğu ortaklığın meyvesi olan kamera grubuna yer verecek. Öte yandan Weibo‘da çıkan görsellere göre cihazın dörtlü kamera kurulumunun “L” olarak şekilldendiğini görüyoruz.
Vivo X69 Pro Plus modelinin kamera grubunun piyano siyahı renkte olduğunu görüyoruz ve üzerinde bir “Zeiss” logosu bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan kamera grubunun içerisinde bir LED flaş da yer alıyor. Cihazın ortaya çıkan görsellerinde ise turuncu ve gri renk seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda cihazın deri ve cam arka tasarım seçenekleri de mevcut.
Kamera hakkında kesin bilinenler bu şekildeydi. Öte yandan gelen sızıntılara göre bu kamera grubunun 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda net bir açıklama söz konusu değil. 6.56 inç büyüklüğünde 120Hz‘lık bir ekran ile gelmesi beklenilen X60 Pro Plus’ın işlemcisi ise muhtemelen Snapdragon 888 olacak.
Vivo X60 Pro Plus hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Bakalım Vivo X60 Pro Plus‘ın fiyatı ve tam özellikleri ne olacak? Sizce X60 Pro Plus, ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?
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Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Pro basın görselleri ortaya çıktı!
İnovasyon denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Oppo, yeni Find X3 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün itibariyle resmi görselleri ve özellikleri açığa çıkan Find X3 Pro modeline yakından bakalım.
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Find X3 Pro bize neler sunuyor?
Oppo’nun yeni amiral gemisi Oppo Find X3 Pro, gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 888‘den alıyor. Ekran tarafında ise 10 bit renk destekli, dinamik Hz (10Hz ila 120Hz arasında) özelliğine sahip, 2K 6.7 inç devasa bir ekran bizleri bekliyor. Çift GPS, stereo hoparlör, çift NFC anten tasarımı da cihazın dikkat çeken özelliklerinden.
Oppo ve dikkat çeken Sony işbirliği
Oppo, kamera tarafında uzun zamandır Sony ile özel bir işbirliği içerisinde. Bu işbirliği bu yıl da devam edeceğe benziyor. Oppo Find X3 Pro modelinde Sony’nin duyurusunu gerçekleştirmediği 50 mp değerinde iki adet sensör kullanılacak. Bu sensörler ana lens ve geniş açı lens olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca cihazda 13 mp değerinde 5x optik zoom desteği sunan periskop lensin de olması bekleniyor. Oppo Find X3 Pro‘nun dördüncü ve son kamerası ise 3 mp değerindeki makro lens. Bu lens sayesinde nesnelerin çok yakından, net bir şekilde fotoğraflarını çekebileceksiniz. Son kameranın lensini çevreleyen ışıklar 25x yakınlaştırma sunuyor ve onu bir mikroskop olarak kullanabiliyorsunuz.
Oppo kamera tasarımıyla Apple’dan izler taşıyor
Farklı ve dikkat çekici tasarımları ile karşımıza çıkan Oppo, bu seferki kamera tasarımıyla akıllara İphone 12 Pro’yu getirmedi değil. Cihazın kasasını inceltmek adına kamera çıkıntısını tümsek biçiminde tasarlayan firma, kamera kurulumları itibariyle İphone 12 Pro ile çok benzerlik gösteriyor.
Oppo bu modelinde de geleneği bozmuyor ve bizleri çift hücreli 4500 mAh kapasiteli büyük bir pil karşılıyor. Find X3 Pro 65watt SuperVOOC 2.0 kablolu şarjı hem de OnePlus 8 Pro gibi 30watt VOOC Air kablosuz şarjı destekleyecek. Cihaz cam ve deri olmak üzere iki farklı arka tasarım ile gelecek. Son olarak Oppo Find X3 Pro‘nun Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Cihazın lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
Gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Oppo A93 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı
Merakla beklenen akıllı telefon Oppo A93 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımı China Telecom tarafından ortaya çıkarıldı.
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Gittikçe popülerliği artan 5G yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu özelliği barındıran ilk telefonlar 1000 dolar üzerindeyken, şimdilerde bu özellik giriş seviyesine bile gelmiş durumda. Uygun fiyatlı 5G telefon çıkaran şirketlerden biri de Oppo oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz Ekim ayında A93 modelini tanıtmıştı. Şimdi aynı telefonun 5G ile güçlendirilmiş ve yenilenmiş versiyonu geliyor. Oppo A93 5G yolda. Standart 4G versiyonundan farklı olan telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı Çinli operatöre şirketi, China Telecom tarafından ortaya çıkarıldı.
Oppo A93 5G özellikleri
Oppo A93 5G, Qualcomm tarafından bu hafta tanıtılan 5G özelliğine sahip Snapdragon 480 ile gelecek. 6,5 inç FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak olan telefon, 4G modelden farklı olarak kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak. Kamera kısmında ise ön tarafta delikli bir yapıda 8 MP, arka kısmında ise 48 MP ana kameraya ek olarak, 2MP derinlik ve makro kamera bulunduran üçlü bir dizilime sahip olacak. Telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olacakken, 18W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo A93, kutudan Android’in en son sürümü olan Android 11 ile çıkacak. 3.5 mm kulaklık girişi barındıracak olan modelde, parmak izi sensörü ise yan tarafa konumlandırılacak.
Telefonun fiyatı
Oppo A93 5G, China Telecom tarafından verilen bilgiye göre 2199 CNY yani 340 Dolar / 280 Euro olacak. Akıllı telefonun üç farklı renk modeli bulunacak. Bunlar; Aurora, göz kamaştırıcı siyah ve elegant gümüş olacak. Oppo’dan henüz telefonla ilgili açıklama gelmezken, China Telecom’a göre A93 5G, 15 Ocak tarihinde satışa çıkacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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