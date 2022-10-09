Tesla’nın hisseleri, analistlerin tahminlerinin altında kalan 3. çeyrek üretim ve teslimat rakamlarını açıklamasının ardından %8’den fazla düştü.

Derlenen tahminlere göre Tesla, çeyrek boyunca toplam 343.000 teslimat ve 365.000 araç üretildiğini bildirdi. Bu da analistlerin teslim edilen 364.660 araç beklentilerini karşılamadı. Teslimatlar, Tesla tarafından bildirilen satışların en yakın tahminidir.

Toplam üretim, şirketin 258.580 otomobil ürettiğini söylediği 2022’nin önceki çeyreğine göre arttı. Tesla, raporuna göre 3. çeyrekte Model S ve X araçlarından 19.935, Model 3 ve Y araçlarından 345.988 tane üretti.

Tesla, 2022’nin 3. çeyreğinde Almanya ve Teksas’taki yeni fabrikalarında artan sıkıntılar, yönetici cirosu ve yükselen emtia fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.

Tesla’nın cuma günkü AI Günü de şirketin kısa vadeli beklentilerini artırmak için bir fırsattı ama bu da Tesla’nın lehine olmadı. Analistler Tesla Bot’ı potansiyeli olan bir proje olarak görüyordu. Ancak bazı AI ve robotik endüstrisi içindekiler, cuma günü Musk ve Tesla çalışanlarının sunduğu erken prototip, fiyat ve zaman çizelgesiyle alay etti. AI ve robotik endüstrisi çalışanları çoğunlukla şüpheciydi. NYU profesörü Gary Marcus, AI Günü’ndeki Tesla robot demosunu “optimalin altında” olarak nitelendirdi.

Wall Street analistleri, elektrikli araç üreticisinin raporu konusunda ikiye bölündü. Düşen hisse senedi fiyatı, özellikle yatırımcıların teslimat rakamları konusunda endişeli olduğunu gösteriyor.

Bir Goldman Sachs analisti Tesla’nın satın alma notunu korudu ve şirketin uzun vadeli elektrikli araçlara geçişten yararlanmaya devam edeceğini söyledi. Bir JPMorgan analisti ise Tesla’nın zayıf notunu korudu ve kayıp kazançların firmanın beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi.

“Tesla’nın bol miktarda nakit parası var”

Cowen’ın Enerji, Sürdürülebilirlik ve Mobilite Teknolojisi Genel Müdürü Jeffrey Osborne yazdığı notta, “Tesla’nın bol miktarda nakit parası var. Çin, Berlin ve Austin’deki tesisleriyle anlamlı bir küresel üretim genişlemesi gerçekleştirdi. EV alanındaki rekabet ısınmaya devam ederken, Tesla’nın elektrik verimliliğine ve pil teknolojisine yaptığı yatırıma odaklanması, kısa vadede onları takip etmeyi zorlaştırıyor.” dedi. Cowen, Tesla hisselerinde bir “piyasa performansı” derecesine ve hisse başına 244 dolar fiyat hedefine sahip.

AB Bernstein araştırma analisti Toni Sacconaghi, “Tesla’nın 2022 mali yılı için rehberlik aralığı olan %50’lik teslimat büyümesine ulaşma yeteneği artık ‘olasılıksız’ görünüyor. Tesla, teslim edilen birimlerdeki eksikliğini 3. çeyreğin sonunda artan arabalara bağladı. Bunun yanı sıra, araç taşıma kapasitesini ve makul bir maliyetle güvence altına almanın zorluklarını yaşadı.” dedi. Ancak firmanın tahminlerine göre araç üretiminin analistlerin beklediğinin gerisinde kaldığını kaydetti.

Bununla birlikte firma, şirketin marjlarının yılın ikinci yarısında iyi görünmesini bekliyor. Bernstein, Tesla hisselerinde “düşük performans” derecesine ve hisse başına 150 dolarlık bir fiyat hedefine sahip.

Deutsche Bank’in araştırma analisti Emmanuel Rosner, genel olarak Tesla’ya daha fazla yükseliş gösterdi. Notunda, “Firmanın, cuma gecesi bir AI Günü işe alım etkinliğinde yalnızca “ön” birinci nesil bir versiyon göstermesine rağmen, Tesla’nın Optimus adlı insansı robot konsepti için potansiyel gördüğünü” söyledi. Ayrıca Tesla’nın otonom teknolojisi ve yapay zeka için Dojo adlı süper bilgisayarı üzerinde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Rosner, “Ekibin üzerinde çalıştığı sistemin performansında (şerit seçimi ve sola dönüşler gibi) sayısız zorluk var. Ancak yıl sonuna kadar tüm Kuzey Amerika Tesla filosuna dağıtma hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor.” dedi.

Firma, hisse başına 400 dolarlık fiyat hedefini koruyor ve Tesla’yı “otomobil sektöründeki en çekici hikayelerden biri” olarak görüyor.

Tesla, 3. çeyrek kazançlarını 19 Ekim 2022’de raporlamayı planlıyor.