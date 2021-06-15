Ripple ve SEC arasındaki davadan yeni bir gelişme!

Bugün gelen açıklamalara göre 2020 yılının sonundan beri süren Ripple ve SEC davasında Ripple lehine bir gelişme yaşandı.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından blok zincir şirketi Ripple’a açılan menkul kıymet davası 7 aydır sürüyor. Dava ile ilgili yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Sulh Hakimi Sarah Netburn, SEC’in Ripple’ın lobicilik çabaları ile ilgili belge talebini reddetti. Yargıç, 15 Haziran tarihli karar ile Ripple’ın lobi oluşturma çabalarının dava ile bir ilgisini olmadığını belirtti.

SEC, şirketin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu eski başkanı Chris Giancarlo’ya dava pozisyonunu desteklemesi için para ödediği iddiasında bulunmuştu. SEC’in konu ile ilgili ifadeleri şu şekildeydi:

“Ripple, piyasa katılımcılarının inançlarına dayanarak sözde adil bildirim eksikliğini gündeme getirdiğinden, SEC, gerçek piyasa duyarlılığının bir yansımasının aksine, sözde karışıklığın Ripple tarafından yapılıp yapılmadığını test etme hakkına sahiptir.”

Sarah Netburn, verdiği kararda SEC’in şikayetinden sonra belgelerin üretilmesi talebini de reddetti. Fakat komisyon yeniden bir talepte bulunabilir.

7 aydır süren davanın ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağı merak konusu. Bazı isimler sonucun Ripple lehine olacağını düşünürken bazı isimler de blok zincir devinin elindeki ile yetinmek durumunda kalacağını düşünüyor.

Popüler altcoin XRP yazı sırasında 0,87 dolardan işlem görüyor. Nisan ayının ortasında 1,50 dolar seviyesini kırıp geçerek hızlı bir ralliye başlamıştı. Ardından piyasa, Bitcoin’in Elon Musk etkisi ile düşmeye başlamasıyla bir düşüş sürecine girdi. XRP de bu düşüşten etkilenen altcoinlerden oldu. Şimdi ise davadan gelen olumlu haberlerin de etkisi ile yükselişe geçmiş görünüyor.