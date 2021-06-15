Kripto Para
Ripple ve SEC arasındaki davadan yeni bir gelişme!
Bugün gelen açıklamalara göre 2020 yılının sonundan beri süren Ripple ve SEC davasında Ripple lehine bir gelişme yaşandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından blok zincir şirketi Ripple’a açılan menkul kıymet davası 7 aydır sürüyor. Dava ile ilgili yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Sulh Hakimi Sarah Netburn, SEC’in Ripple’ın lobicilik çabaları ile ilgili belge talebini reddetti. Yargıç, 15 Haziran tarihli karar ile Ripple’ın lobi oluşturma çabalarının dava ile bir ilgisini olmadığını belirtti.
SEC, şirketin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu eski başkanı Chris Giancarlo’ya dava pozisyonunu desteklemesi için para ödediği iddiasında bulunmuştu. SEC’in konu ile ilgili ifadeleri şu şekildeydi:
“Ripple, piyasa katılımcılarının inançlarına dayanarak sözde adil bildirim eksikliğini gündeme getirdiğinden, SEC, gerçek piyasa duyarlılığının bir yansımasının aksine, sözde karışıklığın Ripple tarafından yapılıp yapılmadığını test etme hakkına sahiptir.”
Sarah Netburn, verdiği kararda SEC’in şikayetinden sonra belgelerin üretilmesi talebini de reddetti. Fakat komisyon yeniden bir talepte bulunabilir.
7 aydır süren davanın ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağı merak konusu. Bazı isimler sonucun Ripple lehine olacağını düşünürken bazı isimler de blok zincir devinin elindeki ile yetinmek durumunda kalacağını düşünüyor.
Popüler altcoin XRP yazı sırasında 0,87 dolardan işlem görüyor. Nisan ayının ortasında 1,50 dolar seviyesini kırıp geçerek hızlı bir ralliye başlamıştı. Ardından piyasa, Bitcoin’in Elon Musk etkisi ile düşmeye başlamasıyla bir düşüş sürecine girdi. XRP de bu düşüşten etkilenen altcoinlerden oldu. Şimdi ise davadan gelen olumlu haberlerin de etkisi ile yükselişe geçmiş görünüyor.
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Kripto Para
Kazakistan kripto madenciliğine vergi getirebilir!
Kazakistan’daki madencilik faaliyetinin artması ile birlikte milletvekilleri, kripto madenciliği operasyonlarına vergi ücretleri getirmek için Vergi Kanunu’nda bir değişiklik yapmayı düşünüyor. Bu değişiklik düşüncesi ülkedeki kripto madencileri ve yatırımcılarının tepkilerine neden oldu.
Kripto madenciliği son dönemlerin en tartışılan konularından biri. Çin hükümetinin kripto madenciliğine vurduğu darbenin ardından şimdi de Kazakistan böyle bir adım ile karşı karşıya. Son birkaç hafta içerisinde büyük bir kripto madenci akınına uğrayan Kazakistan şimdi kripto madencileri için vergisiz rejimi sonlandırmayı düşünüyor.
Kazakistan milletvekilleri, kripto madenciliği çiftliklerinin kontrolsüz elektrik tüketimini durdurmak amacıyla Kazakistan Vergi Kanunu’nda bir değişiklik önerisinde bulundular. Önerilen bu değişiklik, yasa taslağının kabul edilmesi durumunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren saatte bir kilovat başına 1 tenge gibi düşük bir vergi ücreti öngörüyor.
Böyle bir nominal ücret girişi, gerçek olmaktan ziyade semboliktir. Bu hamle ile aslında kripto varlıklar tanınmış olacak ve ülkedeki kripto yönetim süreci başlayacak. Veri Merkezi Endüstrisi ve Blockchain Derneği’ne göre Kazakistan’daki kripto madencileri şu anda her yıl ülkenin toplam enerji tüketiminin %3,3’ünü tüketiyor.
Yerel ajansların tahminlerine göre, Kazakistan’da şu anda 13 kripto madenciliği çiftliği bulunuyor. Ülke, toplam Bitcoin madenciliği operasyonlarının %6,17’sini oluşturuyor. Kazakistan Çin dışında Rusya (%6,29) ve ABD (%7,15) gibi diğer dev ülkelerle rekabet ediyor. Dijital Geliştirme, İnovasyon ve Havacılık Bakanlığı’na göre ülkedeki kripto madenciliği operasyonları her ay 18-25 milyon dolar gelir elde ediyor.
Ülkedeki yerel kripto madencileri, madencilik operasyonlarını vergilendirmeye yönelik tekliften memnun değil. Kazakistan blok zinciri derneği başkanı Alan Dorjiev şunları söylüyor:
“Belirli bir sektörde, bu durumda madencilik sektöründe yeni bir ek verginin uygulanması, yatırım çekiciliği açısından Kazakistan’ı etkileyecek bir emsal oluşturabilir. Yatırımcılar, düzenleme etkisi riskini değerlendirmeye alışkındır ve daha istikrarlı ve güvenilir yargı bölgelerini tercih ederler”
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Kripto Para
Milyarder Tim Draper Bitcoin için 2022 tahminini söyledi!
Milyarder Tim Draper, Bitcoin konusunda iyimser olduğunu ve Bitcoin fiyatının 2022’nin sonunda ya da 2023’ün başında 250.000 dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.
Lider kripto para biriminin fiyatı son dönemlerde çeşitli faktörlere bağlı olarak dalgalı günler yaşadı. Tesla’nın Bitcoin’i enerji kaygısından ötürü ödeme yöntemlerinden çıkarması, Çin’den Bitcoin ve madenciliğine yönelik gelen sert söylemler ve yaptırımlar derken lider kripto para birimi rekor seviye 64.000 dolardan 30.000 dolar seviyelerine kadar düştü.
Ancak lider kripto paranın geleceğine yönelik olumlu beklentiler varlığını koruyor. Milyarder yatırımcı ve risk sermayedarı Tim Draper, Bitcoin’e olan ilgisi ile de biliniyor. Draper, CNBC’ye verdiği bir röportajda Bitcoin’in piyasa görünümü konusunda hala iyimser olduğunu ifade etti. Milyarder yatırımcı, lider kripto paranın 2022 yılı sonu ya da 2023 yılı başlarında 250.000 dolara ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
Tim Draper 2018 yılında Bitcoin’in dört yıl içerisinde 30 kat artacağını dile getirmişti. O dönemde yaklaşık olarak 8.000 dolar seviyesinde olan Bitcoin fiyatı, 14 Nisan 2021 tarihinde 64.900 dolar seviyesine kadar ulaştı. Bitcoin fiyatı 2018 yılından bu yana 8 kat artış yaşadı.
“O yönde gittiğinden eminim”
Draper, “Ya gerçekten doğru ya da gerçekten yanlış olacağım, (ama) o yönde gittiğinden oldukça eminim.” İfadelerini kullanıyor. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılacak olmasına da inancı tam. Paypal, Square, Starbucks gibi büyük şirketlerin Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etmelerinin bu yaygınlığın başlangıcı olduğunu söylüyor. Perakendecilerin de önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde çoğunlukla Opennode (Bitcoin Ödeme İşlemcileri) kullanacağını sözlerine ekliyor.
Tim Draper’ın elinde ne kadar Bitcoin bulunduğu ya da diğer kripto para birimlerine ne kadar yatırım yaptığı bilinmiyor. Ancak, elindeki varlıkların net değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Birçok uzman, Bitcoin’i bir para biriminden ziyade altın gibi bir değer deposu olarak görüyor. Sonuç olarak, çoğu mühendis artık Bitcoin’i geliştirmek için çalışıyor. Geçen hafta Bitcoin, Taproot adlı dört yıldaki ilk yükseltmesini gerçekleştirdi. Kasım ayında yürürlüğe gireceğinden, bu değişikliğin Bitcoin blok zincirindeki akıllı sözleşmelerin potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan daha fazla işlem gizliliği ve verimliliği anlamına geleceği bildiriliyor.
Bitcoin fiyatı uzun süren düşüşün ardından nihayet toparlanma sinyali göstererek pazartesi günü 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 41.000 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ardından ufak bir düzeltme gösterdi ve yazı sırasında 40.245 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
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Kripto Para
Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak!
Kripto para piyasası haftaya oldukça güzel gelişmeler ile başladı. Elon Musk’ın olumlu açıklamaları ile yükseliş yaşayan Bitcoin fiyatı bugün uzun zamanın ardından 40.000 dolar seviyesini geçti. Ardından hafif bir geri çekilme ile yazı sırasında 39.745 dolardan işlem görüyor. Yeni bir gelişmeye göre ise Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak. Detaylar haberimizde.
Yayınlanan bir habere göre ABD’li dev banka Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ethereum için vadeli işlemler sunmayı amaçlıyor. Bu, Bitcoin vadeli işlemlerinin ardından bankanın atacağı kripto para piyasası adına ikinci önemli adım olacak. Bankanın Dijital Varlıklar Başkanı Mathew McDermott, Ethereum hamlesi ile beraber Bitcoin için açılan opsiyonları da kolaylaştıracak bazı özelliklerin geleceğini ifade etti.
Lider kripto para birimi Bitcoin’in 64.900 dolar seviyesine kadar çıkıp rekor kırmasının ardından yaşadığı %50’lik sert düşüşe rağmen, alana olan kurumsal ilginin azalmadığı görülüyor. Kripto paralara yönelik ilginin geçici olmadığını düşünen McDermott, kurumların kripto paraları benimsemeye devam edeceklerini düşünüyor. Ayrıca McDermott, piyasanın yaşadığı düşüşün, piyasaya girmeyi düşünen müşteriler için cazip seviyeler olduğunu ve fazlalıkları da temizlediğini belirtiyor.
“Bu seviyeleri biraz daha lezzetli bir giriş noktası olarak buldukları için ticaret yapmaya hevesli müşterilerden gerçekten çok ilgi gördük. Müşterilerimizle yaptığımız konuşmaların ardından yatırımların geçici olmadığını söyleyebiliriz.”
Dev bankanın bu yıl kurmuş olduğu işlem masası, Bitcoin bağlantılı türev piyasasında aktif şekilde işlemlere başladı. Ayrıca banka blockchain alanında da önemli yatırımlara imza attı. Goldman Sachs’ın Blockdaemon, Coin Metrics gibi şirketlere yatırımı bulunuyor.
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