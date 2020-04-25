Genel
Riot Games, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!
Riot Games yeni oyunu Valorant çok yakında rekabetçi oyun moduna sahip olacak. Henüz kapalı beta sürecinde olan FPS oyunu oyuncular tarafından oldukça büyük bir ilgi gördü.
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Riot, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!
Riot Games’in geçtiğimiz haftalarda kapalı beta sürümünü yayınladığı FPS oyunu Valorant oyuncuları yakında becerilerini rekabetçi oyun modu ile test edebilecekler. Şirket oyuna derecelendirme sisteminin de yakında geleceğini açıkladı. Riot Games yaptığı açıklamasında 0.49 güncellemesi ile birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa’daki oyuncular için rekabetçi mod eklemeyi planladıklarını açıkladı. Şirket açıklamasında modun hala geliştirme sürecinde olduğunu özellikle belirtti. Oyun stüdyosu ayrıca normal oyunlarda rekabetçi eşleştirmeyi geçici olarak devre dışı bırakacaklarını açıkladı. Oyuncu topluluğundan gelen geri bildirimlerde uzun süren bekleme süreleri ile ilgili şikayetleri dikkate alan Riot bu hamlesi ile bu süreleri kısaltmayı hedefliyor.
Oyunun dereceli sisteminden daha detaylı bahsedelim. Rekabetçi maçlar oynamaya başlamadan önce 20 normal oyunu tamamlamanız gerekmekte. Bu 20 maçın ardından seviyeniz belirlenecek ve size uygun yetenek grubuna dahil olacaksınız. Sonrasında 5 oyuncuya kadar benzer seviyelerde olmak şartı ile arkadaşlarınızla rekabetçi maçlara katılabilirsiniz. Son yıllarda herhangi bir Blizzard oyunu veya Leage of Legends oynadıysanız Valorant’ın sıralama sistemi sizlere tanıdık gelecektir. Oyun toplamda 8 yetenek seviyesi içermekte: Demir, Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Ölümsüz ve Valorant. Tüm bu yetenek grupları ayrıca kendi içerisinde 3 seviye içermekte. Oyunun ilk seviyelerinde basamakları yükselmenizi öncelikli olarak sizin oyun performansınız sağlayacak. Ancak daha üst seviyelerde sizin performansınızın yanı sıra takımınızın alacağı galibiyetler de önem kazanmaya başlayacak. Riot bu konuyla ilgili yüksek seviye rekabetçi oyunlarda takım arkadaşları arasındaki uyumun ve güvenin de oldukça önemli olduğunu söyledi.
Riot ayrıca yüksek yetenek grubundaki oyuncuların yeni hesaplar oluşturup deneyimsiz oyunculara karşı oynamalarını engelleyecek önlemler aldıklarını da açıkladı. Oyunun beta süreci tamamlandıktan sonra oyuncuların dereceleri de sıfırlanacak. Oyunun beta sürecinde yerinizi almak için Twitch üzerinden Valorant yayınlarını takip edebilirsiniz.
Genel
Facebook Messenger Rooms kullanıma sunuldu!
Facebook, görüntülü konuşma imkanı sağlayan kendi Messenger Rooms özelliğini sundu. Bu özellik sayesinde çok sayıda kullanıcı birlikte video konferans yapılabiliyor.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca insanların pek çoğu gerek iş için gerekse sosyalleşmek adına toplu iletişim grupları kurumanın yollarını arıyor.
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Özellikle bu dönemde video konferans uygulamalarına ilgi fazlasıyla artış gösterdi. Zoom, Microsoft Skype Meet gibi birçok firma kendine ait uygulamalar ile bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Son olarak da sosyal medya devi Facebook, karşımıza Messenger Rooms ile çıktı.
Facebook Messenger Rooms, kullanıcıların görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelmesini sağlıyor. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde, herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.
Facebook Messenger Başkan Vekili Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu dönemde her zamankinden daha çok WhatsApp ve Messenger’a yöneliyor. 700 milyondan fazla hesap sesli ve görüntülü görüşmelere katılıyor. Bu yönde geçen seneye oranla iki kat artış var. Hatta görüntülü konuşma sayısının 10 kattan fazla arttığı yerler bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Son olarak Facebook Messenger Rooms konuşmalarına davet edilen kişilerin ise bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmasına gerek yok. Ancak Messenger uygulaması olan katılımcılar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.
Facebook, Messenger Rooms’daki konuşmaların kesinlikle kaydedilmeyeceğini ve dinlenmeyeceğini söylüyor. Söz konusu uygulama şu an için sadece belirli bölgelerde açılmış durumda. Ancak global çıkışın önümüzdeki haftalarda yapılacağını aktarıyor.
Apple
Apple, TikTok üzerinde resmi hesap açtı
Apple, kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına izin vermek için tasarlanmış TikTok üzerinde resmi hesap oluşturdu. Şirketin resmi TikTok hesabında henüz bir içerik bulunmuyor.
Popüler sosyal medya uygulaması, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform olmanın ötesine geçti. Büyük çaplı şirketler, kullanıcılar ile iletişime geçmek için TikTok hesabı açıp platforma katılıyor.
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Amerikalı teknoloji devi, özellikle son yıllarda sosyal ağlarda daha aktif hale geldi. Instagram üzerinde görseller paylaşıp, Twitter üzerinden de Apple desteği ve hizmetleri için hesaplar açtı. Şirket ayrıca YouTube üzerinde de dijital lansmanlarını gerçekleştirmeye başladı.
Apple’ın açmış olduğu hesap, doğrulama rozeti veya diğer adıyla mavi tik olması bu hesabın gerçekten Apple’a ait olduğunu gösteriyor. Ancak açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacağı tahmin ediliyor.
TikTok, öncelikli olarak eğlenceli videolara odaklanırken, Apple büyük olasılıkla iPhone ile çekilen ve düzenlenen içerikleri paylaşması bekleniyor. Şirketin global pazarda 1 milyarın üzerinde indirme başarısı yakalayan TikTok’a dahil olması ticari anlamda oldukça mantıklı bir hamle olmuş.
Apple, TikTok’ta paylaşım yapmaya başladıktan sonra bu hesabın popülaritesinin yükselmesi ve daha çok kullanıcı tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Music‘in de hali hazırda TikTok hesabının olduğunu söylemek gerekiyor. 204 bin takipçili hesapta 34 adet video bulunuyor.
Genel
Microsoft Surface Earbuds geliyor!
Microsoft, Surface Earbuds ile TWS (True Wireless Stereo) kulaklık dünyasına adım atıyor. Microsoft’un yeni kulaklığı 6 Mayıs’da Avrupa’da satışa çıkacak.
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Microsoft Surface Earbuds fiyatı ve özellikleri!
Microsoft’un yeni kulaklığı Surface Earbuds 199€‘luk fiyatı ile Samsung Galaxy Buds+‘ın (169€) biraz üzerinde ve Apple AirPods Pro‘nun (279€) bir hayli altında bir fiyat etiketine sahip. Ürünün ABD fiyatı ise 245$ olacak. Ancak ilk olarak hangi eyaletlerde satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Surface Earbuds, full şarj durumunda iken 8 saatlik dinleme süresi sunuyor ve kutusu tek şarj ile 16 saatlik kullanım süresi için doluma imkan sağlıyor. Surface Earbuds özellikleri arasında aktif gürültü engelleyici bulunuyor ve Spotify, Office 365 gibi uygulamalar ile etkileşimler kulaklıkların dış yüzeyindeki dokunmatik panellerden yönetiliyor. Microsoft’un yeni kulaklığının ülkemize ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.