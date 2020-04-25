Riot Games, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!

Riot Games yeni oyunu Valorant çok yakında rekabetçi oyun moduna sahip olacak. Henüz kapalı beta sürecinde olan FPS oyunu oyuncular tarafından oldukça büyük bir ilgi gördü.

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Riot, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!

Riot Games’in geçtiğimiz haftalarda kapalı beta sürümünü yayınladığı FPS oyunu Valorant oyuncuları yakında becerilerini rekabetçi oyun modu ile test edebilecekler. Şirket oyuna derecelendirme sisteminin de yakında geleceğini açıkladı. Riot Games yaptığı açıklamasında 0.49 güncellemesi ile birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa’daki oyuncular için rekabetçi mod eklemeyi planladıklarını açıkladı. Şirket açıklamasında modun hala geliştirme sürecinde olduğunu özellikle belirtti. Oyun stüdyosu ayrıca normal oyunlarda rekabetçi eşleştirmeyi geçici olarak devre dışı bırakacaklarını açıkladı. Oyuncu topluluğundan gelen geri bildirimlerde uzun süren bekleme süreleri ile ilgili şikayetleri dikkate alan Riot bu hamlesi ile bu süreleri kısaltmayı hedefliyor.

Oyunun dereceli sisteminden daha detaylı bahsedelim. Rekabetçi maçlar oynamaya başlamadan önce 20 normal oyunu tamamlamanız gerekmekte. Bu 20 maçın ardından seviyeniz belirlenecek ve size uygun yetenek grubuna dahil olacaksınız. Sonrasında 5 oyuncuya kadar benzer seviyelerde olmak şartı ile arkadaşlarınızla rekabetçi maçlara katılabilirsiniz. Son yıllarda herhangi bir Blizzard oyunu veya Leage of Legends oynadıysanız Valorant’ın sıralama sistemi sizlere tanıdık gelecektir. Oyun toplamda 8 yetenek seviyesi içermekte: Demir, Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Ölümsüz ve Valorant. Tüm bu yetenek grupları ayrıca kendi içerisinde 3 seviye içermekte. Oyunun ilk seviyelerinde basamakları yükselmenizi öncelikli olarak sizin oyun performansınız sağlayacak. Ancak daha üst seviyelerde sizin performansınızın yanı sıra takımınızın alacağı galibiyetler de önem kazanmaya başlayacak. Riot bu konuyla ilgili yüksek seviye rekabetçi oyunlarda takım arkadaşları arasındaki uyumun ve güvenin de oldukça önemli olduğunu söyledi.

Riot ayrıca yüksek yetenek grubundaki oyuncuların yeni hesaplar oluşturup deneyimsiz oyunculara karşı oynamalarını engelleyecek önlemler aldıklarını da açıkladı. Oyunun beta süreci tamamlandıktan sonra oyuncuların dereceleri de sıfırlanacak. Oyunun beta sürecinde yerinizi almak için Twitch üzerinden Valorant yayınlarını takip edebilirsiniz.